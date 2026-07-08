Parijda o‘smir “bojxona posti” ochdi: odamlar 2 yevro to‘lashga majbur bo‘ldi
Parijda 14 yoshli o‘smir bilan bog‘liq g‘alati voqea jamoatchilik e’tiboriga tushdi. “Bojxonachi Hamza” laqabi bilan tanilgan o‘smir Sen-Marten kanali atrofida o‘ziga xos “bojxona posti” tashkil qilib, o‘tib ketayotgan fuqarolardan 2 yevro talab qilgani aytilmoqda.
To‘lamaganlar esa uning “jazosi”ga uchragan — o‘smir ularni suv pistoleti bilan ho‘llagan. Mahalliy OAVga ko‘ra, u odamlarni kanalga itarish, uyga bostirib kirish va o‘g‘rilik kabi holatlar bo‘yicha ham gumon qilinmoqda.
Xabarlarga ko‘ra, Hamza 27 iyundan beri bir necha bor qo‘lga olingan. Biroq u bundan afsuslanmaganini, aksincha, “qamoqxonada konditsioner bor edi”, deya kinoya qilgan.
Ushbu voqea Fransiyada voyaga yetmaganlar jinoyatchiligi, tarbiya, xavfsizlik va migratsiya mavzularini yana kun tartibiga olib chiqdi.
…