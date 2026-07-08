Bishkek aeroportida dahshatli holat ortidan reyslar to‘xtatildi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Bishkekda yo‘lovchi samolyoti bilan sodir bo‘lgan hodisa tufayli xalqaro aeroport faoliyati vaqtincha to‘xtatildi. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, McDonnell Douglas rusumli samolyot uchish uchun tezlik olayotgan vaqtda uning orqa shassisi sinib ketgan.
Uchuvchilar vaziyatni nazorat ostida ushlab qolishga muvaffaq bo‘lgan. Biroq hodisadan so‘ng uchish-qo‘nish yo‘lagiga aviakerosin to‘kilgani sababli havo kemasidagi yo‘lovchilar zudlik bilan evakuatsiya qilingan.
Odamlar puflama traplar orqali samolyotdan tushirilgan, voqea joyiga esa favqulodda xizmatlar jalb etilgan. Ayrim yo‘lovchilar jarohat olgani aytilmoqda.
Hodisa ortidan aeroport ishi vaqtincha cheklangan, o‘nlab reyslar kechiktirilgan yoki bekor qilingan.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…