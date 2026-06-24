Isroil Eronga minglab Starlink qurilmalarini yashirin olib kirgani rostmi?

·33·Dunyo
Isroil Eronga minglab Starlink qurilmalarini yashirin olib kirgani rostmi?

Isroilning sobiq bosh vaziri Naftali Bennet Eron bilan bog‘liq maxfiy operatsiya haqida kutilmagan bayonot berdi.

Uning aytishicha, 2021–2022 yillarda Eron ichida internet aloqasini saqlab qolish va hukumatga qarshi namoyishchilarni qo‘llab-quvvatlash maqsadida o‘n minglab Starlink qurilmalarini sotib olish va mamlakatga yashirincha olib kirish tashabbusi boshlangan.

Bennetning ta’kidlashicha, ushbu qurilmalar namoyishchilarga internet orqali o‘zaro aloqa qilish, harakatlarini muvofiqlashtirish va axborot almashish imkonini berishi kerak edi.

Sobiq bosh vazirning fikricha, loyiha to‘liq amalga oshirilganida, Eron ichidagi muxolifat imkoniyatlari sezilarli darajada kengaygan bo‘lardi.

“Afsuski, amaldagi hukumat bu tashabbusni oxiriga yetkazmadi. Namoyishlar boshlangan paytda zarur infratuzilma mavjud emas edi”, — deya bayonot berdi Bennet.

Hozircha Isroil hukumati ushbu da’volar yuzasidan rasmiy izoh bermagan.

Naftali BennettIsroilEronStarlink
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Demokratlar Tramp surati tushirilgan 250 dollarlik banknotani tekshirishni talab qilmoqdaDemokratlar Tramp surati tushirilgan 250 dollarlik banknotani tekshirishni talab qilmoqdaBugun, 16:18“Tolibon” o‘zbek faolini hibsga oldi: uning taqdiri noma’lum qolmoqda“Tolibon” o‘zbek faolini hibsga oldi: uning taqdiri noma’lum qolmoqdaBugun, 16:15Uyidan 300 dan ortiq piton chiqqan erkak qamaldiUyidan 300 dan ortiq piton chiqqan erkak qamaldiBugun, 14:51YouTube o‘smirning ijtimoiy tarmoqqa qaramlik da’vosini hal qildiYouTube o‘smirning ijtimoiy tarmoqqa qaramlik da’vosini hal qildiBugun, 14:1453 yildan beri orolni yolg‘iz qo‘riqlayotgan 84 yoshli ayol53 yildan beri orolni yolg‘iz qo‘riqlayotgan 84 yoshli ayolBugun, 14:06Ilon Mask trillioner maqomini yo‘qotib, rekorddan tushdiIlon Mask trillioner maqomini yo‘qotib, rekorddan tushdiBugun, 13:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi