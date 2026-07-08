Ona 4 yoshli o‘g‘lini o‘ldirib, uni yeyishga uringanlikda gumon qilinmoqda

·0·Dunyo
Ona 4 yoshli o‘g‘lini o‘ldirib, uni yeyishga uringanlikda gumon qilinmoqda

Avstraliyaning Vayong shahrida yuz bergan mudhish voqea jamoatchilikni larzaga soldi. 32 yoshli ayol o‘zining 4 yoshli o‘g‘lini o‘ldirganlikda gumon qilinmoqda. Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, u bolaga nisbatan kannibalizmga (o‘z turiga mansub boshqa jonzotni iste’mol qilish holati) urinish alomatlarini ham namoyon etgan.

Huquqni muhofaza qiluvchi organlar ma’lum qilishicha, bolaning jasadi uning vafotidan bir necha kun o‘tib yashab turgan uyidan topilgan. Hodisa joyiga yetib kelgan tergovchilar jinoyat tafsilotlarini aniqlash yuzasidan keng ko‘lamli surishtiruv ishlarini boshlagan.

Politsiya dastlabki tergov davomida ayolga nisbatan qotillik ayblovini ilgari surgan. Shuningdek, tergov materiallarida u bolaga nisbatan kannibalizmga urinish bilan bog‘liq harakatlarni sodir etgan bo‘lishi mumkinligi qayd etilgan. Hozirda mazkur holat yuzasidan qo‘shimcha ekspertizalar va tergov harakatlari davom etmoqda.

Fojia mahalliy aholini chuqur qayg‘uga soldi. Voqeadan so‘ng qo‘shnilar va shahar aholisi halok bo‘lgan bola xotirasiga gul va o‘yinchoqlar qo‘yilgan yodgorlik tashkil etdi. Uni yaqindan taniganlar kichkintoyni mehribon va quvnoq bola sifatida eslab, “kichkina farishta” deya ta’riflamoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

139 marta yiqilgan erkak nihoyat haydovchilik imtihonidan o‘tdi139 marta yiqilgan erkak nihoyat haydovchilik imtihonidan o‘tdiBugun, 13:33Bishkek aeroportida dahshatli holat ortidan reyslar to‘xtatildiBishkek aeroportida dahshatli holat ortidan reyslar to‘xtatildiBugun, 13:28Temu ilovasidan buyurtma qilingan parashyut sportchining o‘limi bilan tugashiga oz qoldiTemu ilovasidan buyurtma qilingan parashyut sportchining o‘limi bilan tugashiga oz qoldiBugun, 13:15Parijda o‘smir “bojxona posti” ochdi: odamlar 2 yevro to‘lashga majbur bo‘ldiParijda o‘smir “bojxona posti” ochdi: odamlar 2 yevro to‘lashga majbur bo‘ldiBugun, 13:08Qirg‘iz qizlari eng ko‘p qaysi davlat yigitlariga turmushga chiqmoqda?Qirg‘iz qizlari eng ko‘p qaysi davlat yigitlariga turmushga chiqmoqda?Bugun, 13:02Hindistonda dahshatli ko‘chki: tunnel qurilishi loy ostida qoldiHindistonda dahshatli ko‘chki: tunnel qurilishi loy ostida qoldiBugun, 12:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi