Kasperskiy: O‘zbekiston davlat idoralari xitoylik xakerlar hujumiga uchragani aytilmoqda

·70·O‘zbekiston
Kasperskiy: O‘zbekiston davlat idoralari xitoylik xakerlar hujumiga uchragani aytilmoqda
Qisqacha

Kaspersky mutaxassislariga ko'ra, xitoy tilida so'zlashuvchi kiberjinoyatchilar 2025 yildan buyon O'zbekiston davlat idoralariga va boshqa davlatlar muassasalariga hujum qilib kelmoqda. Hujumlar hukumat muassasalari, vazirliklar, huquqni muhofaza qiluvchi organlar, ta'lim va sog'liqni saqlash tizimlariga qaratilgan.

Kaspersky mutaxassislari xabariga ko‘ra, xitoy tilida so‘zlashuvchi kiberjinoyatchilar 2025 yildan buyon O‘zbekiston va yana bir qator davlatlarning davlat idoralariga qarshi kiberhujumlar uyushtirib kelmoqda.

Ma’lumotlarga ko‘ra, hujumlar hukumat muassasalari bilan bir qatorda vazirliklar, huquqni muhofaza qiluvchi organlar, ta’lim va sog‘liqni saqlash tizimlari faoliyatiga ham qaratilgan.

Kiberxavfsizlik bo‘yicha mutaxassislarning ta’kidlashicha, hujumchilar OctLurk va SilkLurk nomli zararli dasturlardan foydalangan. Ushbu dasturlar orqali foydalanuvchilarning parollarini qo‘lga kiritish, elektron pochta va fayllarga kirish, ekran tasvirlarini olish hamda zararlangan qurilmalarni masofadan boshqarish imkoniyati yaratilgan.

Hozircha mazkur kiberhujumlar ortida aynan qaysi xakerlik guruhi turgani rasman tasdiqlanmagan. Shu bilan birga, mutaxassislar davlat tashkilotlari va yirik muassasalarga axborot xavfsizligi choralarini kuchaytirish hamda shubhali fayl va havolalarga nisbatan ehtiyotkor bo‘lishni tavsiya etmoqda.

KasperskyO'zbekistonOctLurkSilkLurk
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Maktab va shifoxona binolarini sotish bo‘yicha qonun loyihasi tayyorlanmoqdaMaktab va shifoxona binolarini sotish bo‘yicha qonun loyihasi tayyorlanmoqdaBugun, 09:45Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)Kecha, 22:10Prezident Administratsiyasining maqomi va vakolatlari qonun bilan mustahkamlandiPrezident Administratsiyasining maqomi va vakolatlari qonun bilan mustahkamlandiKecha, 21:31O‘zbekiston SI reytingida 25 pog‘onaga ko‘tarildi: 5 million aholi o‘qitiladiO‘zbekiston SI reytingida 25 pog‘onaga ko‘tarildi: 5 million aholi o‘qitiladiKecha, 19:46O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqanO‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqanKecha, 15:17O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqdaO‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqdaKecha, 15:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Qirg‘izistondagi zilzila O‘zbekistonning bir hududida ham sezildi
Qirg‘izistondagi zilzila O‘zbekistonning bir hududida ham sezildi