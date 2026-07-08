Oltin arzonlashdi: O‘zbekiston zaxirasi keskin kamaydi

·0·O‘zbekiston
Oltin arzonlashdi: O‘zbekiston zaxirasi keskin kamaydi

O‘zbekistonning xalqaro oltin-valyuta zaxiralari iyun oyida sezilarli qisqardi. Markaziy bank ma’lumotlariga ko‘ra, zaxiralar qiymati bir oy ichida 6,8 milliard dollarga pasaygan.

2026 yil 1 iyul holatiga respublika oltin-valyuta zaxiralarining umumiy qiymati 63,7 milliard dollarni tashkil qildi. Bu esa iyun oyi boshidagi ko‘rsatkichga nisbatan 9,6 foizga kam ekaniga ishora qiladi.

Ma’lum qilinishicha, xalqaro zaxiralarning asosiy qismini tashkil etuvchi oltin aktivlari qiymati ham pasaygan. Agar iyun oyi boshida ushbu ko‘rsatkich 61,4 milliard dollar bo‘lgan bo‘lsa, iyul boshiga kelib 55,75 milliard dollarga tushgan. Mutaxassislar bu holatni jahon bozorida oltin narxining arzonlashi bilan izohlamoqda.

Shu bilan birga, zaxiradagi oltinning fizik hajmi o‘sishda davom etgan. Jumladan, Markaziy bank omborlaridagi oltin miqdori 13,9 million troy unsiya yoki taxminan 432 tonnaga yetgan. Bu bir oy avvalgi ko‘rsatkichdan qariyb 9 tonna, o‘tgan yilning shu davriga nisbatan esa 68 tonnadan ortiq ko‘pdir.

Valyuta aktivlari ham kamayish qayd etdi. Iyul oyi boshida xalqaro zaxiralardagi valyuta mablag‘lari 7,44 milliard dollarni tashkil etgan bo‘lsa, iyun oyi avvalida bu raqam 8,57 milliard dollar edi. Bir oy ichidagi qisqarish 1,1 milliard dollarga teng bo‘ldi.

Mutaxassislar ta’kidlashicha, zaxiralar qiymati pasayishiga asosan jahon bozorida oltin narxlarining o‘zgarishi ta’sir qilgan. Shu bilan birga, mamlakatning oltin zaxiralari hajmi o‘sishda davom etayotgani xalqaro rezervlar tarkibidagi ijobiy omil sifatida baholanmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tilla soxtami yoki haqiqiy? Endi buni telefon aytib beradiTilla soxtami yoki haqiqiy? Endi buni telefon aytib beradiBugun, 13:25Shavkat Mirziyoyev BlackRock vakili bilan AI investitsiyalarini muhokama qildiShavkat Mirziyoyev BlackRock vakili bilan AI investitsiyalarini muhokama qildiBugun, 13:04O‘zbekistonda 1,27 million gektar maydonda yangi o‘rmon barpo etiladiO‘zbekistonda 1,27 million gektar maydonda yangi o‘rmon barpo etiladiBugun, 12:43Makkayi mukarramadagi "Masjid al-Harom" bosh imomi O‘zbekistonga tashrif buyurdiMakkayi mukarramadagi "Masjid al-Harom" bosh imomi O‘zbekistonga tashrif buyurdiBugun, 12:38Toshkentda 1,3 mlrd so‘mdan ortiq gaz talon-toroj qilingani aniqlandiToshkentda 1,3 mlrd so‘mdan ortiq gaz talon-toroj qilingani aniqlandiBugun, 11:11Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildiVodiyda yarim tunda zilzila kuzatildiBugun, 04:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
7,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natija
7,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natija
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi