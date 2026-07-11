Germaniyada Ikkinchi jahon urushi davriga oid 500 kilolik bomba topildi

·56·Dunyo
Germaniyada Ikkinchi jahon urushi davriga oid 500 kilolik bomba topildi

Kyoln shahridagi Yoxannes-Gisberts-Parkda Ikkinchi jahon urushi davriga oid yirik aviabomba aniqlandi. 500 kilogrammlik snaryad so‘nggi kunlarda olib borilgan maxsus qidiruv ishlari vaqtida topilgan.

Mutaxassislar avval hududda 150 ta shubhali joyni tekshiruvga olgan. Keyin ulardan aksariyati xavfsiz deb topilib, ro‘yxat 14 ta nuqtagacha kamaytirilgan. Aviabomba shu nuqtalardan birida bo‘lgan.

Topilma sabab atrofda 500 metrlik xavfsizlik hududi belgilandi. Natijada 4300 nafarga yaqin kishi vaqtincha evakuatsiya qilingan.

Yoxannes-Gisberts-Parkka yaqin joylashgan bolalar shifoxonasi ham bo‘shatildi. Shifoxonada davolanayotgan 43 nafar bemor boshqa kasalxonalarga ko‘chirilgan.

Evakuatsiya bolalar bog‘chasi, Lentpark suzish havzasi va botanika bog‘i faoliyatiga ham ta’sir ko‘rsatdi.

Bomba zararsizlantirilayotgan vaqtda Kyolnda bir qator ko‘chalar yopildi. Ko‘prikka olib boruvchi yo‘llarda ham harakat cheklandi. Shuningdek, bir tramvay liniyasi va uchta avtobus yo‘nalishi vaqtincha to‘xtatildi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

500 yilgacha yashaydigan noyob akula Irlandiya sohilidan topildi500 yilgacha yashaydigan noyob akula Irlandiya sohilidan topildiBugun, 15:49Shifokorlarni hayratga solgan holat: Rossiyada 7 qavatdan qulab tushgan homilador ayol tirik qoldiShifokorlarni hayratga solgan holat: Rossiyada 7 qavatdan qulab tushgan homilador ayol tirik qoldiBugun, 14:41Kiyevga ballistik raketa zarbasi: 10 kishi yaralandiKiyevga ballistik raketa zarbasi: 10 kishi yaralandiBugun, 13:39Rossiyada benzin tanqisligi kuchaydi: ishlab chiqarish talabning 65 foizini qoplamoqdaRossiyada benzin tanqisligi kuchaydi: ishlab chiqarish talabning 65 foizini qoplamoqdaBugun, 13:23“Ishqiy munosabatlar” orqali teraktga yollangan ayol“Ishqiy munosabatlar” orqali teraktga yollangan ayolBugun, 13:11AQSHda o‘zbekistonlik haydovchi futbolchi o‘limida ayblanmoqda...AQSHda o‘zbekistonlik haydovchi futbolchi o‘limida ayblanmoqda...Bugun, 13:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi