Qozog‘iston O‘zbekistondan pomidor importini bir haftaga chekladi

·0·Dunyo
Qozog‘iston O‘zbekistondan pomidor importini bir haftaga chekladi

Qozog‘iston Respublikasi mamlakat hududiga uchinchi davlatlardan yangi yoki sovutilgan pomidorlarni barcha transport turlari orqali olib kirishga nisbatan bir haftalik vaqtinchalik taqiq joriy qildi. Bu haqda Qozog‘iston Respublikasi Qishloq xo‘jaligi vazirligining 2026 yil 22 iyunda qabul qilingan “Qozog‘iston Respublikasi hududiga pomidorlarni olib kirishning ayrim masalalari to‘g‘risida”gi 250-sonli buyrug‘ida ma’lum qilindi.

Ma’lum bo‘lishicha, Qozog‘iston Qishloq xo‘jaligi vaziri Aydarbek Saparov yangi va sovutilgan pomidorlarni import qilishni vaqtincha cheklash bo‘yicha tegishli hujjatni imzolagan. Qabul qilingan qarorga ko‘ra, mazkur taqiq 2026 yil 30 iyunga qadar amal qiladi va shu vaqt davomida belgilangan talablar qat’iy tarzda bajarilishi lozim bo‘ladi.

Ta’kidlanishicha, ushbu cheklovlar Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi (YEOII)ga a’zo bo‘lmagan davlatlardan keltiriladigan pomidor mahsulotlariga nisbatan qo‘llanadi. Biroq, YEOII tarkibiga kiruvchi davlatlardan import qilinadigan mahsulotlar mazkur taqiq doirasiga kirmaydi va ular uchun amaldagi tartib saqlanib qoladi.

Shu bilan birga, Qozog‘iston hududi orqali pomidorlarni tranzit usulida tashish hamda ittifoq davlatlari o‘rtasida respublika orqali yuklarni yetkazib berish imkoniyati hamon saqlanib qoladi. Mazkur buyruq 22 iyun kuni imzolangan bo‘lib, aynan qabul qilingan sanadan boshlab kuchga kirgan.

Eslatib o‘tamiz, O‘zbekiston 2020 yildan buyon Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqida kuzatuvchi davlat maqomiga ega bo‘lib kelmoqda, ammo hozirga qadar tashkilotning to‘liq a’zosi hisoblanmaydi. Shu munosabat bilan O‘zbekiston Respublikasi Davlat bojxona qo‘mitasi tashqi iqtisodiy faoliyat ishtirokchilari hamda xalqaro tashuvchilardan ushbu yangi talab va cheklovlarni inobatga olishlarini so‘ragan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Inson qoldiqlarini to‘plab ovqat tayyorlab yegan erkak ushlandiInson qoldiqlarini to‘plab ovqat tayyorlab yegan erkak ushlandiBugun, 21:34Ayollar yaratgan dunyoga ta’sirli kashfiyotlarAyollar yaratgan dunyoga ta’sirli kashfiyotlarBugun, 17:1522 soatlik parvoz: Sidney–London yo‘nalishi tarixga kiradi22 soatlik parvoz: Sidney–London yo‘nalishi tarixga kiradiBugun, 16:45Filippinda dahshatli hodisa: maktabda otishmaFilippinda dahshatli hodisa: maktabda otishmaBugun, 16:22Belgiya “Tolibon” vakillariga bir kunlik viza berdiBelgiya “Tolibon” vakillariga bir kunlik viza berdiBugun, 15:25Tramp qurol zaxiralari kamaygani sabab mudofaa gigantlarini yig‘moqdaTramp qurol zaxiralari kamaygani sabab mudofaa gigantlarini yig‘moqdaBugun, 15:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi