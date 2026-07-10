Britaniyada 1,3 million dollarlik ozdiruvchi dorilar sirli o‘g‘irlandi

·38·Dunyo
Britaniyada 1,3 million dollarlik ozdiruvchi dorilar sirli o‘g‘irlandi

Buyuk Britaniyada uch nafar jinoyatchi farmatsevtika markazidan taxminan 1,3 million dollar (944 544 funt sterling) qiymatidagi mashhur «Mounjaro» ozdiruvchi dorilarini o‘g‘irlagani uchun qamoq jazosiga hukm qilindi. Bu haqda The Telegraph xabar berdi.

Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, 55 yoshli Mark Harding, 59 yoshli Robert Taunsend va 44 yoshli Piter Kostello 24 yanvar kuni Hertfordshir grafligining Sent-Olbans shahridagi farmatsevtika obyektiga havo tozalash tizimi orqali kirib, muzlatkichli saqlash xonasini buzib ochgan va dorilarni olib chiqqan.

8 iyul kuni sudya Jonatan Mann har uchala ayblanuvchini 5 yilu 3 oy muddatga ozodlikdan mahrum qildi. Sudda taqdim etilgan videolarda ular ayrim kuzatuv kameralariga qora bo‘yoq sepgani ham aniqlangan.

Tergovga ko‘ra, jinoyat oldindan puxta rejalashtirilgan. Taunsend hodisa vaqtida tashqarida kuzatuvchilik qilgan, shuningdek, u bir hafta oldin obyektni o‘rganib chiqqan. Uchala gumondor 11 fevral kuni qo‘lga olingan.

Politsiya Harding va Taunsendning uylaridan yashirilgan minglab funt sterlingni topgan. Hardingning uyidan qariyb 35 ming funt, Taunsendning uyidan esa 19 900 funt musodara qilingan. Sud bu mablag‘lar o‘g‘irlangan dorilarni sotishdan tushgan daromad bo‘lishi mumkinligini qayd etdi.

O‘g‘irlangan dorilarning umumiy qiymati 944 544 funt sterling bo‘lib, ular hozirgacha topilmagan. Tergov ishlari davom etmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pitssadek ko‘zli ulkan kalmarga oid muhim topilma aniqlandiPitssadek ko‘zli ulkan kalmarga oid muhim topilma aniqlandiBugun, 02:25Samolyotdan sakragan instruktor talabasini osmonda yolg‘iz qoldirdiSamolyotdan sakragan instruktor talabasini osmonda yolg‘iz qoldirdiBugun, 01:57Kosmosda yashirin yadroviy qurollar bormi? Olimlar javob topdiKosmosda yashirin yadroviy qurollar bormi? Olimlar javob topdiBugun, 01:24Ukraina raketa sinoviga yaqinlashdi: bayonotda Moskva ham tilga olindi...Ukraina raketa sinoviga yaqinlashdi: bayonotda Moskva ham tilga olindi...Kecha, 23:48Dunyo poyabzallarining 20 foizi ishlab chiqariladigan shaharda fojiaDunyo poyabzallarining 20 foizi ishlab chiqariladigan shaharda fojiaKecha, 22:22Tinchlik takliflari rad etildi: Putin yangi hujumga tayyorlanmoqda...Tinchlik takliflari rad etildi: Putin yangi hujumga tayyorlanmoqda...Kecha, 21:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda