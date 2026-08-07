Bavariya Gonkongdagi oʻrtoqlik uchrashuvida Aston Villani magʻlub etdi

·83·Sport
Bavariya Gonkongdagi oʻrtoqlik uchrashuvida Aston Villani magʻlub etdi
Qisqacha

Myunxenning Bavariya klubi Gonkongdagi Kai Tak Sports Park o'yingohida Aston Villani 2:1 hisobida mag'lub etdi. Vinsent Kompani shogirdlari safida Min-Jae Kim 37-daqiqada, Luis Diaz esa 73-daqiqada gol urdi, Joao Gomes 83-daqiqada Aston Villaning yagona goliga mualliflik qildi. Manuel Noyer uchrashuv oxirida Tammy Abrahamning xavfli zarbasini qaytarib, Bavariyaning g'alabasini saqlab qoldi.

Myunxenning Bavariya klubi Osiyo boʻylab uyushtirilgan mavsumoldi turnesini gʻalaba bilan yakunladi. Goal.com xabar berishicha, Gonkongdagi Kai Tak Sports Park oʻyingohida kechgan bahsda germaniyaliklar Angliyaning Aston Villa jamoasini 2:1 hisobida taslim etishdi. Mazkur uchrashuv har ikki jamoa uchun ham yangi Yevropa mavsumi oldidan muhim tayyorgarlik vazifasini oʻtadi va murabbiylarga tarkibdagi muammolarni koʻrib chiqish imkonini berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Vinsent Kompani shogirdlari oʻyin boshidan boshlab toʻp nazoratini oʻz qoʻllariga olib, maydonda ustunlik namoyish etishdi. Bundesliga gigantlari Osiyodagi soʻnggi sinov oʻyinida ancha tetik va oʻtkir harakat qilishdi. Birinchi boʻlim oxiriga kelib, myunxenliklarning faolligi oʻz mevasini berdi va uchrashuvdagi hisob ochildi.

Min-Jae Kim va Luis Diazning gollari

Uchrashuvning 37-daqiqasida janubiy koreyalik himoyachi Min-Jae Kim burchakdan uzatilgan toʻpga baland sakrab bosh bilan aniq zarba berdi. Uning chiroyli kechgan gazi germaniyaliklarni tanaffusga gʻolib sifatida olib chiqdi. Ikkinchi boʻlimda ham oʻyin manzarasi deyarli oʻzgarmadi va Bavariya oʻz ustunligini yana bir gol bilan mustahkamladi.

Oʻyinning 73-daqiqasida zaxiradan maydonga tushgan Luis Diaz Kompani taktik sxemasida muhim figura boʻlib borayotganini yana bir bor isbotladi. Sobiq Liverpul vingeri jarima maydonchasi yaqinida boʻsh zona topib, hisobni 2:0 koʻrinishiga keltirdi va jamoasiga qulay ustunlik taqdim etdi.

Manuel Noyerning qahramonligi

Hisob 2:0 boʻlganidan keyin Unai Emeri shogirdlari faollashib, oʻyinga burilish yasashga harakat qilishdi. Oʻyin tugashiga yetti daqiqa qolganida Joao Gomes jarima maydoni tashqarisidan kuchli va aniq zarba yoʻllab, Manuel Noyer qoʻriqlayotgan darvozani ishgʻol qildi va farqni qisqartirdi.

Gomessning tomonidan kiritilgan goldan soʻng Angliya klubi hujumlarni keskinlashtirib, hisobni tenglashtirishga intildi. Gol urilganidan ikki daqiqa oʻtib Tammy Abraham yaqin masofadan bosh bilan kuchli zarba berdi, biroq faxriy darvozabon Manuel Noyer jamoasini muqarrar goldan saqlab qoldi.

Shu tariqa, qiyin kechgan daqiqalarga qaramay, Bavariya ustunlikni saqlab qoldi va mavsumoldi oʻyinlardagi ketma-ket uchinchi gʻalabasini tantana qildi. Aston Villa uchun esa ushbu magʻlubiyat soʻnggi olti oʻrtoqlik uchrashuvidagi uchinchi bor yutqazish boʻldi va bosh murabbiy Unai Emeri rasmiy oʻyinlar boshlanguniga qadar jamoa oʻyinini yaxshilash ustida jiddiy ishlashi kerakligini koʻrsatdi.

BavariyaAston VillaLuis DiazManuel NoyerFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)