MiniMax asoschisi AGI yaratilmaguncha maosh olishdan voz kechdi

·39·Texno
MiniMax asoschisi AGI yaratilmaguncha maosh olishdan voz kechdi

Xitoyning sunʼiy intellekt sohasidagi eng istiqbolli startaplaridan biri sanalgan MiniMax kompaniyasi rahbari Yan Szyunsze kutilmagan qaror qabul qildi. Kompaniya aksiyalari qiymati 80 foizga tushib ketgan bir paytda, u umumiy sunʼiy intellekt (AGI) darajasiga erishilmaguncha oʻziga maosh yozmaslikka qaror qildi. Bu haqda South China Morning Post nashri xabar bermoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yan Szyunsze kompaniya xodimlariga yoʻllagan ichki maktubida: "Bugundan boshlab AGI yaratiladigan kunga qadar men kompaniyadan maosh olmayman", deb taʼkidlagan. Maʼlumot uchun, AGI inson darajasidagi intellektual vazifalarni bajara oladigan tizim hisoblanadi. Hozirda dunyoning yetakchi kompaniyalari, jumladan OpenAI va Google ham aynan shu texnologiya ustida ish olib bormoqda.

Bundan tashqari, MiniMax rahbari oʻziga tegishli boʻlgan aksiyalarning bir qismini xodimlarga oʻtkazib berishga vaʼda berdi. Rejaga koʻra, keyingi toʻrt yil davomida kompaniya ulushining 4 foizi ishchilarni ragʻbatlantirishga, yana 1 foizi esa ochiq kodli (open-source) loyihalarni qoʻllab-quvvatlash fondiga yoʻnaltiriladi.

Moliyaviy inqiroz va investitsiya masalalari

Hozirda MiniMax moliyaviy jihatdan murakkab davrni boshdan kechirmoqda. Kompaniya 2 milliard dollargacha investitsiya jalb qilishni rejalashtirgan boʻlsa-da, uning aksiyalari mart oyidan buyon oʻz qiymatining qariyb 80 foizini yoʻqotdi. Yangi emissiya qilinayotgan aksiyalar narxi bozor qiymatidan 10 foizga arzonroq taklif etilmoqda, bu esa mavjud aksiyadorlar ulushining qadrsizlanishiga olib kelmoqda.

Kompaniyaning flagman mahsuloti boʻlmish M3 modeli iyun oyida taqdim etilgan edi, biroq u dasturchilar orasida kutilganidek ommalashmadi. Natijada MiniMax oʻz modelidan foydalanish narxini ikki baravar arzonlashtirishga majbur boʻldi. Bu qadam bozorda kompaniya biznes-modeli jiddiy bosim ostida ekanligidan dalolat sifatida qabul qilindi.

Xitoyning generativ sunʼiy intellekt bozori ayni damda shafqatsiz narxlar raqobati maydoniga aylangan. MiniMax raqobatchilari — Zhipu AI, DeepSeek va Moonshot AI kabi kompaniyalar oʻz pozitsiyalarini mustahkamlab bormoqda. Masalan, Zhipu yaqinda 4 milliard dollar investitsiya jalb qilib, bozordagi yetakchiligini namoyish etdi.

Ekspertlarning fikricha, MiniMax uchun asosiy vazifa — jalb qilingan mablagʻlarni yangi, raqobatbardosh modellarni ishlab chiqishga yoʻnaltirishdir. Yan Szyunszening maoshdan voz kechishi esa jamoani umumiy maqsad yoʻlida birlashtirish va investorlar ishonchini qaytarishga qaratilgan ramziy qadam boʻlishi mumkin.

МиниМахSunʼiy IntellektAGIТехнологияХитой
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple kompaniyasining ilk buklama smartfoni iPhone Ultra akkumulyator sigʻimi maʼlum boʻldiApple kompaniyasining ilk buklama smartfoni iPhone Ultra akkumulyator sigʻimi maʼlum boʻldiBugun, 15:54Apple va OpenAI o‘rtasida sud mojarosi boshlandiApple va OpenAI o‘rtasida sud mojarosi boshlandiBugun, 14:31Yaponiya kosmik poygada yangi bosqichga chiqdi: RV-X koʻp marta ishlatiladigan raketasi sinovdan oʻtdiYaponiya kosmik poygada yangi bosqichga chiqdi: RV-X koʻp marta ishlatiladigan raketasi sinovdan oʻtdiBugun, 13:53Kvantli displeylar inqilobi: Olimlar QD-LED ekranlar umrini ming barobar uzaytirishdiKvantli displeylar inqilobi: Olimlar QD-LED ekranlar umrini ming barobar uzaytirishdiBugun, 13:24Xitoyda rekord darajadagi 10 000 mA/soat sigʻimli yangi smartfon tayyorlanmoqdaXitoyda rekord darajadagi 10 000 mA/soat sigʻimli yangi smartfon tayyorlanmoqdaBugun, 12:50AQSHning kiberxavfsizlik agentligi CISA tizimida jiddiy kamchiliklar aniqlandiAQSHning kiberxavfsizlik agentligi CISA tizimida jiddiy kamchiliklar aniqlandiBugun, 06:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi