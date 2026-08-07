Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)
Xiva shahrida o'tkazilayotgan «Qovun sayli — 2026» festivalida qovunlardan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» tezyurar poyezdi eng ko'p muhokama qilinayotgan eksponatlardan biriga aylandi. Yashil, oq va ko'k ranglar uyg'unligidagi kompozitsiyaning asosiy qismi turli navdagi qovunlar bilan bezatilgan. Original loyiha Ranch University jamoasi tomonidan tayyorlangan bo'lib, u mehmonlar va sayyohlarda katta qiziqish uyg'otmoqda.
Xiva shahrida o‘tkazilayotgan «Qovun sayli — 2026» festivalida eng ko‘p muhokama qilinayotgan eksponatlardan biri — qovunlardan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» tezyurar poyezdi bo‘ldi.
Ushbu noodatiy kompozitsiya oddiy qovun ko‘rgazmasidan mutlaqo farq qiladi. Poyezd tashqi ko‘rinishidagi yashil, oq va ko‘k ranglar uyg‘unligi saqlangan bo‘lib, uning asosiy qismi turli navdagi qovunlar bilan bezatilgan. Shu tariqa poliz mahsuloti ijodkorlar mahorati bilan haqiqiy san’at asariga aylangan.
Ma’lum qilinishicha, mazkur original loyiha Ranch University jamoasi tomonidan tayyorlangan. Kompozitsiya festivalga tashrif buyurgan mehmonlar va sayyohlarning katta qiziqishiga sabab bo‘lmoqda.
Ayniqsa, qovundan yasalgan poyezd oldida suratga tushish istagidagi mehmonlar soni kun sayin oshib bormoqda. Bu ijodiy ish Xorazmning qovunchilik an’analari, milliy merosi va zamonaviy yondashuvni o‘zida mujassam etgani bilan alohida e’tibor qozonmoqda.
Ko‘rinishidan, qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi «Qovun sayli — 2026» festivalining eng esda qolarli va tomoshabinlar eng ko‘p to‘planayotgan eksponatlaridan biriga aylandi.
…