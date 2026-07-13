Peres davrida «Real Madrid»da eng ko‘p g‘alaba qozongan murabbiylar

·35·Sport
Peres davrida «Real Madrid»da eng ko‘p g‘alaba qozongan murabbiylar

Florentino Peres prezidentligi davrida «Real Madrid»ni boshqargan murabbiylarning g‘alaba foizi bo‘yicha reytingi e’lon qilindi. Unda birinchi o‘rin Manuel Pellegriniga tegishli bo‘ldi.

Pellegrini «Real»dagi o‘yinlarining 75 foizida g‘alaba qozongan. Joze Mourinyu 72 foizlik natija bilan ikkinchi o‘rinda. Karlo Anchelotti esa 71 foiz ko‘rsatkich bilan uchinchi pog‘onadan joy olgan.

Xabi Alonso 70,6 foiz natija qayd etgan. Zinedin Zidanning g‘alaba ko‘rsatkichi 65,8 foiz sifatida berilgan.

Qizig‘i, Zidan ro‘yxatda beshinchi bo‘lsa ham, u «Real Madrid» bilan Chempionlar ligasida ketma-ket uch marta g‘olib chiqqan murabbiy sifatida alohida o‘ringa ega.

Peres davridagi murabbiylar g‘alaba foizi:

• Manuel Pellegrini — 75 foiz
• Joze Mourinyu — 72 foiz
Karlo Anchelotti — 71 foiz
• Xabi Alonso — 70,6 foiz
• Zinedin Zidan — 65,8 foiz

Real MadridFlorentino PeresPellegriniMourinyuAnchelottiXabi Alonso
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldiAbduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldiBugun, 11:02JCH-2026. Fransiya — Ispaniya yarimfinal bahsida kim hakamlik qiladi?JCH-2026. Fransiya — Ispaniya yarimfinal bahsida kim hakamlik qiladi?Bugun, 10:46Makgregor shokda: Holloueyga mag‘lubiyatdan so‘ng ilk so‘zlarMakgregor shokda: Holloueyga mag‘lubiyatdan so‘ng ilk so‘zlarBugun, 10:43Olise «Bavariya»dan uchrashuv so‘radi: katta qaror yaqinmi?Olise «Bavariya»dan uchrashuv so‘radi: katta qaror yaqinmi?Bugun, 10:40Bilich yana Xorvatiyaga qaytmoqda: yangi davr boshlanadimi?Bilich yana Xorvatiyaga qaytmoqda: yangi davr boshlanadimi?Bugun, 10:34Ibrahima Konate Lamine Yamalning gaplariga javob qaytardi: «Biz hech kimdan qoʻrqmaymiz»Ibrahima Konate Lamine Yamalning gaplariga javob qaytardi: «Biz hech kimdan qoʻrqmaymiz»Bugun, 02:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi