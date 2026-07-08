139 marta yiqilgan erkak nihoyat haydovchilik imtihonidan o‘tdi

·0·Dunyo
139 marta yiqilgan erkak nihoyat haydovchilik imtihonidan o‘tdi

Polshada haydovchilik guvohnomasini olish istagidagi bir fuqaro qat’iyati bilan ko‘pchilikni hayratga soldi. U to‘qqiz yil davomida 139 marta muvaffaqiyatsizlikka uchraganidan keyin, nihoyat nazariy haydovchilik imtihonidan o‘tishga erishdi.

Ma’lum qilinishicha, Polshada haydovchilikka nomzodlar avval kompyuter orqali nazariy imtihon topshiradi. Faqat shu bosqichdan muvaffaqiyatli o‘tganlargina amaliy haydovchilik sinovida ishtirok etish huquqiga ega bo‘ladi.

Tarnuv shahrida yashovchi erkak 2017 yildan buyon ushbu imtihonni topshirishga harakat qilib kelgan. Shu vaqt ichida u imtihonlar uchun qariyb 1800 yevro mablag‘ sarflagan. Biroq u har safargi omadsizlikdan keyin ham maqsadidan voz kechmagan.

Tarnuv yo‘l harakati markazi direktori Pavel Gurgulning ta’kidlashicha, bu voqea insonning sabr-toqati va maqsadi yo‘lidagi qat’iyatiga yorqin misol bo‘la oladi.

Ma’lum bo‘lishicha, nomzod uzoq vaqt davomida imtihon savollarining to‘liq bazasini o‘z ichiga olmagan test dasturidan foydalangan. Keyinchalik to‘liq versiyaga o‘tgach, xatolari kamayib borgan va oxir-oqibat nazariy sinovni muvaffaqiyatli topshirgan.

Endilikda uni amaliy haydovchilik imtihoni kutib turibdi. Agar ushbu bosqichdan o‘ta olmasa, qonunchilikka muvofiq nazariy imtihonni yana qayta topshirishiga to‘g‘ri keladi.

Qiziq jihati shundaki, bu natija Polshadagi eng uzoq davom etgan urinishlardan biri bo‘lsa-da, milliy rekord emas. Avvalroq mamlakatning Pyotrkuv-Tribunalski shahrida yashovchi yana bir fuqaro haydovchilik nazariy imtihonidan 17 yil davomida 163 marta urinishdan keyin muvaffaqiyatli o‘tgani qayd etilgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bishkek aeroportida dahshatli holat ortidan reyslar to‘xtatildiBishkek aeroportida dahshatli holat ortidan reyslar to‘xtatildiBugun, 13:28Temu ilovasidan buyurtma qilingan parashyut sportchining o‘limi bilan tugashiga oz qoldiTemu ilovasidan buyurtma qilingan parashyut sportchining o‘limi bilan tugashiga oz qoldiBugun, 13:15Parijda o‘smir “bojxona posti” ochdi: odamlar 2 yevro to‘lashga majbur bo‘ldiParijda o‘smir “bojxona posti” ochdi: odamlar 2 yevro to‘lashga majbur bo‘ldiBugun, 13:08Qirg‘iz qizlari eng ko‘p qaysi davlat yigitlariga turmushga chiqmoqda?Qirg‘iz qizlari eng ko‘p qaysi davlat yigitlariga turmushga chiqmoqda?Bugun, 13:02Hindistonda dahshatli ko‘chki: tunnel qurilishi loy ostida qoldiHindistonda dahshatli ko‘chki: tunnel qurilishi loy ostida qoldiBugun, 12:57O‘lik hayvonlar orasida yashab kelgan ikki nafar bola topildiO‘lik hayvonlar orasida yashab kelgan ikki nafar bola topildiBugun, 12:38
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi