Lamine Yamal Fransiyaga qarshi yarim final oldidan: "Biz ulardan qoʻrqmaymiz"
Ispaniya terma jamoasining yosh yulduzi Lamine Yamal Jahon chempionati yarim finali doirasidagi Fransiya bilan boʻladigan toʻqnashuv oldidan oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Barselona hujumchisi "Qizil furiya"ning raqibga nisbatan hech qanday qoʻrquvi yoʻqligini va jamoa faqat gʻalaba haqida oʻylayotganini taʼkidladi. Bu uchrashuv Ispaniya uchun soʻnggi 16 yil ichida ushbu turnirning yarim finalidagi ilk ishtirok boʻladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ispanlar chorak finalda Belgiya terma jamoasini 2:1 hisobida magʻlub etib, kuchli toʻrtlikka yoʻllanma oldilar. Mikel Merino va Fabian Ruizning gollari jamoaga muvaffaqiyat keltirgan boʻlsa, Lamine Yamal uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi deb topildi. Cope nashri xabariga koʻra, yosh iqtidor egasi oʻyindan soʻng darhol Didye Desham boshchiligidagi Fransiya bilan boʻladigan bahsga eʼtibor qaratgan.
Tarixiy ustunlik va psixologik tayyorgarlikFransiya turnirning asosiy favoritlaridan biri sanalsa-da, Lamine Yamal soʻnggi oʻzaro uchrashuvlardagi natijalarga tayanib, ishonch bilan gapirdi. Uning soʻzlariga koʻra, Ispaniya oxirgi ikki bahsda "uch ranglilar"ni magʻlub etishga muvaffaq boʻlgan va bu omil yarim finalda qoʻshimcha ustunlik beradi.
"Biz aynan shu bosqichga yetib kelish, shunday darajadagi oʻyinlarda ishtirok etish va gʻalaba qozonish uchun kelganmiz. Endi dam olish va Fransiya bilan bahs haqida oʻylash vaqti keldi. Oxirgi ikki marta ular bilan oʻynaganimizda gʻalaba qozonganmiz. Shunday ekan, bizda qoʻrquv yoʻq", — deya taʼkidladi 18 yoshli futbolchi.
Shuningdek, Yamal Fransiya ketma-ket uchinchi marta Jahon chempionati finaliga chiqishi yoki Ispaniya ularni ketma-ket uchinchi bor magʻlub etishi haqidagi variantlarni oʻrtaga tashladi. U jamoasining imkoniyatlarini yuqori baholagan holda, maydonda bor kuchini berishga tayyorligini bildirdi.
Gollar soni emas, jamoa manfaati muhimTurnir davomida Yamalning sermahsulligi borasida tanqidiy fikrlar ham yangradi. Biroq hujumchi shaxsiy statistika emas, balki jamoaviy natija muhimligini uqtirmoqda. Uning fikricha, gollar soni maydondagi umumiy foyda va jamoaning muvaffaqiyati oldida ikkinchi darajali masaladir.
"Agar biz Jahon chempionligini qoʻlga kiritsak, men nechtadir gol urganim yoki umuman gol urmaganim hech kimning yodida qolmaydi deb oʻylayman. Agar gʻolib boʻlsak, hammamiz baxtli boʻlamiz, men uchun eng asosiysi — shu", — deydi Lamine Yamal. Futbolchi oʻzining Yevro 2024 musobaqasidagi muvaffaqiyatli ishtirokini eslatib, gollar har doim ham oʻyinchi taʼsirini oʻlchaydigan yagona mezon emasligini isbotladi.
Ispaniya va Fransiya oʻrtasidagi yarim final bahsi nafaqat ikki grand jamoaning toʻqnashuvi, balki yosh iqtidorlar va tajribali yulduzlar oʻrtasidagi oʻziga xos duelga aylanishi kutilmoqda. Ispaniya matbuoti ushbu oʻyinni turnirning "erta finali" sifatida baholamoqda.
…