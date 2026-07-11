Teylor Sviftning Nyu-Yorkdagi to‘yi uchun 160 ming dollarlik ruxsatnoma olindi

·46·Madaniyat
Teylor Sviftning Nyu-Yorkdagi to‘yi uchun 160 ming dollarlik ruxsatnoma olindi

Teylor Svift va Trevis Kelsining Nyu-Yorkdagi to‘yi uchun shahar ruxsatnomasi 160 ming dollardan ortiqqa tushgan. Nyu-York meri Zohran Mamdani bu mablag‘ ko‘chalarni yopish, politsiyaning qo‘shimcha xizmati va tadbir atrofidagi xavfsizlik choralarini qamrab olganini ma’lum qilgan.

Merning aytishicha, ushbu ruxsatnoma to‘ydan bir necha kun oldin rasmiylashtirilgan. Jurnalistlar politsiya xodimlarining qo‘shimcha ish haqi bo‘yicha savol berganda, Mamdani xarajatlar shahar budjeti hisobidan emas, Svift tomonidan to‘langanini aytgan.

To‘y Medison Square Garden'da o‘tkazilgani xabar qilinmoqda. Bunday yirik tadbir sabab atrofdagi ayrim ko‘chalar yopilgan, hududda xavfsizlik choralari kuchaytirilgan va mehmonlar harakati uchun alohida tartib joriy etilgan.

OAVda marosim yopiq tarzda tashkil qilingani, unga mashhurlar va yaqinlar taklif etilgani yozildi. Ayrim hisob-kitoblarga ko‘ra, butun tadbir xarajatlari bir necha o‘n million dollarga baholangan.

Shu tariqa, Nyu-York ma’muriyati to‘y uchun sarflangan shahar resurslari xususiy to‘lov orqali qoplanganini ta’kidlamoqda.

Тейлор СвифтТрэвис КелсиНью-ЙоркЗоран МамданиМэдисон-сквер-гарден
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Abduqodir Husanov Abbosbek Fayzullayev to‘yidan ilk fotoni ulashdiAbduqodir Husanov Abbosbek Fayzullayev to‘yidan ilk fotoni ulashdiBugun, 12:17Abbosbek Fayzullayev to‘yida ko‘krak nishoni bilan taqdirlandi (video)Abbosbek Fayzullayev to‘yida ko‘krak nishoni bilan taqdirlandi (video)Bugun, 11:45Jasmin Abbos Fayzullayev to‘yida kutilmagan sirni oshkor qildi (video)Jasmin Abbos Fayzullayev to‘yida kutilmagan sirni oshkor qildi (video)Bugun, 11:31Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)Bugun, 11:18Abbosbek Fayzullayevning to‘yidagi trendga aylangan tort marosimi barchani e’tiborini tortdi (video)Abbosbek Fayzullayevning to‘yidagi trendga aylangan tort marosimi barchani e’tiborini tortdi (video)Bugun, 10:13Ruxshona "Darmonim" nomli yangi qo‘shig‘ini taqdim etishga tayyorlanmoqda (video)Ruxshona "Darmonim" nomli yangi qo‘shig‘ini taqdim etishga tayyorlanmoqda (video)Bugun, 10:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldi
Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldi
O‘zbekistonlik model xalqaro tanlovda g‘olib bo‘ldi
O‘zbekistonlik model xalqaro tanlovda g‘olib bo‘ldi