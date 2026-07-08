Taniqli aktyor Botir Muhammadjonov qizini uzatdi (video)

·62·Madaniyat
Taniqli aktyor Botir Muhammadjonov qizini uzatdi (video)

Kecha O‘zbekistonning taniqli aktyorlaridan biri Botir Muhammadjonov xonadonida quvonchli kun nishonlandi. 7 iyul kuni san’atkorning qizi Aziza va kuyovi Kamronning nikoh to‘yi tantanali tarzda bo‘lib o‘tdi.

To‘y marosimida yaqinlar, qarindoshlar va san’at olami vakillari ishtirok etishdi. Tantanadan olingan surat va videolarni aktyorning kelini, xonanda Afruza, o‘zining Instagram sahifasi orqali kuzatuvchilari bilan bo‘lishdi.

To‘y oqshomiga o‘zbek shou-biznesining ko‘plab taniqli xonanda va san’atkorlari tashrif buyurdi. Bayram davomida ular xalq orasida mashhur bo‘lgan xit qo‘shiqlarini ijro etib, to‘y mehmonlariga unutilmas lahzalarni tuhfa etishdi. Jonli ijrolar ostida mehmonlar raqsga tushib, tantana yanada fayzli va ko‘tarinki ruhda davom etdi.

To‘y marosimida kelin-kuyov va ularning yaqinlari jilmayib turishibdi.

Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolardan ham to‘y yuqori saviyada tashkil etilgani, milliy urf-odatlar va zamonaviy tantana uyg‘unlashgan holda o‘tgani ko‘rinadi. Yorqin bezaklar, samimiy muhit va quvonchga to‘la onlar ushbu to‘yni yanada esda qolarli qilgan.

Muxlislar va san’atkorning yaqinlari ijtimoiy tarmoqlarda yosh oilani samimiy tabriklab, ularga baxt-saodat, totuvlik va uzoq umr tilashmoqda.

Biz ham Kamron va Azizani hayotlaridagi eng unutilmas kun bilan muborakbod etib, ularga mehr-oqibatga boy, baxtli va farovon oilaviy hayot tilaymiz.

Botir MuhammadjonovO'zbekistonAzizaKamronAfruza
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shahloxonim farzandlari bilan Misrcha obrazda barchani lol qoldirdi!Shahloxonim farzandlari bilan Misrcha obrazda barchani lol qoldirdi!Bugun, 12:51Shahlo Alijonova: "To‘yimizga bir yil bo‘ldi"Shahlo Alijonova: "To‘yimizga bir yil bo‘ldi"Bugun, 11:54Dildora Zokirova “El-yurt fidokori” nishoni bilan taqdirlandi (video)Dildora Zokirova “El-yurt fidokori” nishoni bilan taqdirlandi (video)Kecha, 16:30Jahongir Otajonov tufayli E’tibor Otajonova san’atga kirib kelganJahongir Otajonov tufayli E’tibor Otajonova san’atga kirib kelganKecha, 16:28"Ijodga qaytamanmi?"- Sardor Rahimxon yangi intervyu berdi"Ijodga qaytamanmi?"- Sardor Rahimxon yangi intervyu berdiKecha, 15:47Enn Xeteuey libosni teskari kiyib, barchani hayratda qoldirdiEnn Xeteuey libosni teskari kiyib, barchani hayratda qoldirdiKecha, 14:06
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldi
Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldi
O‘zbekistonlik model xalqaro tanlovda g‘olib bo‘ldi
O‘zbekistonlik model xalqaro tanlovda g‘olib bo‘ldi