Durdona Qurbonova bolalikdagi suratlarini o‘z sahifasiga joyladi (foto)
Aktrisa Durdona Qurbonova Instagram sahifasida bolalikdagi bir nechta suratlarini kuzatuvchilari bilan bo‘lishdi. U fotosuratlar ostiga “Kim bu asal qiz?” deya hazilomuz izoh qoldirdi. Post muxlislar e'tiborini tortib, ular Durdona Qurbonovaning bolalikdagi qiyofasi yoqimtoy bo‘lgani va hozirgi ko‘rinishi deyarli o‘zgarmaganini ta'kidlashdi.
Aktrisa Durdona Qurbonova Instagram sahifasida bolaligida tushirilgan bir nechta suratlarini kuzatuvchilari bilan bo‘lishdi. U fotosuratlar ostiga: “Kim bu asal qiz?” deya hazilomuz izoh qoldirdi.
Aktrisaning ushbu posti qisqa vaqt ichida muxlislar e’tiborini tortib, izohlarda qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘ldi. Ko‘pchilik Durdona Qurbonovaning bolaligidayoq juda yoqimtoy va chiroyli bo‘lganini ta’kidlagan.
Yana ayrim kuzatuvchilar esa aktrisaning bolalikdagi qiyofasi bilan hozirgi ko‘rinishi deyarli o‘zgarmaganini yozib, uning chehrasi yillar o‘tsa ham deyarli o‘sha-o‘sha qolganini qayd etishmoqda. Samimiy suratlar muxlislar tomonidan iliq kutib olinib, ko‘plab yoqimli fikr va tilaklar bilan to‘ldirildi.
…