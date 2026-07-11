Rossiyada benzin tanqisligi kuchaydi: ishlab chiqarish talabning 65 foizini qoplamoqda

·29·Dunyo
Rossiyada benzin tanqisligi kuchaydi: ishlab chiqarish talabning 65 foizini qoplamoqda

Rossiyada benzin ishlab chiqarish hajmi keskin pasayib, o‘rtacha mavsumiy talabning atigi 65 foizini qoplaydigan darajaga tushgani aytilmoqda. Yozgi mavsumda iste’mol ortishi fonida kunlik taqchillik iyun oyidagi ko‘rsatkichdan ham yuqorilagan.

Reuters manbalariga ko‘ra, vaziyat iyul oyining ikkinchi yarmida yaxshilanishi mumkin. Biroq buning uchun neftni qayta ishlash zavodlari tiklanishi, import ko‘payishi va yangi hujumlar sodir bo‘lmasligi kerak.

Kunlik taqchillik 45 ming tonnaga yetgan

Agentlik suhbatdoshlarining ma’lum qilishicha, Rossiyada kunlik benzin taqchilligi 40–45 ming tonnani tashkil etmoqda.

Bu yozgi mavsumdagi umumiy talabning taxminan 35 foiziga teng. Iyun oyida esa taqchillik 25 foiz atrofida baholangan edi.

Shu tariqa bir oy ichida bozordagi yetishmovchilik yanada kuchaygan.

Yozda qancha benzin iste’mol qilinadi?

Reuters hisob-kitobiga ko‘ra, Rossiyada yozgi talabning eng yuqori cho‘qqisida kunlik benzin iste’moli 115–120 ming tonnaga yetadi.

Amaldagi ishlab chiqarish hajmi esa bu ehtiyojni to‘liq qoplash uchun yetarli emas.

Talabning ortishiga odatda:

  • ta’til mavsumi;

  • avtomobil qatnovining ko‘payishi;

  • qishloq xo‘jaligi ishlari;

  • ichki turizm faollashuvi ta’sir qiladi.

Vaziyat qachon yaxshilanishi mumkin?

Agentlik manbalari vaziyat iyul oyining ikkinchi yarmida biroz barqarorlashishi mumkinligini bildirgan.

Buning uchun uchta asosiy shart ko‘rsatilmoqda:

  • neftni qayta ishlash zavodlari faoliyati tiklanishi;

  • benzin importining ortishi;

  • zavodlarga yangi hujumlar sodir bo‘lmasligi.

Agar ushbu shartlar bajarilmasa, taqchillik yanada uzayishi mumkin.

Narxlarga ta’sir bo‘ladimi?

Matnda benzin narxlari bo‘yicha aniq prognoz keltirilmagan. Biroq ishlab chiqarish talabdan orqada qolishi ichki bozorda narxlar va ta’minot bosimini kuchaytirishi mumkin.

Hozircha asosiy savol — Rossiya zavodlari yozgi talab cho‘qqisigacha ishlab chiqarishni qay darajada tiklay oladi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kiyevga ballistik raketa zarbasi: 10 kishi yaralandiKiyevga ballistik raketa zarbasi: 10 kishi yaralandiBugun, 13:39“Ishqiy munosabatlar” orqali teraktga yollangan ayol“Ishqiy munosabatlar” orqali teraktga yollangan ayolBugun, 13:11AQSHda o‘zbekistonlik haydovchi futbolchi o‘limida ayblanmoqda...AQSHda o‘zbekistonlik haydovchi futbolchi o‘limida ayblanmoqda...Bugun, 13:00Britaniyada dahshatli qotillik: Taniqli siyosatchi Enn Uiddikomb o‘z uyida o‘ldirib ketildiBritaniyada dahshatli qotillik: Taniqli siyosatchi Enn Uiddikomb o‘z uyida o‘ldirib ketildiBugun, 12:49«Konorni ayamay kaltaklayman»: Hollouey bo‘lajak jang oldidan bayonot berdi«Konorni ayamay kaltaklayman»: Hollouey bo‘lajak jang oldidan bayonot berdiBugun, 11:43Parvoz vaqtida oyna sinib: yo‘lovchi tashqariga chiqib ketdiParvoz vaqtida oyna sinib: yo‘lovchi tashqariga chiqib ketdiBugun, 11:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi