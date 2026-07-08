Oltin arzonlashdi: O‘zbekiston zaxirasi keskin kamaydi
O‘zbekistonning xalqaro oltin-valyuta zaxiralari iyun oyida sezilarli qisqardi. Markaziy bank ma’lumotlariga ko‘ra, zaxiralar qiymati bir oy ichida 6,8 milliard dollarga pasaygan.
2026 yil 1 iyul holatiga respublika oltin-valyuta zaxiralarining umumiy qiymati 63,7 milliard dollarni tashkil qildi. Bu esa iyun oyi boshidagi ko‘rsatkichga nisbatan 9,6 foizga kam ekaniga ishora qiladi.
Ma’lum qilinishicha, xalqaro zaxiralarning asosiy qismini tashkil etuvchi oltin aktivlari qiymati ham pasaygan. Agar iyun oyi boshida ushbu ko‘rsatkich 61,4 milliard dollar bo‘lgan bo‘lsa, iyul boshiga kelib 55,75 milliard dollarga tushgan. Mutaxassislar bu holatni jahon bozorida oltin narxining arzonlashi bilan izohlamoqda.
Shu bilan birga, zaxiradagi oltinning fizik hajmi o‘sishda davom etgan. Jumladan, Markaziy bank omborlaridagi oltin miqdori 13,9 million troy unsiya yoki taxminan 432 tonnaga yetgan. Bu bir oy avvalgi ko‘rsatkichdan qariyb 9 tonna, o‘tgan yilning shu davriga nisbatan esa 68 tonnadan ortiq ko‘pdir.
Valyuta aktivlari ham kamayish qayd etdi. Iyul oyi boshida xalqaro zaxiralardagi valyuta mablag‘lari 7,44 milliard dollarni tashkil etgan bo‘lsa, iyun oyi avvalida bu raqam 8,57 milliard dollar edi. Bir oy ichidagi qisqarish 1,1 milliard dollarga teng bo‘ldi.
Mutaxassislar ta’kidlashicha, zaxiralar qiymati pasayishiga asosan jahon bozorida oltin narxlarining o‘zgarishi ta’sir qilgan. Shu bilan birga, mamlakatning oltin zaxiralari hajmi o‘sishda davom etayotgani xalqaro rezervlar tarkibidagi ijobiy omil sifatida baholanmoqda.
…