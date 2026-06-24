Ispaniyada do‘konda janjal: bayroq sabab tortishuv yuz berdi (video)
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Ispaniyada joylashgan do‘konlardan birida Falastin bayrog‘i sabab keskin mojaro yuzaga keldi. Ma’lumotlarga ko‘ra, bir guruh isroilliklar do‘konda ilib qo‘yilgan bayroqni ko‘rib, sotuvchilar bilan tortishuvga kirishgan.
Guvohlarning aytishicha, mojaro vaqtida ushbu shaxslar mast holatda bo‘lgan. Bahs qisqa vaqt ichida janjalga aylanib, tomonlar o‘zaro keskin munosabat bildira boshlagan.
Do‘kon egalari ham bo‘sh kelmay, janjal davomida ularga turli buyumlarni uloqtirgan. Voqea atrofdagilar e’tiborini tortib, vaziyat yanada keskinlashgan.
Hodisaning aniq tafsilotlari va janjal oqibatlari yuzasidan hozircha rasmiy ma’lumotlar berilmagan.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…