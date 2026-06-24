Isroil Eronga minglab Starlink qurilmalarini yashirin olib kirgani rostmi?
Isroilning sobiq bosh vaziri Naftali Bennet Eron bilan bog‘liq maxfiy operatsiya haqida kutilmagan bayonot berdi.
Uning aytishicha, 2021–2022 yillarda Eron ichida internet aloqasini saqlab qolish va hukumatga qarshi namoyishchilarni qo‘llab-quvvatlash maqsadida o‘n minglab Starlink qurilmalarini sotib olish va mamlakatga yashirincha olib kirish tashabbusi boshlangan.
Bennetning ta’kidlashicha, ushbu qurilmalar namoyishchilarga internet orqali o‘zaro aloqa qilish, harakatlarini muvofiqlashtirish va axborot almashish imkonini berishi kerak edi.
Sobiq bosh vazirning fikricha, loyiha to‘liq amalga oshirilganida, Eron ichidagi muxolifat imkoniyatlari sezilarli darajada kengaygan bo‘lardi.
“Afsuski, amaldagi hukumat bu tashabbusni oxiriga yetkazmadi. Namoyishlar boshlangan paytda zarur infratuzilma mavjud emas edi”, — deya bayonot berdi Bennet.
Hozircha Isroil hukumati ushbu da’volar yuzasidan rasmiy izoh bermagan.
…