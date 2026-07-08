Fransiyaning ZML startapi sunʼiy intellekt chiplari bozorida NVIDIA gegemonligiga chek qoʻymoqda
Sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalari jadal rivojlanayotgan bir davrda, NVIDIA kompaniyasining bozordagi mutlaq hukmronligi jiddiy sinovga duch kelmoqda. Fransiyaning ZML startapi Turing mukofoti sovrindori Yann LeCun tomonidan qoʻllab-quvvatlanayotgan yangi dasturiy taʼminotni taqdim etdi. Ushbu mahsulot turli ishlab chiqaruvchilarning chiplarida AI modellarini maksimal tezlikda ishlashiga imkon beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
TechCrunch nashrining xabar berishicha, ZML/LLMD deb nomlangan yangi inference-server ochiq kodli yirik til modellarini (LLM) nafaqat NVIDIA, balki AMD, Google TPU, Apple Metal va Intel Arc kabi turli protsessorlarda birdek samarali ishga tushirishga moʻljallangan. Bu texnologiya kompaniyalarga bitta yetkazib beruvchiga bogʻlanib qolishdan xalos boʻlish va mavjud apparat resurslaridan toʻliq foydalanish imkonini beradi.
Inference jarayonidagi inqilobHozirgi vaqtda sunʼiy intellektni oʻqitishdan koʻra, uning tayyor modellaridan foydalanish, yaʼni inference (xulosalash) jarayoni muhimroq ahamiyat kasb etmoqda. ZML asoschisi Steeve Morin tushuntirishicha, koʻplab kompaniyalar dasturiy va arxitektura toʻsiqlari tufayli maʼlum bir chip ishlab chiqaruvchisiga qaram boʻlib qolgan. Yangi platforma esa ushbu toʻsiqlarni olib tashlab, chiplarning maksimal quvvatini ochib beradi.
Ushbu yechim ayniqsa AI xarajatlari va energiya isteʼmoli ortib borayotgan sharoitda juda dolzarbdir. ZML startapi korxonalarga arzonroq yoki kamroq energiya sarflaydigan chiplar kombinatsiyasidan foydalanishga yoʻl ochadi. Bu esa oʻz navbatida sunʼiy intellekt tizimlarini joriy etishni yanada ommalashtiradi va iqtisodiy jihatdan samarali qiladi.
Yevropa chiplari uchun yangi imkoniyatlarZML taqdim etgan dasturiy taʼminot nafaqat gigantlar, balki yangi paydo boʻlayotgan chip ishlab chiqaruvchilar uchun ham katta yordam boʻlishi kutilmoqda. Morin oʻz intervyusida bir qator istiqbolli kompaniyalarni sanab oʻtdi:
- Axelera va Fractile;
- Kalray va OLIX;
- SiPearl va SpiNNcloud;
- Q.ANT hamda VSORA.
Oʻzbekistonlik mutaxassislar va mahalliy IT-kompaniyalar uchun ham bu yangilik muhim ahamiyatga ega. Chunki turli chiplarda ishlaydigan ochiq kodli modellar hisoblash quvvatlarini optimallashtirish va xarajatlarni kamaytirish imkonini beradi. ZML startapining ushbu qadami AI bozorida "inference oltin talatopi" davri boshlanganidan dalolat bermoqda.
…