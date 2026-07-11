Teylor Sviftning Nyu-Yorkdagi to‘yi uchun 160 ming dollarlik ruxsatnoma olindi
Teylor Svift va Trevis Kelsining Nyu-Yorkdagi to‘yi uchun shahar ruxsatnomasi 160 ming dollardan ortiqqa tushgan. Nyu-York meri Zohran Mamdani bu mablag‘ ko‘chalarni yopish, politsiyaning qo‘shimcha xizmati va tadbir atrofidagi xavfsizlik choralarini qamrab olganini ma’lum qilgan.
Merning aytishicha, ushbu ruxsatnoma to‘ydan bir necha kun oldin rasmiylashtirilgan. Jurnalistlar politsiya xodimlarining qo‘shimcha ish haqi bo‘yicha savol berganda, Mamdani xarajatlar shahar budjeti hisobidan emas, Svift tomonidan to‘langanini aytgan.
To‘y Medison Square Garden'da o‘tkazilgani xabar qilinmoqda. Bunday yirik tadbir sabab atrofdagi ayrim ko‘chalar yopilgan, hududda xavfsizlik choralari kuchaytirilgan va mehmonlar harakati uchun alohida tartib joriy etilgan.
OAVda marosim yopiq tarzda tashkil qilingani, unga mashhurlar va yaqinlar taklif etilgani yozildi. Ayrim hisob-kitoblarga ko‘ra, butun tadbir xarajatlari bir necha o‘n million dollarga baholangan.
Shu tariqa, Nyu-York ma’muriyati to‘y uchun sarflangan shahar resurslari xususiy to‘lov orqali qoplanganini ta’kidlamoqda.
…