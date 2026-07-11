Lamine Yamal Fransiyaga qarshi yarim final oldidan: "Biz ulardan qoʻrqmaymiz"

·53·Sport
Lamine Yamal Fransiyaga qarshi yarim final oldidan: "Biz ulardan qoʻrqmaymiz"

Ispaniya terma jamoasining yosh yulduzi Lamine Yamal Jahon chempionati yarim finali doirasidagi Fransiya bilan boʻladigan toʻqnashuv oldidan oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Barselona hujumchisi "Qizil furiya"ning raqibga nisbatan hech qanday qoʻrquvi yoʻqligini va jamoa faqat gʻalaba haqida oʻylayotganini taʼkidladi. Bu uchrashuv Ispaniya uchun soʻnggi 16 yil ichida ushbu turnirning yarim finalidagi ilk ishtirok boʻladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ispanlar chorak finalda Belgiya terma jamoasini 2:1 hisobida magʻlub etib, kuchli toʻrtlikka yoʻllanma oldilar. Mikel Merino va Fabian Ruizning gollari jamoaga muvaffaqiyat keltirgan boʻlsa, Lamine Yamal uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi deb topildi. Cope nashri xabariga koʻra, yosh iqtidor egasi oʻyindan soʻng darhol Didye Desham boshchiligidagi Fransiya bilan boʻladigan bahsga eʼtibor qaratgan.

Tarixiy ustunlik va psixologik tayyorgarlik

Fransiya turnirning asosiy favoritlaridan biri sanalsa-da, Lamine Yamal soʻnggi oʻzaro uchrashuvlardagi natijalarga tayanib, ishonch bilan gapirdi. Uning soʻzlariga koʻra, Ispaniya oxirgi ikki bahsda "uch ranglilar"ni magʻlub etishga muvaffaq boʻlgan va bu omil yarim finalda qoʻshimcha ustunlik beradi.

"Biz aynan shu bosqichga yetib kelish, shunday darajadagi oʻyinlarda ishtirok etish va gʻalaba qozonish uchun kelganmiz. Endi dam olish va Fransiya bilan bahs haqida oʻylash vaqti keldi. Oxirgi ikki marta ular bilan oʻynaganimizda gʻalaba qozonganmiz. Shunday ekan, bizda qoʻrquv yoʻq", — deya taʼkidladi 18 yoshli futbolchi.

Shuningdek, Yamal Fransiya ketma-ket uchinchi marta Jahon chempionati finaliga chiqishi yoki Ispaniya ularni ketma-ket uchinchi bor magʻlub etishi haqidagi variantlarni oʻrtaga tashladi. U jamoasining imkoniyatlarini yuqori baholagan holda, maydonda bor kuchini berishga tayyorligini bildirdi.

Gollar soni emas, jamoa manfaati muhim

Turnir davomida Yamalning sermahsulligi borasida tanqidiy fikrlar ham yangradi. Biroq hujumchi shaxsiy statistika emas, balki jamoaviy natija muhimligini uqtirmoqda. Uning fikricha, gollar soni maydondagi umumiy foyda va jamoaning muvaffaqiyati oldida ikkinchi darajali masaladir.

"Agar biz Jahon chempionligini qoʻlga kiritsak, men nechtadir gol urganim yoki umuman gol urmaganim hech kimning yodida qolmaydi deb oʻylayman. Agar gʻolib boʻlsak, hammamiz baxtli boʻlamiz, men uchun eng asosiysi — shu", — deydi Lamine Yamal. Futbolchi oʻzining Yevro 2024 musobaqasidagi muvaffaqiyatli ishtirokini eslatib, gollar har doim ham oʻyinchi taʼsirini oʻlchaydigan yagona mezon emasligini isbotladi.

Ispaniya va Fransiya oʻrtasidagi yarim final bahsi nafaqat ikki grand jamoaning toʻqnashuvi, balki yosh iqtidorlar va tajribali yulduzlar oʻrtasidagi oʻziga xos duelga aylanishi kutilmoqda. Ispaniya matbuoti ushbu oʻyinni turnirning "erta finali" sifatida baholamoqda.

IspaniyaФранцияLamine YamalJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Argentina yana halokat yoqasiga keladimi? Messi va Shveysariyaning «beton himoya»si to‘qnashuvi!Argentina yana halokat yoqasiga keladimi? Messi va Shveysariyaning «beton himoya»si to‘qnashuvi!Bugun, 15:40Ferran Torres PSJga oʻtishi mumkin: Luis Enrique sobiq shogirdini Parijga chorlamoqdaFerran Torres PSJga oʻtishi mumkin: Luis Enrique sobiq shogirdini Parijga chorlamoqdaBugun, 15:39Bugun tunda dahshatli to‘qnashuv: Holand Keynga qarshi, inglizlarda esa jiddiy inqiroz!Bugun tunda dahshatli to‘qnashuv: Holand Keynga qarshi, inglizlarda esa jiddiy inqiroz!Bugun, 15:36Erling Xolandni kim toʻxtata oladi? Brayan Robson Tomas Tuxelning xatosini koʻrsatdiErling Xolandni kim toʻxtata oladi? Brayan Robson Tomas Tuxelning xatosini koʻrsatdiBugun, 15:15Tyerri Anri Fransiya terma jamoasi kiyinish xonasiga kutilmagan tashrif buyurdiTyerri Anri Fransiya terma jamoasi kiyinish xonasiga kutilmagan tashrif buyurdiBugun, 14:51Eldor Shomurodov va Abbos Fayzullayevga avtomobil topshirildi (video)Eldor Shomurodov va Abbos Fayzullayevga avtomobil topshirildi (video)Bugun, 14:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi