Yaponiya kosmik poygada yangi bosqichga chiqdi: RV-X koʻp marta ishlatiladigan raketasi sinovdan oʻtdi

·0·Texno
Yaponiya kosmik poygada yangi bosqichga chiqdi: RV-X koʻp marta ishlatiladigan raketasi sinovdan oʻtdi

Yaponiya aerokosmik tadqiqotlar agentligi (JAXA) mamlakat tarixida ilk bor koʻp marta foydalanishga moʻljallangan RV-X eksperimental raketasini muvaffaqiyatli uchirdi va qoʻndirdi. Ushbu sinov kunchiqar mamlakat uchun koinotga parvozlar tannarxini keskin kamaytirish va global kosmik bozorda raqobatbardoshlikni oshirish yoʻlidagi muhim qadam hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Nosiro poligonida oʻtkazilgan sinovlar davomida apparat vertikal ravishda havoga koʻtarilib, havoda muallaq turish, gorizontal siljish va belgilangan nuqtaga yumshoq qoʻnish amallarini toʻliq bajardi. Loyiha rahbari Takashi Ito soʻzlariga koʻra, raketa 11 metr balandlikka koʻtarilib, 16 metr masofaga siljigan va muvaffaqiyatli yerga qoʻngan. Garchi parvoz bir daqiqadan kam davom etgan boʻlsa-da, u texnologik jihatdan mukammal rejalashtirilgan edi.

Texnologik xususiyatlar va istiqbollar

RV-X raketasi JAXA va Mitsubishi Heavy Industries korporatsiyasi hamkorligida ishlab chiqilgan. Qurilmaning diametri 1,8 metr, balandligi esa 7,3 metrni tashkil etadi. U uzoq muddat xizmat qilishga moʻljallangan maxsus dvigatel va toʻrtta amortizatsiyali tayanch bilan jihozlangan. Muhandislarning taʼkidlashicha, ushbu dvigatel hozirga qadar 165 marotaba olovli sinovlardan muvaffaqiyatli oʻtgan.

Hozirda Yaponiya oʻzining eng yangi H3 raketasidan foydalanmoqda, biroq u bir martalik tizim boʻlgani sababli iqtisodiy jihatdan SpaceX kompaniyasining Falcon 9 raketalari bilan raqobatlashishga qiynalmoqda. RV-X loyihasi aynan shu muammoni hal qilishga qaratilgan boʻlib, kelajakda Yaponiyaning toʻliq qayta foydalaniladigan raketa tashuvchilariga ega boʻlishiga zamin yaratadi.

Global raqobat va xalqaro hamkorlik

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Yaponiya ushbu sinovni Xitoy oʻzining koʻp marta ishlatiladigan raketasini muvaffaqiyatli qoʻndirganidan bir kun oʻtib amalga oshirdi. Bu sohada AQSHning SpaceX kompaniyasi yetakchilik qilayotgan boʻlsa-da, Xitoy va endilikda Yaponiya ham peshqadamlar safiga qoʻshilishga intilmoqda. Kosmik missiyalar narxini tushirish bugungi kunda jahon kosmonavtikasining asosiy trendiga aylangan.

JAXA faqat oʻz resurslari bilan cheklanib qolmasdan, Germaniya va Fransiya bilan ham koʻp marta foydalaniladigan tizimlar ustida qoʻshma tadqiqotlar olib bormoqda. Kelgusida RV-X raketasini 100 metr balandlikka koʻtarish va murakkabroq manevrlarni amalga oshirish rejalashtirilgan. Ushbu texnologiyalar oʻzlashtirilishi koinotga yuk yetkazib berish xarajatlarini bir necha barobarga arzonlashtirishi kutilmoqda.

YaponiyaJAXARaketaТехнологияKoinot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kvantli displeylar inqilobi: Olimlar QD-LED ekranlar umrini ming barobar uzaytirishdiKvantli displeylar inqilobi: Olimlar QD-LED ekranlar umrini ming barobar uzaytirishdiBugun, 13:24Xitoyda rekord darajadagi 10 000 mA/soat sigʻimli yangi smartfon tayyorlanmoqdaXitoyda rekord darajadagi 10 000 mA/soat sigʻimli yangi smartfon tayyorlanmoqdaBugun, 12:50AQSHning kiberxavfsizlik agentligi CISA tizimida jiddiy kamchiliklar aniqlandiAQSHning kiberxavfsizlik agentligi CISA tizimida jiddiy kamchiliklar aniqlandiBugun, 06:29Honor brendi baykerlar uchun maxsus Watch 6 Plus Motorcycle Edition aqlli soatini taqdim etdiHonor brendi baykerlar uchun maxsus Watch 6 Plus Motorcycle Edition aqlli soatini taqdim etdiBugun, 06:23Yadro energetikasida inqilob: Ampera 30 yil davomida yoqilgʻi talab qilmaydigan reaktorni yaratmoqdaYadro energetikasida inqilob: Ampera 30 yil davomida yoqilgʻi talab qilmaydigan reaktorni yaratmoqdaBugun, 05:55Bill Gatesning qizi asos solgan Phia startapi firibgarlikda ayblanmoqdaBill Gatesning qizi asos solgan Phia startapi firibgarlikda ayblanmoqdaBugun, 05:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi