AQSHda o‘zbekistonlik haydovchi futbolchi o‘limida ayblanmoqda...
AQSHda 42 yoshli o‘zbekistonlik yuk mashinasi haydovchisi Behzod Asrorov halokatli yo‘l-transport hodisasidan keyin og‘ir ayblovlarga duch keldi. Fojia oqibatida Massachusets universiteti futbol jamoasining 21 yoshli darvozaboni halok bo‘lgan.
Tergovchilarning iddaosiga ko‘ra, haydovchi avariyadan so‘ng yuk mashinasi harakatiga oid ma’lumotlarni yashirishga uringan. Ish AQSHda xorijlik haydovchilarning til bilishi va xavfsizlik talablari bo‘yicha yangi bahslarni ham keltirib chiqardi.
Halokat qanday sodir bo‘lgan?
Tergov materiallariga ko‘ra, Behzod Asrorov boshqaruvidagi yuk mashinasi sportchi harakatlanayotgan yengil avtomobil bilan to‘qnashgan.
Zarbadan so‘ng yuk mashinasi qarama-qarshi harakat yo‘nalishiga chiqib ketgan va yana bir nechta transport vositasi ishtirokidagi to‘qnashuvlarga sabab bo‘lgan.
Hodisa oqibatida Massachusets universiteti futbol jamoasining 21 yoshli darvozaboni olgan jarohatlaridan vafot etgan.
Politsiya onlayn tarjimondan foydalangan
Ma’lum qilinishicha, Asrorov 2024 yilda grin-karta orqali AQSHga kelgan. U ingliz tilini bilmagani sababli politsiya xodimlari u bilan onlayn tarjimon yordamida muloqot qilgan.
Aynan shu holat keyinchalik AQSHda yuk mashinasi haydovchilari uchun til bilish talablari haqidagi bahslarni yanada kuchaytirdi.
Tergovchilar qanday dalillarni keltirmoqda?
Huquqni muhofaza qiluvchi organlar ma’lumotiga ko‘ra, avariyadan keyin haydovchi ayrim dalillarni yo‘q qilish yoki yashirishga uringan bo‘lishi mumkin.
Tergovda quyidagi holatlar qayd etilgan:
yuk mashinasidagi videoregistrator uzib olingan;
uchta mobil telefon shikastlangan;
haydovchining ish vaqti va harakatini qayd etuvchi moslama buzilgan.
Tergovchilar bu harakatlar yuk mashinasining avariyagacha bo‘lgan harakati haqidagi ma’lumotlarni yashirish maqsadida qilingan deb hisoblamoqda.
Qanday ayblovlar qo‘yildi?
Behzod Asrorovga qasddan bo‘lmagan qotillik va dalillarni soxtalashtirish bilan bog‘liq ayblovlar qo‘yilgan.
Hozircha uning aybi sud tomonidan yakuniy tasdiqlanmagan. Ish bo‘yicha tergov va sud jarayonlari davom etmoqda.
Fojia siyosiy bahsga ham aylandi
Hodisa AQSH jamoatchiligida katta shov-shuvga sabab bo‘ldi. AQSH transport vaziri ingliz tilini yetarli darajada bilmaydigan yuk mashinasi haydovchilarining ishlashiga cheklov kiritishga chaqirdi.
Endi bu ish nafaqat bir insonning javobgarligi, balki AQSHda tijoriy transport haydovchilariga qo‘yiladigan til va malaka talablari bo‘yicha ham muhim muhokamalarga sabab bo‘lishi kutilmoqda.
…