Xizmat avtomobili yoki naqd pul: Qaysi taklif xodim uchun foydaliroq?
Zamonaviy biznes olamida kompaniyalar oʻz xodimlarini ragʻbatlantirish va malakali kadrlarni saqlab qolish uchun turli ijtimoiy paketlarni taklif etmoqda. Bugungi kunda xizmat avtomobili, naqd pul kompensatsiyasi yoki ish haqidan ushlab qolish orqali lizing tizimi (salary sacrifice) oʻrtasidagi tanlov koʻplab savollarni keltirib chiqarmoqda. Ushbu tizimlarning har biri oʻziga xos afzallik va kamchiliklarga ega boʻlib, tanlov koʻp hollarda xodimning turmush tarzi va soliq imtiyozlariga bogʻliq boʻlib qolmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Xizmat avtomobili tizimi oʻn yillardan buyon eng ommabop usullardan biri hisoblanadi. Bunda ish beruvchi avtomobilni sotib oladi yoki ijaraga oladi, xodim esa undan nafaqat ish vaqtida, balki shaxsiy ehtiyojlari uchun ham foydalanishi mumkin. Ushbu modelning eng katta ustunligi shundaki, xodim sugʻurta, servis xizmati yoki ehtiyot qismlarni almashtirish kabi kutilmagan xarajatlardan butunlay ozod boʻladi. Odatda har 3-4 yilda yangi avtomobil taqdim etiladi va shartnoma yakunida uni shunchaki qaytarib berish kifoya.
Ekologik avtomobillar va soliq imtiyozlariSoʻnggi yillarda xizmat avtomobillari uchun soliq tizimi kam uglerod chiqindisi chiqaradigan transport vositalarini ragʻbatlantirishga qaratilgan. BVRLA maʼlumotlariga koʻra, agar xodim elektromobil (EV) yoki tishli gibrid (PHEV) tanlasa, uning oylik soliq toʻlovlari ancha past boʻladi. Bu esa yangi Toyota Camry yoki Tesla Model 3 kabi modellarni shaxsiy lizingga olishdan koʻra ancha arzonga tushishini anglatadi. Biroq, bu yerda tanlov cheklangan boʻlishi mumkin: kompaniya koʻpincha xodimning lavozimidan kelib chiqib, maʼlum bir brend yoki komplektatsiyani belgilab qoʻyadi.
"Salary sacrifice" yoki ish haqidan ushlab qolish sxemasi esa xizmat avtomobili va shaxsiy lizing oʻrtasidagi oʻziga xos muvozanatdir. Bunda avtomobil lizingi uchun toʻlov xodimning soliqqa tortilguniga qadar boʻlgan maoshidan ushlab qolinadi. Bu usul ish beruvchining korporativ chegirmalaridan foydalanish imkonini beradi. Natijada, xodim bozordagidan koʻra arzonroq narxda yangi mashina haydash imkoniga ega boʻladi. 2025-yilga kelib, bunday sxema asosida olingan avtomobillar soni ikki baravarga oshib, 226 mingtaga yetgani ushbu yoʻnalishning jozibadorligini koʻrsatmoqda.
Tanlovda nimalarga eʼtibor berish kerak?Ushbu tizimlardan birini tanlashdan oldin quyidagi jihatlarni hisobga olish lozim:
- Soliq imtiyozlari: Chiqindisi 50g/km dan kam boʻlgan elektromobillar uchun eng past soliq stavkalari amal qiladi.
- Xizmat koʻrsatish: Xizmat avtomobili va maoshdan ushlab qolish sxemalarida odatda texnik xizmat va sugʻurta xarajatlari paket ichida boʻladi.
- Moslashuvchanlik: Naqd pul kompensatsiyasi xodimga istalgan rusumdagi avtomobilni sotib olish erkinligini beradi, biroq barcha xarajatlar xodimning boʻynida qoladi.
- Ishdan boʻshash: Agar xodim kompaniyani tark etsa, xizmat avtomobili yoki maosh hisobidan olingan mashinani qaytarib berishiga toʻgʻri keladi.
…