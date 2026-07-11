Kiyevga ballistik raketa zarbasi: 10 kishi yaralandi
Kiyevdagi navbatdagi raketa hujumi oqibatida o‘n kishi, jumladan, bir nafar bola jarohatlandi. Ukraina rasmiylariga ko‘ra, zarbalar shaharning fuqarolik va ishlab chiqarish obyektlariga ham zarar yetkazgan.
Rossiya tomoni esa hujumda Ukraina harbiy sanoatiga aloqador korxonalar nishonga olinganini ma’lum qildi.
O‘n kishi jarohatlangan
Ukraina Favqulodda vaziyatlar xizmati xabariga ko‘ra, Kiyevning o‘qqa tutilishi natijasida jami o‘n kishi tan jarohati olgan.
Jabrlanganlar orasida bir nafar bola ham bor. Ularning ahvoli va jarohat darajasi haqida hozircha batafsil ma’lumot berilmagan.
Qaysi obyektlarga zarar yetdi?
Ukraina FVV ma’lumotida zarbalar oqibatida:
yo‘lning qatnov qismi;
ofis binosi;
ikkita ombor binosi zararlangani aytildi.
Hodisa joylarida qutqaruvchilar va tezkor xizmatlar ish olib borgan.
Klichko ballistik raketalar haqida ma’lum qildi
Kiyev shahri meri Vitaliy Klichkoning bildirishicha, hujum vaqtida ballistik raketalardan foydalanilgan.
Shahar aholisiga xavfsizlik qoidalariga amal qilish va havo trevogasi paytida boshpanalarda qolish tavsiya etilgan.
Rossiya tomoni nima dedi?
Rossiya Mudofaa vazirligi Kiyevdagi zarbalar natijasida «Ukraina harbiy sanoati korxonalari zarar ko‘rganini» ma’lum qildi.
Rossiya idorasi, shuningdek, Odessa, Chernomorsk va Izmail shaharlaridagi port infratuzilmasiga ham zarbalar berilganini bildirdi.
Hozircha tomonlar keltirgan ma’lumotlarni mustaqil ravishda to‘liq tasdiqlash imkoni yo‘q. Hujum oqibatlari va zarar ko‘lamiga oid ma’lumotlar yangilanishi mumkin.
…