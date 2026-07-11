Xavi Lamine Yamal haqida: «U Messi darajasidagi noyob iqtidor ekanini darrov anglaganman»

·0·Sport
Xavi Lamine Yamal haqida: «U Messi darajasidagi noyob iqtidor ekanini darrov anglaganman»

Barselona klubining sobiq bosh murabbiyi Xavi yosh yulduz Lamine Yamalning jamoaga kelishi va uning ilk mashgʻulotlaridagi taassurotlari bilan oʻrtoqlashdi. Mutaxassisning fikricha, 17 yoshli futbolchi nafaqat jamoaning, balki butun jahon futbolining kelgusi 20 yillikdagi asosiy simosiga aylanish salohiyatiga ega. Xavi uni oʻz davrida Lionel Messi atrofida yuzaga kelgan shov-shuv va iqtidor bilan qiyosladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

The Athletic nashri uchun yozgan maqolasida Xavi Lamine Yamal haqida ilk bor u hali Barselona akademiyasida oʻynab yurganida eshitganini taʼkidladi. Murabbiyning soʻzlariga koʻra, klub ichida hamma bir ovozdan «La Masia»da oʻziga xos moʻjizaviy bola paydo boʻlganini gapira boshlagan. Bu holat Xaviga yosh Lionel Messi asosiy tarkibga kirib kelishidan oldingi muhitni eslatib yuborgan.

«Men u haqida koʻrishimdan oldin eshitgan edim. Odamlar bu bola haqida tinmay gapirishardi — xuddi Leo Messi bilan boʻlgani kabi. Menga juda yaxshi oʻynaydigan, boshqalardan keskin ajralib turadigan bir yigit borligini aytishgan edi. Lamine bilan ham aynan shu ssenariy takrorlandi», — deya eslaydi Barselona afsonasi.

Ilk koʻrik va kutilmagan qaror

Xavi Lamine Yamalning oʻyinini ilk bor klub tomonidan yozib olingan yoshlar jamoasi uchrashuvida koʻrgan. Oʻshanda futbolchi atigi 15 yoshda boʻlishiga qaramay, maydonda haqiqiy yetakchilik qobiliyatini namoyish etgan. Oʻsha oʻyinda u bitta gol urib, ikkita golli uzatmani amalga oshirgan. Murabbiyning aytishicha, uning qaror qabul qilish tezligi va sovuqqonligi mutaxassislarni hayratda qoldirgan.

Shu voqeadan soʻng, Xavi yosh iqtidor egasini darhol asosiy tarkib mashgʻulotlariga jalb qilishni talab qilgan. Garchi klub rahbariyati futbolchining shartnomasi bilan bogʻliq masalalar hali toʻliq hal etilmagani sababli biroz kutishni maslahat bergan boʻlsa-da, murabbiy oʻz qarorida qatʼiy turgan. U Yamalning mahorati allaqachon kattalar futboliga tayyor ekanini tushunib yetgan edi.

«U 15 yoshida mashgʻulotlarga kelganida, undagi oʻzgacha bir narsani sezish mumkin edi. U ajoyib dribling sohibi edi va deyarli xatoga yoʻl qoʻymasdi. Pozitsion oʻyinlarda va asosiy tarkib bilan oʻtkazilgan bahslarda u xuddi tajribali futbolchilardek harakat qilardi. Men uning tayyorligini koʻrdim va unga debyut qilish imkoniyatini berdim», — deydi Xavi.

Kelajakning bosh qahramoni

Lamine Yamalning maydondagi harakatlari koʻp jihatdan Diego Maradona, Pele va Ronaldo kabi afsonalarning yoshligini eslatib yubormoqda. Mutaxassislar uning toʻp bilan muomalasi va oʻyinni oʻqish qobiliyatini yuqori baholashmoqda. Hozirda u nafaqat Barselona, balki Ispaniya terma jamoasining ham ajralmas boʻlagiga aylanib ulgurdi.

Xavi oʻz maqolasida Yamalning psixologik jihatdan ham juda kuchli ekanini taʼkidlagan. Uning fikricha, yosh futbolchining yulduzlik kasaliga berilmasdan, oʻz ustida ishlashda davom etishi uni yaqin yillarda «Oltin toʻp» uchun asosiy daʼvogarga aylantiradi. Futbol olami hozirda yangi davrning boshlanishiga guvoh boʻlmoqda va bu davr aynan Lamine Yamal nomi bilan bogʻlanishi kutilmoqda.

Lamine YamalBarselonaХавиLionel MessiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Harry Kane Donald Trump bilan golf oʻynagani haqida: Bu gʻayritabiiy tajriba boʻldiHarry Kane Donald Trump bilan golf oʻynagani haqida: Bu gʻayritabiiy tajriba boʻldiBugun, 13:32Norvegiya va Angliya o‘yinini saytimizda jonli kuzatingNorvegiya va Angliya o‘yinini saytimizda jonli kuzatingBugun, 13:16Benfica Joao Palhinha transferi uchun harakat boshladi: Marko Silva sobiq shogirdini kutmoqdaBenfica Joao Palhinha transferi uchun harakat boshladi: Marko Silva sobiq shogirdini kutmoqdaBugun, 13:12Jorje Jezush Portugaliyada nimani o‘zgartiradi? U asosiy muammoni ochiq aytdiJorje Jezush Portugaliyada nimani o‘zgartiradi? U asosiy muammoni ochiq aytdiBugun, 12:33Manchester Yunayted Andrey Santos transferi uchun 50 million funt sarflashga yaqinManchester Yunayted Andrey Santos transferi uchun 50 million funt sarflashga yaqinBugun, 11:57Sadio Mane Senegal terma jamoasidagi faoliyatini yakunlaganini eʼlon qildiSadio Mane Senegal terma jamoasidagi faoliyatini yakunlaganini eʼlon qildiBugun, 11:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi