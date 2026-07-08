Ona 4 yoshli o‘g‘lini o‘ldirib, uni yeyishga uringanlikda gumon qilinmoqda
Avstraliyaning Vayong shahrida yuz bergan mudhish voqea jamoatchilikni larzaga soldi. 32 yoshli ayol o‘zining 4 yoshli o‘g‘lini o‘ldirganlikda gumon qilinmoqda. Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, u bolaga nisbatan kannibalizmga (o‘z turiga mansub boshqa jonzotni iste’mol qilish holati) urinish alomatlarini ham namoyon etgan.
Huquqni muhofaza qiluvchi organlar ma’lum qilishicha, bolaning jasadi uning vafotidan bir necha kun o‘tib yashab turgan uyidan topilgan. Hodisa joyiga yetib kelgan tergovchilar jinoyat tafsilotlarini aniqlash yuzasidan keng ko‘lamli surishtiruv ishlarini boshlagan.
Politsiya dastlabki tergov davomida ayolga nisbatan qotillik ayblovini ilgari surgan. Shuningdek, tergov materiallarida u bolaga nisbatan kannibalizmga urinish bilan bog‘liq harakatlarni sodir etgan bo‘lishi mumkinligi qayd etilgan. Hozirda mazkur holat yuzasidan qo‘shimcha ekspertizalar va tergov harakatlari davom etmoqda.
Fojia mahalliy aholini chuqur qayg‘uga soldi. Voqeadan so‘ng qo‘shnilar va shahar aholisi halok bo‘lgan bola xotirasiga gul va o‘yinchoqlar qo‘yilgan yodgorlik tashkil etdi. Uni yaqindan taniganlar kichkintoyni mehribon va quvnoq bola sifatida eslab, “kichkina farishta” deya ta’riflamoqda.
…