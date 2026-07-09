4 litr gazli ichimlikni 30 soniyada ichib rekord o‘rnatdi (video)

·57·Dunyo
4 litr gazli ichimlikni 30 soniyada ichib rekord o‘rnatdi (video)

Turli ovqat va ichimliklarni rekord darajada iste’mol qilishi bilan tanilgan amerikalik YouTube blogeri va reper Erik Buker yana bir noodatiy natijasi bilan Ginnesning rekordlar kitobidan joy oldi.

Bu safar u atigi 29,64 soniya ichida 4 litr gazlangan ichimlikni ichishga muvaffaq bo‘ldi. Shu tariqa Erik Buker ushbu turdagi ichimlikni eng qisqa vaqt ichida iste’mol qilgan inson sifatida yangi jahon rekordini o‘rnatdi.

Rekord jarayoni mutaxassislar nazorati ostida qayd etilgan. Natija tasdiqlangach, Erik Bukerga Ginnes rekordi sertifikati topshirildi.

Ijtimoiy tarmoqlarda rekord aks etgan video qisqa fursatda keng tarqaldi. Ayrim foydalanuvchilar uning tezligidan hayratga tushgan bo‘lsa, boshqalar bunday rekordni uy sharoitida takrorlash sog‘liq uchun xavfli bo‘lishi mumkinligini ta’kidlamoqda.

Erik Buker avval ham ovqat yeyish va ichimlik iste’mol qilish bo‘yicha bir qator noodatiy rekordlarni o‘rnatgan bo‘lib, bu safargi natijasi uning eng e’tiborli yutuqlaridan biri sifatida qayd etildi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyda o‘zini o‘likka soladigan qo‘zichoq internet yulduziga aylandi!Xitoyda o‘zini o‘likka soladigan qo‘zichoq internet yulduziga aylandi!Bugun, 17:27Pokistondagi uch qavatli yotoqli avtobus internetni hayratga solmoqdaPokistondagi uch qavatli yotoqli avtobus internetni hayratga solmoqdaBugun, 17:13O‘lik deb e’lon qilingan 1,5 yoshli bola morgda tirik chiqdiO‘lik deb e’lon qilingan 1,5 yoshli bola morgda tirik chiqdiBugun, 16:50Dunyodagi eng yirik banan haqida eshitganmisiz?Dunyodagi eng yirik banan haqida eshitganmisiz?Bugun, 16:46Radarlardan g‘oyib bo‘lgan samolyotning qoldiqlari dengizdan topildiRadarlardan g‘oyib bo‘lgan samolyotning qoldiqlari dengizdan topildiBugun, 16:40Ilk bor robot 6 ming metrlik cho‘qqini zabt etdiIlk bor robot 6 ming metrlik cho‘qqini zabt etdiBugun, 16:08
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi