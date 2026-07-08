Bepul operatsiya qilingan bemor shifokorga xo‘roz va tovuq sovg‘a qildi

·0·Dunyo
Bepul operatsiya qilingan bemor shifokorga xo‘roz va tovuq sovg‘a qildi

2021 yilda Boliviyaning Tarixa shahrida yuz bergan voqea butun dunyo ijtimoiy tarmoqlarida millionlab insonlarning e’tiborini tortgan edi. Bunga sabab kambag‘al bemor va shifokor o‘rtasidagi samimiy minnatdorlik hikoyasi bo‘ldi.

Urolog Alvaro Ramalyo Zamora moddiy ahvoli og‘ir bo‘lgan ko‘plab bemorlarni, jumladan, 80 yoshli dehqon Pedro Kintanani ham mutlaqo bepul operatsiya qilgan. Shifokor buning evaziga hech qanday haq olmagan.

Operatsiyadan so‘ng Pedro Kintana shifokorga o‘zining eng qimmat boyligi deb bilgan sovg‘asini olib kelgan. U minnatdorlik ramzi sifatida bir xo‘roz va bir tovuqni hadya qilgan.

Alvaro Ramalyo Zamora ushbu sovg‘a bilan tushgan suratini ijtimoiy tarmoqdagi sahifasiga joylab, bu uning faoliyati davomida olgan eng samimiy va qadrli sovg‘alardan biri ekanini yozgan. Uning ta’kidlashicha, bemorning chin dildan bildirgan minnatdorligi har qanday moddiy mukofotdan ham qimmatliroq bo‘lgan.

Mazkur surat qisqa vaqt ichida butun dunyoga tarqalib, millionlab foydalanuvchilarning e’tirofiga sazovor bo‘ldi. Ko‘pchilik shifokorning insonparvarligi va bemorning samimiy minnatdorligini ezgulikning yorqin namunasi sifatida baholagan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oyatulloh Ali Xomanaiyning jasadi Iroqqa yetkazildi, dafn 9 iyulgacha davom etadiOyatulloh Ali Xomanaiyning jasadi Iroqqa yetkazildi, dafn 9 iyulgacha davom etadiBugun, 12:01Rossiya Ukrainaga tungi raketa va dronlar hujumini uyushtirdiRossiya Ukrainaga tungi raketa va dronlar hujumini uyushtirdiBugun, 11:2521 yoshli yigit uy orzusidan kechib, bobosi bilan Jahon chempionatiga chipta oldi21 yoshli yigit uy orzusidan kechib, bobosi bilan Jahon chempionatiga chipta oldiBugun, 05:0238 daraja issiqda mashinada qolgan ikki yoshli qizcha vafot etdi38 daraja issiqda mashinada qolgan ikki yoshli qizcha vafot etdiBugun, 01:44Maydondagi fojea: chaqmoq urgan futbolchi hayotdan ko‘z yumdiMaydondagi fojea: chaqmoq urgan futbolchi hayotdan ko‘z yumdiBugun, 01:31Tramp Turkiyaga keldi: Sanksiyalar bekor qilinadi, F-35 masalasi kun tartibidaTramp Turkiyaga keldi: Sanksiyalar bekor qilinadi, F-35 masalasi kun tartibidaBugun, 00:01
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi