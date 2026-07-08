Taniqli aktyor Botir Muhammadjonov qizini uzatdi (video)
Kecha O‘zbekistonning taniqli aktyorlaridan biri Botir Muhammadjonov xonadonida quvonchli kun nishonlandi. 7 iyul kuni san’atkorning qizi Aziza va kuyovi Kamronning nikoh to‘yi tantanali tarzda bo‘lib o‘tdi.
To‘y marosimida yaqinlar, qarindoshlar va san’at olami vakillari ishtirok etishdi. Tantanadan olingan surat va videolarni aktyorning kelini, xonanda Afruza, o‘zining Instagram sahifasi orqali kuzatuvchilari bilan bo‘lishdi.
To‘y oqshomiga o‘zbek shou-biznesining ko‘plab taniqli xonanda va san’atkorlari tashrif buyurdi. Bayram davomida ular xalq orasida mashhur bo‘lgan xit qo‘shiqlarini ijro etib, to‘y mehmonlariga unutilmas lahzalarni tuhfa etishdi. Jonli ijrolar ostida mehmonlar raqsga tushib, tantana yanada fayzli va ko‘tarinki ruhda davom etdi.
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolardan ham to‘y yuqori saviyada tashkil etilgani, milliy urf-odatlar va zamonaviy tantana uyg‘unlashgan holda o‘tgani ko‘rinadi. Yorqin bezaklar, samimiy muhit va quvonchga to‘la onlar ushbu to‘yni yanada esda qolarli qilgan.
Muxlislar va san’atkorning yaqinlari ijtimoiy tarmoqlarda yosh oilani samimiy tabriklab, ularga baxt-saodat, totuvlik va uzoq umr tilashmoqda.
Biz ham Kamron va Azizani hayotlaridagi eng unutilmas kun bilan muborakbod etib, ularga mehr-oqibatga boy, baxtli va farovon oilaviy hayot tilaymiz.
…