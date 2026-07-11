MiniMax asoschisi AGI yaratilmaguncha maosh olishdan voz kechdi
Xitoyning sunʼiy intellekt sohasidagi eng istiqbolli startaplaridan biri sanalgan MiniMax kompaniyasi rahbari Yan Szyunsze kutilmagan qaror qabul qildi. Kompaniya aksiyalari qiymati 80 foizga tushib ketgan bir paytda, u umumiy sunʼiy intellekt (AGI) darajasiga erishilmaguncha oʻziga maosh yozmaslikka qaror qildi. Bu haqda South China Morning Post nashri xabar bermoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yan Szyunsze kompaniya xodimlariga yoʻllagan ichki maktubida: "Bugundan boshlab AGI yaratiladigan kunga qadar men kompaniyadan maosh olmayman", deb taʼkidlagan. Maʼlumot uchun, AGI inson darajasidagi intellektual vazifalarni bajara oladigan tizim hisoblanadi. Hozirda dunyoning yetakchi kompaniyalari, jumladan OpenAI va Google ham aynan shu texnologiya ustida ish olib bormoqda.
Bundan tashqari, MiniMax rahbari oʻziga tegishli boʻlgan aksiyalarning bir qismini xodimlarga oʻtkazib berishga vaʼda berdi. Rejaga koʻra, keyingi toʻrt yil davomida kompaniya ulushining 4 foizi ishchilarni ragʻbatlantirishga, yana 1 foizi esa ochiq kodli (open-source) loyihalarni qoʻllab-quvvatlash fondiga yoʻnaltiriladi.
Moliyaviy inqiroz va investitsiya masalalariHozirda MiniMax moliyaviy jihatdan murakkab davrni boshdan kechirmoqda. Kompaniya 2 milliard dollargacha investitsiya jalb qilishni rejalashtirgan boʻlsa-da, uning aksiyalari mart oyidan buyon oʻz qiymatining qariyb 80 foizini yoʻqotdi. Yangi emissiya qilinayotgan aksiyalar narxi bozor qiymatidan 10 foizga arzonroq taklif etilmoqda, bu esa mavjud aksiyadorlar ulushining qadrsizlanishiga olib kelmoqda.
Kompaniyaning flagman mahsuloti boʻlmish M3 modeli iyun oyida taqdim etilgan edi, biroq u dasturchilar orasida kutilganidek ommalashmadi. Natijada MiniMax oʻz modelidan foydalanish narxini ikki baravar arzonlashtirishga majbur boʻldi. Bu qadam bozorda kompaniya biznes-modeli jiddiy bosim ostida ekanligidan dalolat sifatida qabul qilindi.
Xitoyning generativ sunʼiy intellekt bozori ayni damda shafqatsiz narxlar raqobati maydoniga aylangan. MiniMax raqobatchilari — Zhipu AI, DeepSeek va Moonshot AI kabi kompaniyalar oʻz pozitsiyalarini mustahkamlab bormoqda. Masalan, Zhipu yaqinda 4 milliard dollar investitsiya jalb qilib, bozordagi yetakchiligini namoyish etdi.
Ekspertlarning fikricha, MiniMax uchun asosiy vazifa — jalb qilingan mablagʻlarni yangi, raqobatbardosh modellarni ishlab chiqishga yoʻnaltirishdir. Yan Szyunszening maoshdan voz kechishi esa jamoani umumiy maqsad yoʻlida birlashtirish va investorlar ishonchini qaytarishga qaratilgan ramziy qadam boʻlishi mumkin.
…