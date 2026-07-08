Jarima maydonchasidan avtomobilni olish tartibi keskin o‘zgaradi

·0·O‘zbekiston
Jarima maydonchasidan avtomobilni olish tartibi keskin o‘zgaradi

O‘zbekistonda jarima maydonchasiga olib ketilgan transport vositalarini qaytarish tartibi yangilanmoqda. Endi avtomobilni chiqarish uchun ruxsatnoma faqat QR kod orqali elektron shaklda rasmiylashtiriladi.

Hukumatning 6 iyul kuni kuchga kirgan 358-sonli qaroriga muvofiq, 2026 yil 1 avgustdan boshlab jarima maydonchasidan transport vositasini olib chiqishga ruxsat berish jarayoni to‘liq raqamlashtiriladi. Yangi tartibga ko‘ra, ruxsatnoma ma’muriy ishni ko‘rib chiquvchi hamda ijro organi tomonidan “Jarima maydonchasi” axborot tizimi orqali QR kod bilan tasdiqlanib, elektron ko‘rinishda yuboriladi.

Qaror doirasida Ichki ishlar vazirligi Soliq qo‘mitasi va Raqamli texnologiyalar vazirligi bilan hamkorlikda mazkur axborot tizimini davlat axborot platformalari bilan integratsiya qiladi. Bu orqali jarima maydonchalarida saqlanayotgan avtomobillar, ular uchun undirilgan to‘lovlar hamda xizmat ko‘rsatuvchi tashkilotlar haqidagi ma’lumotlar avtomatik tarzda soliq tizimiga uzatiladi.

Yangi qoidalarga muvofiq, ushlangan transport vositalari hisobini elektron tizim orqali yuritmagan yoki ko‘rsatilgan xizmatlar haqida ma’lumotlarni kiritmagan yuridik shaxslarga BHMning 20 baravari miqdorida jarima qo‘llanadi. Bunday qoidabuzarlik bir yil ichida takrorlansa, jarima maydonchasini boshqarish bo‘yicha tuzilgan shartnoma bekor qilinishi mumkin.

Shuningdek, transport vositasini ushlab turishga sabab bo‘lgan holatlar bartaraf etilmasdan turib uni chiqarib yuborish yoki undan noqonuniy foydalanish ham qonunchilikka muvofiq javobgarlikka sabab bo‘ladi.

Qarorda yana bir muhim yangilik ham nazarda tutilgan. Soliq qo‘mitasi va Markaziy bank bozorlar hamda avtoturargohlarda to‘lovlarni yagona QR kod orqali amalga oshirish imkoniyatini joriy etadi.

Mutaxassislar fikricha, mazkur o‘zgarishlar inson omilini kamaytirish, hujjat aylanmasini soddalashtirish va jarima maydonchalari faoliyatida shaffoflikni yanada oshirishga xizmat qiladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oltin arzonlashdi: O‘zbekiston zaxirasi keskin kamaydiOltin arzonlashdi: O‘zbekiston zaxirasi keskin kamaydiBugun, 13:26Tilla soxtami yoki haqiqiy? Endi buni telefon aytib beradiTilla soxtami yoki haqiqiy? Endi buni telefon aytib beradiBugun, 13:25Shavkat Mirziyoyev BlackRock vakili bilan AI investitsiyalarini muhokama qildiShavkat Mirziyoyev BlackRock vakili bilan AI investitsiyalarini muhokama qildiBugun, 13:04O‘zbekistonda 1,27 million gektar maydonda yangi o‘rmon barpo etiladiO‘zbekistonda 1,27 million gektar maydonda yangi o‘rmon barpo etiladiBugun, 12:43Makkayi mukarramadagi "Masjid al-Harom" bosh imomi O‘zbekistonga tashrif buyurdiMakkayi mukarramadagi "Masjid al-Harom" bosh imomi O‘zbekistonga tashrif buyurdiBugun, 12:38Toshkentda 1,3 mlrd so‘mdan ortiq gaz talon-toroj qilingani aniqlandiToshkentda 1,3 mlrd so‘mdan ortiq gaz talon-toroj qilingani aniqlandiBugun, 11:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
7,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natija
7,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natija
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi