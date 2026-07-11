“Ishqiy munosabatlar” orqali teraktga yollangan ayol

·71·Dunyo
“Ishqiy munosabatlar” orqali teraktga yollangan ayol

Rossiya Federal xavfsizlik xizmati (FXX) Moskvada Mudofaa vazirligining yuqori martabali harbiy xizmatchisiga qarshi tayyorlanayotgan teraktning oldi olinganini ma’lum qildi.

Idora xabariga ko‘ra, ushbu ish doirasida 2001 yilda tug‘ilgan Rossiya fuqarosi bo‘lgan ayol qo‘lga olingan. FXX uning Ukraina maxsus xizmatlari bilan hamkorlik qilganini da’vo qilmoqda.

Ma’lum qilinishicha, ayol 2024 yilda WhatsApp orqali yollangan. Unga Moskva va Sankt-Peterburgdagi ayrim obyektlar haqida ma’lumot to‘plash, harbiy xizmatchining yashash manzili va avtomobilini kuzatish hamda olingan ma’lumotlarni Ukrainadagi koordinatordan biriga yetkazish vazifasi yuklatilgan.

FXXning ta’kidlashicha, ayol ijara xonadonini teraktni amalga oshirishi rejalashtirilgan shaxs uchun tayyorlagan. Shuningdek, xizmat vakillari uni topshiriqlarni bajarishga jalb qilishda ukrainalik koordinator o‘zini unga nisbatan his-tuyg‘ulari bor inson sifatida tanishtirib, ishqiy munosabatlarni davom ettirishni va’da qilganini bildirgan.

Rossiya FXX ushbu holat yuzasidan tergov ishlari davom etayotganini ma’lum qildi.

FSB xodimlari ayolni Qizil maydon fonida hibsga olishmoqda.
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kiyevga ballistik raketa zarbasi: 10 kishi yaralandiKiyevga ballistik raketa zarbasi: 10 kishi yaralandiBugun, 13:39Rossiyada benzin tanqisligi kuchaydi: ishlab chiqarish talabning 65 foizini qoplamoqdaRossiyada benzin tanqisligi kuchaydi: ishlab chiqarish talabning 65 foizini qoplamoqdaBugun, 13:23AQSHda o‘zbekistonlik haydovchi futbolchi o‘limida ayblanmoqda...AQSHda o‘zbekistonlik haydovchi futbolchi o‘limida ayblanmoqda...Bugun, 13:00Britaniyada dahshatli qotillik: Taniqli siyosatchi Enn Uiddikomb o‘z uyida o‘ldirib ketildiBritaniyada dahshatli qotillik: Taniqli siyosatchi Enn Uiddikomb o‘z uyida o‘ldirib ketildiBugun, 12:49«Konorni ayamay kaltaklayman»: Hollouey bo‘lajak jang oldidan bayonot berdi«Konorni ayamay kaltaklayman»: Hollouey bo‘lajak jang oldidan bayonot berdiBugun, 11:43Parvoz vaqtida oyna sinib: yo‘lovchi tashqariga chiqib ketdiParvoz vaqtida oyna sinib: yo‘lovchi tashqariga chiqib ketdiBugun, 11:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi