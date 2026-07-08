Xizmat avtomobili yoki naqd pul: Qaysi taklif xodim uchun foydaliroq?

·0·Avto
Xizmat avtomobili yoki naqd pul: Qaysi taklif xodim uchun foydaliroq?

Zamonaviy biznes olamida kompaniyalar oʻz xodimlarini ragʻbatlantirish va malakali kadrlarni saqlab qolish uchun turli ijtimoiy paketlarni taklif etmoqda. Bugungi kunda xizmat avtomobili, naqd pul kompensatsiyasi yoki ish haqidan ushlab qolish orqali lizing tizimi (salary sacrifice) oʻrtasidagi tanlov koʻplab savollarni keltirib chiqarmoqda. Ushbu tizimlarning har biri oʻziga xos afzallik va kamchiliklarga ega boʻlib, tanlov koʻp hollarda xodimning turmush tarzi va soliq imtiyozlariga bogʻliq boʻlib qolmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Xizmat avtomobili tizimi oʻn yillardan buyon eng ommabop usullardan biri hisoblanadi. Bunda ish beruvchi avtomobilni sotib oladi yoki ijaraga oladi, xodim esa undan nafaqat ish vaqtida, balki shaxsiy ehtiyojlari uchun ham foydalanishi mumkin. Ushbu modelning eng katta ustunligi shundaki, xodim sugʻurta, servis xizmati yoki ehtiyot qismlarni almashtirish kabi kutilmagan xarajatlardan butunlay ozod boʻladi. Odatda har 3-4 yilda yangi avtomobil taqdim etiladi va shartnoma yakunida uni shunchaki qaytarib berish kifoya.

Ekologik avtomobillar va soliq imtiyozlari

Soʻnggi yillarda xizmat avtomobillari uchun soliq tizimi kam uglerod chiqindisi chiqaradigan transport vositalarini ragʻbatlantirishga qaratilgan. BVRLA maʼlumotlariga koʻra, agar xodim elektromobil (EV) yoki tishli gibrid (PHEV) tanlasa, uning oylik soliq toʻlovlari ancha past boʻladi. Bu esa yangi Toyota Camry yoki Tesla Model 3 kabi modellarni shaxsiy lizingga olishdan koʻra ancha arzonga tushishini anglatadi. Biroq, bu yerda tanlov cheklangan boʻlishi mumkin: kompaniya koʻpincha xodimning lavozimidan kelib chiqib, maʼlum bir brend yoki komplektatsiyani belgilab qoʻyadi.

"Salary sacrifice" yoki ish haqidan ushlab qolish sxemasi esa xizmat avtomobili va shaxsiy lizing oʻrtasidagi oʻziga xos muvozanatdir. Bunda avtomobil lizingi uchun toʻlov xodimning soliqqa tortilguniga qadar boʻlgan maoshidan ushlab qolinadi. Bu usul ish beruvchining korporativ chegirmalaridan foydalanish imkonini beradi. Natijada, xodim bozordagidan koʻra arzonroq narxda yangi mashina haydash imkoniga ega boʻladi. 2025-yilga kelib, bunday sxema asosida olingan avtomobillar soni ikki baravarga oshib, 226 mingtaga yetgani ushbu yoʻnalishning jozibadorligini koʻrsatmoqda.

Tanlovda nimalarga eʼtibor berish kerak?

Ushbu tizimlardan birini tanlashdan oldin quyidagi jihatlarni hisobga olish lozim:

  • Soliq imtiyozlari: Chiqindisi 50g/km dan kam boʻlgan elektromobillar uchun eng past soliq stavkalari amal qiladi.
  • Xizmat koʻrsatish: Xizmat avtomobili va maoshdan ushlab qolish sxemalarida odatda texnik xizmat va sugʻurta xarajatlari paket ichida boʻladi.
  • Moslashuvchanlik: Naqd pul kompensatsiyasi xodimga istalgan rusumdagi avtomobilni sotib olish erkinligini beradi, biroq barcha xarajatlar xodimning boʻynida qoladi.
  • Ishdan boʻshash: Agar xodim kompaniyani tark etsa, xizmat avtomobili yoki maosh hisobidan olingan mashinani qaytarib berishiga toʻgʻri keladi.
Oʻzbekiston bozorida ham BYD Han yoki turli elektromobillarning ommalashishi bilan korporativ mijozlar uchun shunga oʻxshash imtiyozli tizimlar joriy etilishi kutilmoqda. Bu nafaqat ekologiyani yaxshilashga, balki kompaniyalarning jozibadorligini oshirishga xizmat qiladi. Yakuniy qaror qabul qilishda xodim oʻzining yillik bosib oʻtadigan masofasi va tanlangan avtomobilning energiya sarfini puxta hisob-kitob qilishi tavsiya etiladi.

AvtomobilLizingElektromobilBiznesSoliq
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

BYD zaxira g‘ildirakka ehtiyojni yo‘q qiladigan avtomobilni taqdim etdiBYD zaxira g‘ildirakka ehtiyojni yo‘q qiladigan avtomobilni taqdim etdiBugun, 12:28Dacia yangi Striker krossoverini taqdim etdi: Hamyonbop SUV va universal uygʻunligiDacia yangi Striker krossoverini taqdim etdi: Hamyonbop SUV va universal uygʻunligiBugun, 11:26Chery kompaniyasining daromadi Volkswagen guruhidan uch baravar oshib ketdiChery kompaniyasining daromadi Volkswagen guruhidan uch baravar oshib ketdiBugun, 10:29Fiat yoshlarni jalb qilish uchun Abarth Topolino modelini ishlab chiqmoqchiFiat yoshlarni jalb qilish uchun Abarth Topolino modelini ishlab chiqmoqchiBugun, 08:27Land Rover Defender yangilandi: Shahar uchun Vertex talqini va yangi V8 dvigateliLand Rover Defender yangilandi: Shahar uchun Vertex talqini va yangi V8 dvigateliBugun, 04:21Goodwood Festival of Speed 2026: Avtomobil olamining eng kutilgan namoyishlariGoodwood Festival of Speed 2026: Avtomobil olamining eng kutilgan namoyishlariKecha, 21:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi