AQSHda o‘zbekistonlik haydovchi futbolchi o‘limida ayblanmoqda...

·70·Dunyo
AQSHda o‘zbekistonlik haydovchi futbolchi o‘limida ayblanmoqda...

AQSHda 42 yoshli o‘zbekistonlik yuk mashinasi haydovchisi Behzod Asrorov halokatli yo‘l-transport hodisasidan keyin og‘ir ayblovlarga duch keldi. Fojia oqibatida Massachusets universiteti futbol jamoasining 21 yoshli darvozaboni halok bo‘lgan.

Tergovchilarning iddaosiga ko‘ra, haydovchi avariyadan so‘ng yuk mashinasi harakatiga oid ma’lumotlarni yashirishga uringan. Ish AQSHda xorijlik haydovchilarning til bilishi va xavfsizlik talablari bo‘yicha yangi bahslarni ham keltirib chiqardi.

Halokat qanday sodir bo‘lgan?

Tergov materiallariga ko‘ra, Behzod Asrorov boshqaruvidagi yuk mashinasi sportchi harakatlanayotgan yengil avtomobil bilan to‘qnashgan.

Zarbadan so‘ng yuk mashinasi qarama-qarshi harakat yo‘nalishiga chiqib ketgan va yana bir nechta transport vositasi ishtirokidagi to‘qnashuvlarga sabab bo‘lgan.

Hodisa oqibatida Massachusets universiteti futbol jamoasining 21 yoshli darvozaboni olgan jarohatlaridan vafot etgan.

Politsiya onlayn tarjimondan foydalangan

Ma’lum qilinishicha, Asrorov 2024 yilda grin-karta orqali AQSHga kelgan. U ingliz tilini bilmagani sababli politsiya xodimlari u bilan onlayn tarjimon yordamida muloqot qilgan.

Aynan shu holat keyinchalik AQSHda yuk mashinasi haydovchilari uchun til bilish talablari haqidagi bahslarni yanada kuchaytirdi.

Tergovchilar qanday dalillarni keltirmoqda?

Huquqni muhofaza qiluvchi organlar ma’lumotiga ko‘ra, avariyadan keyin haydovchi ayrim dalillarni yo‘q qilish yoki yashirishga uringan bo‘lishi mumkin.

Tergovda quyidagi holatlar qayd etilgan:

  • yuk mashinasidagi videoregistrator uzib olingan;

  • uchta mobil telefon shikastlangan;

  • haydovchining ish vaqti va harakatini qayd etuvchi moslama buzilgan.

Tergovchilar bu harakatlar yuk mashinasining avariyagacha bo‘lgan harakati haqidagi ma’lumotlarni yashirish maqsadida qilingan deb hisoblamoqda.

Qanday ayblovlar qo‘yildi?

Behzod Asrorovga qasddan bo‘lmagan qotillik va dalillarni soxtalashtirish bilan bog‘liq ayblovlar qo‘yilgan.

Hozircha uning aybi sud tomonidan yakuniy tasdiqlanmagan. Ish bo‘yicha tergov va sud jarayonlari davom etmoqda.

Fojia siyosiy bahsga ham aylandi

Hodisa AQSH jamoatchiligida katta shov-shuvga sabab bo‘ldi. AQSH transport vaziri ingliz tilini yetarli darajada bilmaydigan yuk mashinasi haydovchilarining ishlashiga cheklov kiritishga chaqirdi.

Endi bu ish nafaqat bir insonning javobgarligi, balki AQSHda tijoriy transport haydovchilariga qo‘yiladigan til va malaka talablari bo‘yicha ham muhim muhokamalarga sabab bo‘lishi kutilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kiyevga ballistik raketa zarbasi: 10 kishi yaralandiKiyevga ballistik raketa zarbasi: 10 kishi yaralandiBugun, 13:39Rossiyada benzin tanqisligi kuchaydi: ishlab chiqarish talabning 65 foizini qoplamoqdaRossiyada benzin tanqisligi kuchaydi: ishlab chiqarish talabning 65 foizini qoplamoqdaBugun, 13:23“Ishqiy munosabatlar” orqali teraktga yollangan ayol“Ishqiy munosabatlar” orqali teraktga yollangan ayolBugun, 13:11Britaniyada dahshatli qotillik: Taniqli siyosatchi Enn Uiddikomb o‘z uyida o‘ldirib ketildiBritaniyada dahshatli qotillik: Taniqli siyosatchi Enn Uiddikomb o‘z uyida o‘ldirib ketildiBugun, 12:49«Konorni ayamay kaltaklayman»: Hollouey bo‘lajak jang oldidan bayonot berdi«Konorni ayamay kaltaklayman»: Hollouey bo‘lajak jang oldidan bayonot berdiBugun, 11:43Parvoz vaqtida oyna sinib: yo‘lovchi tashqariga chiqib ketdiParvoz vaqtida oyna sinib: yo‘lovchi tashqariga chiqib ketdiBugun, 11:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi