Eldor Shomurodov va Abbos Fayzullayevga avtomobil topshirildi (video)
O‘zbekiston milliy jamoasi yetakchilari Eldor Shomurodov va Abbos Fayzullayev yana bir e’tirofga sazovor bo‘ldi. Futbolchilarga B.A. Holding tomonidan avtomobillar tantanali ravishda topshirildi.
Taqdirlash marosimida har ikki futbolchiga yangi avtomobil kalitlari topshirildi. Tadbir milliy qo‘shiq va raqslar hamda tantanali muhitda o‘tdi.
Milliy jamoa yulduzlariga munosib e’tirof
Suratda Eldor Shomurodov va Abbos Fayzullayev B.A. Holding vakillari bilan birga yangi avtomobillar fonida esdalik suratiga tushgani aks etgan.
Marosimga mehmonlar, tashkilotchilar va milliy libosdagi raqs jamoasi ham tashrif buyurgan.
Jahon chempionati ishtirokchilariga qo‘llab-quvvatlov
Avtomobillarni topshirish marosimi O‘zbekiston milliy jamoasi futbolchilariga ko‘rsatilayotgan e’tibor va qo‘llab-quvvatlovning yana bir namunasi sifatida baholanmoqda.
Eldor Shomurodov va Abbos Fayzullayev so‘nggi yillarda milliy jamoaning eng muhim futbolchilaridan biri sifatida jamoa muvaffaqiyatlariga munosib hissa qo‘shib kelmoqda.
Muxlislar iliq qarshi oldi
Futbolchilarga avtomobillar topshirilgani haqidagi xabar ijtimoiy tarmoqlarda ham qizg‘in muhokama qilinmoqda. Ko‘plab muxlislar milliy jamoa vakillarini tabriklab, kelgusi uchrashuvlarda ham muvaffaqiyat tilamoqda.
B.A. Holding tomonidan tashkil etilgan ushbu taqdirlash marosimi milliy jamoa futbolchilari mehnatiga berilgan yana bir munosib e’tirof sifatida e’tirof etilmoqda.
…