Bepul operatsiya qilingan bemor shifokorga xo‘roz va tovuq sovg‘a qildi
2021 yilda Boliviyaning Tarixa shahrida yuz bergan voqea butun dunyo ijtimoiy tarmoqlarida millionlab insonlarning e’tiborini tortgan edi. Bunga sabab kambag‘al bemor va shifokor o‘rtasidagi samimiy minnatdorlik hikoyasi bo‘ldi.
Urolog Alvaro Ramalyo Zamora moddiy ahvoli og‘ir bo‘lgan ko‘plab bemorlarni, jumladan, 80 yoshli dehqon Pedro Kintanani ham mutlaqo bepul operatsiya qilgan. Shifokor buning evaziga hech qanday haq olmagan.
Operatsiyadan so‘ng Pedro Kintana shifokorga o‘zining eng qimmat boyligi deb bilgan sovg‘asini olib kelgan. U minnatdorlik ramzi sifatida bir xo‘roz va bir tovuqni hadya qilgan.
Alvaro Ramalyo Zamora ushbu sovg‘a bilan tushgan suratini ijtimoiy tarmoqdagi sahifasiga joylab, bu uning faoliyati davomida olgan eng samimiy va qadrli sovg‘alardan biri ekanini yozgan. Uning ta’kidlashicha, bemorning chin dildan bildirgan minnatdorligi har qanday moddiy mukofotdan ham qimmatliroq bo‘lgan.
Mazkur surat qisqa vaqt ichida butun dunyoga tarqalib, millionlab foydalanuvchilarning e’tirofiga sazovor bo‘ldi. Ko‘pchilik shifokorning insonparvarligi va bemorning samimiy minnatdorligini ezgulikning yorqin namunasi sifatida baholagan.
…