Bloger dunyodagi eng ulkan chiqindi tog‘iga chiqdi
Meksikalik bloger Hindiston poytaxti Dehlidagi G‘azipur chiqindixonasining cho‘qqisiga chiqib, bu jarayonni videoga oldi. Qariyb 70 metr balandlikdagi poligon 28 gektardan ortiq hududni egallagan va unda 14 million tonnadan ziyod maishiy chiqindi to‘plangan. 1984 yilda foydalanishga topshirilgan G‘azipur chiqindixonasi 2000 yillarda yopilishi rejalashtirilgan bo‘lsa-da, chiqindilar hajmi ortgani sabab hanuz yangi chiqindilarni qabul qilmoqda.
Meksikalik bloger Hindiston poytaxti Dehli shahrida joylashgan mashhur G‘azipur chiqindixonasi cho‘qqisiga chiqib, bu jarayonni videoga oldi. Ulkan hajmi sabab mazkur poligon ko‘pincha “chiqindilar Everesti” deya ataladi.
Ma’lumotlarga ko‘ra, chiqindi tog‘ining balandligi qariyb 70 metrni tashkil etadi. U 28 gektardan ortiq hududni egallagan bo‘lib, bu yerda 14 million tonnadan ziyod maishiy chiqindi to‘plangan.
G‘azipur poligoni 1984 yilda foydalanishga topshirilgan. Aslida u 2000 yillarda yopilishi rejalashtirilgan edi. Biroq chiqindilar hajmi ortib borayotgani sabab uning faoliyati bir necha bor uzaytirilgan va poligon hanuzgacha yangi chiqindilarni qabul qilishda davom etmoqda.
Bloger suratga olgan videolar ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, Dehlidagi ekologik muammolar va chiqindilarni qayta ishlash masalasiga jamoatchilik e’tiborini yana bir bor qaratdi.
…