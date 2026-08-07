Lionel Messining 2028-yilgi Amerika kubogidagi kelajagi maʼlum qilindi
Klaudio Tapia Lionel Messi 2028-yilgi Amerika kubogida ishtirok etishi bo'yicha hech qanday bosim o'tkazilmasligini va yakuniy qarorni futbolchining o'zi qabul qilishini bildirdi. Messi 2026-yilgi jahon chempionatidan keyingi xalqaro faoliyati borasida hozircha aniq qaror qilmagan, chunki u har bir musobaqaga alohida yondashadi.
Argentina futbol assotsiatsiyasi rahbari Klaudio Tapia mamlakat terma jamoasi sardori Lionel Messiga 2028-yilgi Amerika kubogida ishtirok etishi borasida hech qanday bosim oʻtkazmasligini qatʼiy taʼkidladi. 39 yoshli hujumchining xalqaro jamoadagi kelajagi muxlislar va mutaxassislar oʻrtasida qizgʻin muhokabalarga sabab boʻlayotgan bir paytda, rahbariyat yakuniy qarorni toʻliq futbolchining oʻziga qoldirgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, TyC Sports telekanaliga bergan intervyusida Klaudio Tapia Lionel Messi oʻz kelajagini shaxsan oʻzi hal qilishini va unga yetarlicha vaqt berilishini bildirdi. Tajribali futbolchining 2026-yilgi jahon chempionatidan keyingi xalqaro faoliyati hozircha nomaʼbirlikicha qolmoqda, chunki u har bir musobaqaga alohida yondashishni odat qilgan.
Jahon chempionatidagi yetakchilik va uning ahamiyatiMessi 2026-yilgi mundialda Argentina terma jamoasining chinakam yetakchisi boʻlib maydonga chiqdi. Turnir davomida u oʻz ҳisobiga 8 ta gol va 4 ta golli uzatmani yozdirib qoʻyib, jamoasini finalga qadar yetaklab bordi. Garchi hal qiluvchi bahsda Ispaniya terma jamoasiga Ferran Torresning yagona goli evaziga kichik hisobda magʻlub boʻlishgan boʻlsa-da, hujumchining koʻrsatgan oʻyini yuksak baholandi.
Tapia tajribali futbolchining maydondagi harakatlari va kiyinish xonasidagi muhim rolini yuqori baholab, uning yoshiga qaramay har doim jamoa tayanchi boʻlib kelganini alohida eʼtirof etdi. Funksionerning soʻzlariga koʻra, 2022-yilgi gʻalabadan oldin ham hech kim uning 2026-yilgi mundialda oʻynashini aniq bilmagan, biroq u oʻsha musobaqada oʻzining eng yaxshi oʻyinlaridan birini koʻrsata olgan.
Afsonaviy futbolchining rekordlariInter Mayami klubi sardori Argentina terma jamoasi safida 21 yil davomida ulkan natijalarga erishdi. U milliy jamoa libosida rekord darajadagi 207 ta uchrashuv oʻtkazib, 125 ta gol urishga muvaffaq boʻldi. Shuningdek, uning hisobida 2021 va 2024-yilgi Amerika kuboglari hamda 2022-yilgi jahon chempionati bosh sovrinlari mavjud.
Garchi yosh ulgʻaygan sari tabiiy jismoniy oʻzgarishlar yuzaga kelsa-da, Messining noyob texnik mahorati va oʻyinni tushunish qobiliyati uni maydondagi eng xavfli futbolchilardan biri sifatida saqlab qolmoqda. Uning oʻyin uslubi vaqt oʻtishi bilan oʻzgarib, tajribali futbolchi maqomiga moslashgan boʻlsa-da, u hal qiluvchi vaziyatlarda natija keltirish qobiliyatini yoʻqotgani yoʻq.
…