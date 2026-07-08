Fransiyaning ZML startapi sunʼiy intellekt chiplari bozorida NVIDIA gegemonligiga chek qoʻymoqda

·0·Texno
Fransiyaning ZML startapi sunʼiy intellekt chiplari bozorida NVIDIA gegemonligiga chek qoʻymoqda

Sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalari jadal rivojlanayotgan bir davrda, NVIDIA kompaniyasining bozordagi mutlaq hukmronligi jiddiy sinovga duch kelmoqda. Fransiyaning ZML startapi Turing mukofoti sovrindori Yann LeCun tomonidan qoʻllab-quvvatlanayotgan yangi dasturiy taʼminotni taqdim etdi. Ushbu mahsulot turli ishlab chiqaruvchilarning chiplarida AI modellarini maksimal tezlikda ishlashiga imkon beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

TechCrunch nashrining xabar berishicha, ZML/LLMD deb nomlangan yangi inference-server ochiq kodli yirik til modellarini (LLM) nafaqat NVIDIA, balki AMD, Google TPU, Apple Metal va Intel Arc kabi turli protsessorlarda birdek samarali ishga tushirishga moʻljallangan. Bu texnologiya kompaniyalarga bitta yetkazib beruvchiga bogʻlanib qolishdan xalos boʻlish va mavjud apparat resurslaridan toʻliq foydalanish imkonini beradi.

Inference jarayonidagi inqilob

Hozirgi vaqtda sunʼiy intellektni oʻqitishdan koʻra, uning tayyor modellaridan foydalanish, yaʼni inference (xulosalash) jarayoni muhimroq ahamiyat kasb etmoqda. ZML asoschisi Steeve Morin tushuntirishicha, koʻplab kompaniyalar dasturiy va arxitektura toʻsiqlari tufayli maʼlum bir chip ishlab chiqaruvchisiga qaram boʻlib qolgan. Yangi platforma esa ushbu toʻsiqlarni olib tashlab, chiplarning maksimal quvvatini ochib beradi.

Ushbu yechim ayniqsa AI xarajatlari va energiya isteʼmoli ortib borayotgan sharoitda juda dolzarbdir. ZML startapi korxonalarga arzonroq yoki kamroq energiya sarflaydigan chiplar kombinatsiyasidan foydalanishga yoʻl ochadi. Bu esa oʻz navbatida sunʼiy intellekt tizimlarini joriy etishni yanada ommalashtiradi va iqtisodiy jihatdan samarali qiladi.

Yevropa chiplari uchun yangi imkoniyatlar

ZML taqdim etgan dasturiy taʼminot nafaqat gigantlar, balki yangi paydo boʻlayotgan chip ishlab chiqaruvchilar uchun ham katta yordam boʻlishi kutilmoqda. Morin oʻz intervyusida bir qator istiqbolli kompaniyalarni sanab oʻtdi:

  • Axelera va Fractile;
  • Kalray va OLIX;
  • SiPearl va SpiNNcloud;
  • Q.ANT hamda VSORA.
Startap rahbari NVIDIA bilan aloqalari yaxshi ekanini va bu loyiha ularga qarshi emas, balki bozorni kengaytirishga xizmat qilishini taʼkidladi. Shunga qaramay, ZML hozirda Baseten, Inferact va RadixArk kabi yirik raqobatchilar bilan kurashishiga toʻgʻri keladi. Parijda joylashgan, bor-yoʻgʻi 20 kishidan iborat jamoa hozirda hatto yarimoʻtkazgichlarni birgalikda loyihalash (co-designing silicon) bosqichiga yetgan.

Oʻzbekistonlik mutaxassislar va mahalliy IT-kompaniyalar uchun ham bu yangilik muhim ahamiyatga ega. Chunki turli chiplarda ishlaydigan ochiq kodli modellar hisoblash quvvatlarini optimallashtirish va xarajatlarni kamaytirish imkonini beradi. ZML startapining ushbu qadami AI bozorida "inference oltin talatopi" davri boshlanganidan dalolat bermoqda.

ZMLNVIDIASunʼiy IntellektChipTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SambaNova sunʼiy intellekt chiplari bozori uchun 1 milliard dollar investitsiya jalb qildiSambaNova sunʼiy intellekt chiplari bozori uchun 1 milliard dollar investitsiya jalb qildiBugun, 12:23Avstraliyadagi eng yirik startap tanlovi: Startup Battlefield uchun arizalar muddati uzaytirildiAvstraliyadagi eng yirik startap tanlovi: Startup Battlefield uchun arizalar muddati uzaytirildiBugun, 03:50Meta kompaniyasi Muse deb nomlangan yangi sunʼiy intellekt tasvir generatorini taqdim etdiMeta kompaniyasi Muse deb nomlangan yangi sunʼiy intellekt tasvir generatorini taqdim etdiBugun, 03:29Sunʼiy intellekt bozori ikkiga boʻlinmoqda: Ochiq kodli modellar Anthropic oʻrnini egallaydimi?Sunʼiy intellekt bozori ikkiga boʻlinmoqda: Ochiq kodli modellar Anthropic oʻrnini egallaydimi?Bugun, 01:28Microsoft sunʼiy intellekt xarajatlarini kamaytirish uchun oʻz modellariga oʻtmoqdaMicrosoft sunʼiy intellekt xarajatlarini kamaytirish uchun oʻz modellariga oʻtmoqdaBugun, 00:53Discord sunʼiy intellekt xatosi tufayli minglab foydalanuvchilarni asossiz blokladiDiscord sunʼiy intellekt xatosi tufayli minglab foydalanuvchilarni asossiz blokladiBugun, 00:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi