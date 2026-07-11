Rossiyada benzin tanqisligi kuchaydi: ishlab chiqarish talabning 65 foizini qoplamoqda
Rossiyada benzin ishlab chiqarish hajmi keskin pasayib, o‘rtacha mavsumiy talabning atigi 65 foizini qoplaydigan darajaga tushgani aytilmoqda. Yozgi mavsumda iste’mol ortishi fonida kunlik taqchillik iyun oyidagi ko‘rsatkichdan ham yuqorilagan.
Reuters manbalariga ko‘ra, vaziyat iyul oyining ikkinchi yarmida yaxshilanishi mumkin. Biroq buning uchun neftni qayta ishlash zavodlari tiklanishi, import ko‘payishi va yangi hujumlar sodir bo‘lmasligi kerak.
Kunlik taqchillik 45 ming tonnaga yetgan
Agentlik suhbatdoshlarining ma’lum qilishicha, Rossiyada kunlik benzin taqchilligi 40–45 ming tonnani tashkil etmoqda.
Bu yozgi mavsumdagi umumiy talabning taxminan 35 foiziga teng. Iyun oyida esa taqchillik 25 foiz atrofida baholangan edi.
Shu tariqa bir oy ichida bozordagi yetishmovchilik yanada kuchaygan.
Yozda qancha benzin iste’mol qilinadi?
Reuters hisob-kitobiga ko‘ra, Rossiyada yozgi talabning eng yuqori cho‘qqisida kunlik benzin iste’moli 115–120 ming tonnaga yetadi.
Amaldagi ishlab chiqarish hajmi esa bu ehtiyojni to‘liq qoplash uchun yetarli emas.
Talabning ortishiga odatda:
ta’til mavsumi;
avtomobil qatnovining ko‘payishi;
qishloq xo‘jaligi ishlari;
ichki turizm faollashuvi ta’sir qiladi.
Vaziyat qachon yaxshilanishi mumkin?
Agentlik manbalari vaziyat iyul oyining ikkinchi yarmida biroz barqarorlashishi mumkinligini bildirgan.
Buning uchun uchta asosiy shart ko‘rsatilmoqda:
neftni qayta ishlash zavodlari faoliyati tiklanishi;
benzin importining ortishi;
zavodlarga yangi hujumlar sodir bo‘lmasligi.
Agar ushbu shartlar bajarilmasa, taqchillik yanada uzayishi mumkin.
Narxlarga ta’sir bo‘ladimi?
Matnda benzin narxlari bo‘yicha aniq prognoz keltirilmagan. Biroq ishlab chiqarish talabdan orqada qolishi ichki bozorda narxlar va ta’minot bosimini kuchaytirishi mumkin.
Hozircha asosiy savol — Rossiya zavodlari yozgi talab cho‘qqisigacha ishlab chiqarishni qay darajada tiklay oladi?
…