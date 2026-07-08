Temu ilovasidan buyurtma qilingan parashyut sportchining o‘limi bilan tugashiga oz qoldi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Finlandiyalik ekstremal sportchi Kasper Kumpulaynen internet-do‘kondan xarid qilingan arzon parashyutni sinovdan o‘tkazdi. Tajriba esa kutilganidan ancha xavfli tus oldi.
Sportchi parashyut sifatini tekshirish uchun baland jarlikdan sakragan. Biroq asosiy parashyut havoda to‘liq ochilmay, yirtilib ketgan. Vaziyat bir necha soniya ichida fojia bilan tugashi mumkin edi.
Yaxshiyamki, Kumpulaynen xavfsizlik chorasi sifatida zaxira parashyutini ham taqqan edi. Aynan shu zaxira parashyuti uning hayotini saqlab qoldi.
Hodisadan so‘ng sportchi hazil aralash, bunday mahsulotni sotib olganlar ikkinchi marta fikr qoldira olmasa kerak, deya izoh bergan. Voqea ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo‘ldi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…