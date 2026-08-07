Lionel Messining 2028-yilgi Amerika kubogidagi kelajagi maʼlum qilindi

·211·Sport
Lionel Messining 2028-yilgi Amerika kubogidagi kelajagi maʼlum qilindi
Qisqacha

Klaudio Tapia Lionel Messi 2028-yilgi Amerika kubogida ishtirok etishi bo'yicha hech qanday bosim o'tkazilmasligini va yakuniy qarorni futbolchining o'zi qabul qilishini bildirdi. Messi 2026-yilgi jahon chempionatidan keyingi xalqaro faoliyati borasida hozircha aniq qaror qilmagan, chunki u har bir musobaqaga alohida yondashadi.

Argentina futbol assotsiatsiyasi rahbari Klaudio Tapia mamlakat terma jamoasi sardori Lionel Messiga 2028-yilgi Amerika kubogida ishtirok etishi borasida hech qanday bosim oʻtkazmasligini qatʼiy taʼkidladi. 39 yoshli hujumchining xalqaro jamoadagi kelajagi muxlislar va mutaxassislar oʻrtasida qizgʻin muhokabalarga sabab boʻlayotgan bir paytda, rahbariyat yakuniy qarorni toʻliq futbolchining oʻziga qoldirgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, TyC Sports telekanaliga bergan intervyusida Klaudio Tapia Lionel Messi oʻz kelajagini shaxsan oʻzi hal qilishini va unga yetarlicha vaqt berilishini bildirdi. Tajribali futbolchining 2026-yilgi jahon chempionatidan keyingi xalqaro faoliyati hozircha nomaʼbirlikicha qolmoqda, chunki u har bir musobaqaga alohida yondashishni odat qilgan.

Jahon chempionatidagi yetakchilik va uning ahamiyati

Messi 2026-yilgi mundialda Argentina terma jamoasining chinakam yetakchisi boʻlib maydonga chiqdi. Turnir davomida u oʻz ҳisobiga 8 ta gol va 4 ta golli uzatmani yozdirib qoʻyib, jamoasini finalga qadar yetaklab bordi. Garchi hal qiluvchi bahsda Ispaniya terma jamoasiga Ferran Torresning yagona goli evaziga kichik hisobda magʻlub boʻlishgan boʻlsa-da, hujumchining koʻrsatgan oʻyini yuksak baholandi.

Tapia tajribali futbolchining maydondagi harakatlari va kiyinish xonasidagi muhim rolini yuqori baholab, uning yoshiga qaramay har doim jamoa tayanchi boʻlib kelganini alohida eʼtirof etdi. Funksionerning soʻzlariga koʻra, 2022-yilgi gʻalabadan oldin ham hech kim uning 2026-yilgi mundialda oʻynashini aniq bilmagan, biroq u oʻsha musobaqada oʻzining eng yaxshi oʻyinlaridan birini koʻrsata olgan.

Afsonaviy futbolchining rekordlari

Inter Mayami klubi sardori Argentina terma jamoasi safida 21 yil davomida ulkan natijalarga erishdi. U milliy jamoa libosida rekord darajadagi 207 ta uchrashuv oʻtkazib, 125 ta gol urishga muvaffaq boʻldi. Shuningdek, uning hisobida 2021 va 2024-yilgi Amerika kuboglari hamda 2022-yilgi jahon chempionati bosh sovrinlari mavjud.

Garchi yosh ulgʻaygan sari tabiiy jismoniy oʻzgarishlar yuzaga kelsa-da, Messining noyob texnik mahorati va oʻyinni tushunish qobiliyati uni maydondagi eng xavfli futbolchilardan biri sifatida saqlab qolmoqda. Uning oʻyin uslubi vaqt oʻtishi bilan oʻzgarib, tajribali futbolchi maqomiga moslashgan boʻlsa-da, u hal qiluvchi vaziyatlarda natija keltirish qobiliyatini yoʻqotgani yoʻq.

Lionel MessiKlaudio TapiaAmerika kubogiArgentina terma jamoasiInter Mayami
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)