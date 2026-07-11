Shifokorlarni hayratga solgan holat: Rossiyada 7 qavatdan qulab tushgan homilador ayol tirik qoldi
Vladivostokda 30 haftalik homilador ayol yettinchi qavatdan tushib ketdi. Shunga qaramay, u tirik qolgan va unda suyak sinishi aniqlanmagan.
28 yoshli ayol kechasi uxlay olmagan. Shu paytda u derezalarni yuvishga kirishgan. Dereza tokchasida turgan vaqtda romning chekkasiga yetishga uringan va kutilmaganda pastga qulab tushgan.
U chalqanchasiga yerga tushgan. Qo‘shnilar qichqiriqni eshitib, darhol tez tibbiy yordam chaqirgan.
Yetib kelgan shifokorlar ayolning holatini ko‘rib hayratda qolgan. Chunki u yettinchi qavatdan yiqilganiga qaramay, o‘zi harakatlana olgan.
Kasalxonada o‘tkazilgan tekshiruvlarda unda ko‘plab ko‘karish va lat yeyishlar borligi ma’lum bo‘lgan. Biroq sinishlar qayd etilmagan.
Eng muhimi, homiladorlik davom etmoqda. Hozir ayol shifokorlar nazoratida tiklanyapti va mustaqil harakatlanmoqda.
…