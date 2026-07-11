Xavi Lamine Yamal haqida: «U Messi darajasidagi noyob iqtidor ekanini darrov anglaganman»
Barselona klubining sobiq bosh murabbiyi Xavi yosh yulduz Lamine Yamalning jamoaga kelishi va uning ilk mashgʻulotlaridagi taassurotlari bilan oʻrtoqlashdi. Mutaxassisning fikricha, 17 yoshli futbolchi nafaqat jamoaning, balki butun jahon futbolining kelgusi 20 yillikdagi asosiy simosiga aylanish salohiyatiga ega. Xavi uni oʻz davrida Lionel Messi atrofida yuzaga kelgan shov-shuv va iqtidor bilan qiyosladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
The Athletic nashri uchun yozgan maqolasida Xavi Lamine Yamal haqida ilk bor u hali Barselona akademiyasida oʻynab yurganida eshitganini taʼkidladi. Murabbiyning soʻzlariga koʻra, klub ichida hamma bir ovozdan «La Masia»da oʻziga xos moʻjizaviy bola paydo boʻlganini gapira boshlagan. Bu holat Xaviga yosh Lionel Messi asosiy tarkibga kirib kelishidan oldingi muhitni eslatib yuborgan.
«Men u haqida koʻrishimdan oldin eshitgan edim. Odamlar bu bola haqida tinmay gapirishardi — xuddi Leo Messi bilan boʻlgani kabi. Menga juda yaxshi oʻynaydigan, boshqalardan keskin ajralib turadigan bir yigit borligini aytishgan edi. Lamine bilan ham aynan shu ssenariy takrorlandi», — deya eslaydi Barselona afsonasi.
Ilk koʻrik va kutilmagan qarorXavi Lamine Yamalning oʻyinini ilk bor klub tomonidan yozib olingan yoshlar jamoasi uchrashuvida koʻrgan. Oʻshanda futbolchi atigi 15 yoshda boʻlishiga qaramay, maydonda haqiqiy yetakchilik qobiliyatini namoyish etgan. Oʻsha oʻyinda u bitta gol urib, ikkita golli uzatmani amalga oshirgan. Murabbiyning aytishicha, uning qaror qabul qilish tezligi va sovuqqonligi mutaxassislarni hayratda qoldirgan.
Shu voqeadan soʻng, Xavi yosh iqtidor egasini darhol asosiy tarkib mashgʻulotlariga jalb qilishni talab qilgan. Garchi klub rahbariyati futbolchining shartnomasi bilan bogʻliq masalalar hali toʻliq hal etilmagani sababli biroz kutishni maslahat bergan boʻlsa-da, murabbiy oʻz qarorida qatʼiy turgan. U Yamalning mahorati allaqachon kattalar futboliga tayyor ekanini tushunib yetgan edi.
«U 15 yoshida mashgʻulotlarga kelganida, undagi oʻzgacha bir narsani sezish mumkin edi. U ajoyib dribling sohibi edi va deyarli xatoga yoʻl qoʻymasdi. Pozitsion oʻyinlarda va asosiy tarkib bilan oʻtkazilgan bahslarda u xuddi tajribali futbolchilardek harakat qilardi. Men uning tayyorligini koʻrdim va unga debyut qilish imkoniyatini berdim», — deydi Xavi.
Kelajakning bosh qahramoniLamine Yamalning maydondagi harakatlari koʻp jihatdan Diego Maradona, Pele va Ronaldo kabi afsonalarning yoshligini eslatib yubormoqda. Mutaxassislar uning toʻp bilan muomalasi va oʻyinni oʻqish qobiliyatini yuqori baholashmoqda. Hozirda u nafaqat Barselona, balki Ispaniya terma jamoasining ham ajralmas boʻlagiga aylanib ulgurdi.
Xavi oʻz maqolasida Yamalning psixologik jihatdan ham juda kuchli ekanini taʼkidlagan. Uning fikricha, yosh futbolchining yulduzlik kasaliga berilmasdan, oʻz ustida ishlashda davom etishi uni yaqin yillarda «Oltin toʻp» uchun asosiy daʼvogarga aylantiradi. Futbol olami hozirda yangi davrning boshlanishiga guvoh boʻlmoqda va bu davr aynan Lamine Yamal nomi bilan bogʻlanishi kutilmoqda.
…