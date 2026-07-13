Otasi poyezdda, qizaloq esa perronda yolg‘iz qolib ketdi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Polshada 5 yoshli qizaloq kutilmagan holat tufayli poyezd perronida yolg‘iz qolib ketdi. Ma’lum bo‘lishicha, otasi yuklarini olish uchun vagonga kirgan paytda poyezd eshiklari yopilib, tarkib harakatlana boshlagan.
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda qizaloq ketayotgan poyezd ortidan yugurayotgani aks etgan. Voqeani ko‘rgan fuqarolar darhol qizchaga yordam berib, holat haqida huquq-tartibot idoralariga xabar bergan.
Hodisa joyiga yetib kelgan politsiya xodimlari qizaloqning xavfsizligini ta’minlagan va qisqa vaqt ichida uni ota-onasi bilan qayta uchrashtirgan. Yaxshiyamki, voqea oqibatida hech kim jabrlanmagan.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…