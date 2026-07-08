Toshkentda ayolni ishtonsiz quvgan erkakka sud hukmi chiqdi

·0·Jamiyat
Toshkentda ayolni ishtonsiz quvgan erkakka sud hukmi chiqdi

Toshkent shahrida ayolga nisbatan shahvoniy shilqimlik qilib, ishtonini yechgan holda uni quvlagan 31 yoshli erkakka nisbatan sud hukmi e’lon qilindi. Hodisa joriy yilning 1 iyul kuni poytaxtdagi yer osti yo‘llaridan birida sodir bo‘lgan.

Sud hujjatlarida qayd etilishicha, 2026 yil 1 iyul kuni soat 11:00 atrofida huquqbuzar Toshkent shahri Yakkasaroy tumani Sh. Rustaveli ko‘chasi, 53-uy oldida joylashgan yer osti yo‘lida bo‘lgan vaqtda ayol O.B.ning yo‘lini to‘sgan. Shuningdek, u ayolga nisbatan shahvoniy shilqimlik qilgan hamda ishtonini yechib, uni quvlash orqali noqonuniy harakatlarni sodir etgan.

Ma’lumotlarga ko‘ra, mazkur holat yuzasidan to‘plangan materiallar sud tomonidan ko‘rib chiqilgan. Sud majlisi davomida huquqbuzar erkak o‘zining yuqorida qayd etilgan huquqbuzarlik harakatlarini sodir etganini to‘liq tan oldi. U sodir etgan qilmishidan chin ko‘ngildan pushaymon ekanini, kelgusida bu kabi xatti-harakatlarga yo‘l qo‘ymasligini bildirib, suddan o‘ziga nisbatan yengillik berishni so‘radi.

Ish materiallarini o‘rgangan sud huquqbuzarning harakatlariga huquqiy baho berdi. Sud qaroriga muvofiq, u Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksning 41-1-moddasi 1-qismida nazarda tutilgan huquqbuzarlikni sodir etgan deb topildi.

Yakunlovchi qarorga ko‘ra, huquqbuzarga nisbatan MJtKning 41-1-moddasi 1-qismi asosida 5 sutka ma’muriy qamoq jazosi tayinlandi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Otasining mashinasini yashirincha olib chiqqan o‘smir ikki kishining o‘limiga sabab bo‘ldiOtasining mashinasini yashirincha olib chiqqan o‘smir ikki kishining o‘limiga sabab bo‘ldiBugun, 13:21Uy xizmatchisi 91 yoshli ayolni muntazam qiynab kelgani fosh bo‘ldiUy xizmatchisi 91 yoshli ayolni muntazam qiynab kelgani fosh bo‘ldiBugun, 12:18Abituriyentlar uchun test sinovi ruxsatnomalari berila boshlandiAbituriyentlar uchun test sinovi ruxsatnomalari berila boshlandiBugun, 11:20Yangiyo‘lda issiqxonada kannabis yetishtirgan shaxs aniqlandiYangiyo‘lda issiqxonada kannabis yetishtirgan shaxs aniqlandiBugun, 10:19Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdiYashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdiBugun, 04:458 iyul kuni Yunusobodning ayrim hududlarida gaz o‘chiriladi8 iyul kuni Yunusobodning ayrim hududlarida gaz o‘chiriladiKecha, 23:08
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
O‘zbekistonda noodatiy sariq tarvuzlar ommalashmoqda
O‘zbekistonda noodatiy sariq tarvuzlar ommalashmoqda
Toshkent viloyatida 38 ming dollarlik firibgarlik aniqlandi
Toshkent viloyatida 38 ming dollarlik firibgarlik aniqlandi