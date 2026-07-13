Otasi poyezdda, qizaloq esa perronda yolg‘iz qolib ketdi

·41·Dunyo
Otasi poyezdda, qizaloq esa perronda yolg‘iz qolib ketdi

Polshada 5 yoshli qizaloq kutilmagan holat tufayli poyezd perronida yolg‘iz qolib ketdi. Ma’lum bo‘lishicha, otasi yuklarini olish uchun vagonga kirgan paytda poyezd eshiklari yopilib, tarkib harakatlana boshlagan.

Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda qizaloq ketayotgan poyezd ortidan yugurayotgani aks etgan. Voqeani ko‘rgan fuqarolar darhol qizchaga yordam berib, holat haqida huquq-tartibot idoralariga xabar bergan.

Hodisa joyiga yetib kelgan politsiya xodimlari qizaloqning xavfsizligini ta’minlagan va qisqa vaqt ichida uni ota-onasi bilan qayta uchrashtirgan. Yaxshiyamki, voqea oqibatida hech kim jabrlanmagan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xomanaiy AQSH va Isroilni yangi bayonot bilan ogohlantirdiXomanaiy AQSH va Isroilni yangi bayonot bilan ogohlantirdiBugun, 08:55Antarktidadagi "Qon sharsharasi" nega qizil rangda oqadi?Antarktidadagi "Qon sharsharasi" nega qizil rangda oqadi?Bugun, 08:43Bir soniyalik xato: mashg‘ulot vaqtida pulemyot yo‘riqchi tomon burilib o‘q uzdi ( video)Bir soniyalik xato: mashg‘ulot vaqtida pulemyot yo‘riqchi tomon burilib o‘q uzdi ( video)Bugun, 08:27Sushi ortidan og‘ir asorat: shifokorlar nimadan ogohlantirmoqda?Sushi ortidan og‘ir asorat: shifokorlar nimadan ogohlantirmoqda?Bugun, 08:07Peruda 500 dan ortiq chaqaloqqa Holand ismi qo‘yildiPeruda 500 dan ortiq chaqaloqqa Holand ismi qo‘yildiKecha, 23:37AQSH senatori Lindsi Grem 71 yoshida vafot etdiAQSH senatori Lindsi Grem 71 yoshida vafot etdiKecha, 17:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi