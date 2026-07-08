Qirg‘iz qizlari eng ko‘p qaysi davlat yigitlariga turmushga chiqmoqda?

·65·Dunyo
Qirg‘iz qizlari eng ko‘p qaysi davlat yigitlariga turmushga chiqmoqda?

Qirg‘izistonlik ayollarning xorijlik fuqarolar bilan nikohi bo‘yicha qiziqarli statistika e’lon qilindi. Deputat Dastan Bekeshev ma’lum qilgan raqamlarga ko‘ra, 2022 yildan 2026 yilning birinchi choragigacha yuzlab qirg‘izistonlik ayollar boshqa davlat fuqarolariga turmushga chiqqan.

Ro‘yxatda birinchi o‘rinni Rossiya fuqarolari egallagan. Ushbu davrda qirg‘izistonlik ayollar va rossiyalik erkaklar o‘rtasida 1 493 ta nikoh qayd etilgan.

Ikkinchi o‘rinda Turkiya turibdi — bu davlat fuqarolari bilan 610 ta nikoh rasmiylashtirilgan. Uchinchi o‘rinni esa O‘zbekiston egallagan: 425 nafar qirg‘izistonlik ayol O‘zbekiston fuqarolariga turmushga chiqqan.

Shuningdek, qirg‘izistonlik ayollar va Xitoy fuqarolari o‘rtasida 85 ta nikoh qayd etilgani ham ma’lum qilindi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bishkek aeroportida dahshatli holat ortidan reyslar to‘xtatildiBishkek aeroportida dahshatli holat ortidan reyslar to‘xtatildiBugun, 13:28Temu ilovasidan buyurtma qilingan parashyut sportchining o‘limi bilan tugashiga oz qoldiTemu ilovasidan buyurtma qilingan parashyut sportchining o‘limi bilan tugashiga oz qoldiBugun, 13:15Parijda o‘smir “bojxona posti” ochdi: odamlar 2 yevro to‘lashga majbur bo‘ldiParijda o‘smir “bojxona posti” ochdi: odamlar 2 yevro to‘lashga majbur bo‘ldiBugun, 13:08Hindistonda dahshatli ko‘chki: tunnel qurilishi loy ostida qoldiHindistonda dahshatli ko‘chki: tunnel qurilishi loy ostida qoldiBugun, 12:57O‘lik hayvonlar orasida yashab kelgan ikki nafar bola topildiO‘lik hayvonlar orasida yashab kelgan ikki nafar bola topildiBugun, 12:38Yaqin Sharqda urush olovi: AQSH Erondagi harbiy obyektlarga zarbalar yo‘lladiYaqin Sharqda urush olovi: AQSH Erondagi harbiy obyektlarga zarbalar yo‘lladiBugun, 12:38
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi