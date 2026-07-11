Eldor Shomurodov va Abbos Fayzullayevga avtomobil topshirildi (video)

·83·Sport
Eldor Shomurodov va Abbos Fayzullayevga avtomobil topshirildi (video)

O‘zbekiston milliy jamoasi yetakchilari Eldor Shomurodov va Abbos Fayzullayev yana bir e’tirofga sazovor bo‘ldi. Futbolchilarga B.A. Holding tomonidan avtomobillar tantanali ravishda topshirildi.

Taqdirlash marosimida har ikki futbolchiga yangi avtomobil kalitlari topshirildi. Tadbir milliy qo‘shiq va raqslar hamda tantanali muhitda o‘tdi.

Milliy jamoa yulduzlariga munosib e’tirof

Suratda Eldor Shomurodov va Abbos Fayzullayev B.A. Holding vakillari bilan birga yangi avtomobillar fonida esdalik suratiga tushgani aks etgan.

Marosimga mehmonlar, tashkilotchilar va milliy libosdagi raqs jamoasi ham tashrif buyurgan.

Jahon chempionati ishtirokchilariga qo‘llab-quvvatlov

Avtomobillarni topshirish marosimi O‘zbekiston milliy jamoasi futbolchilariga ko‘rsatilayotgan e’tibor va qo‘llab-quvvatlovning yana bir namunasi sifatida baholanmoqda.

Eldor Shomurodov va Abbos Fayzullayev so‘nggi yillarda milliy jamoaning eng muhim futbolchilaridan biri sifatida jamoa muvaffaqiyatlariga munosib hissa qo‘shib kelmoqda.

Muxlislar iliq qarshi oldi

Futbolchilarga avtomobillar topshirilgani haqidagi xabar ijtimoiy tarmoqlarda ham qizg‘in muhokama qilinmoqda. Ko‘plab muxlislar milliy jamoa vakillarini tabriklab, kelgusi uchrashuvlarda ham muvaffaqiyat tilamoqda.

B.A. Holding tomonidan tashkil etilgan ushbu taqdirlash marosimi milliy jamoa futbolchilari mehnatiga berilgan yana bir munosib e’tirof sifatida e’tirof etilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bugun tunda dahshatli to‘qnashuv: Holand Keynga qarshi, inglizlarda esa jiddiy inqiroz!Bugun tunda dahshatli to‘qnashuv: Holand Keynga qarshi, inglizlarda esa jiddiy inqiroz!Bugun, 15:36Erling Xolandni kim toʻxtata oladi? Brayan Robson Tomas Tuxelning xatosini koʻrsatdiErling Xolandni kim toʻxtata oladi? Brayan Robson Tomas Tuxelning xatosini koʻrsatdiBugun, 15:15Tyerri Anri Fransiya terma jamoasi kiyinish xonasiga kutilmagan tashrif buyurdiTyerri Anri Fransiya terma jamoasi kiyinish xonasiga kutilmagan tashrif buyurdiBugun, 14:51Lamine Yamal Fransiyaga qarshi yarim final oldidan: "Biz ulardan qoʻrqmaymiz"Lamine Yamal Fransiyaga qarshi yarim final oldidan: "Biz ulardan qoʻrqmaymiz"Bugun, 14:33Xavi Lamine Yamal haqida: «U Messi darajasidagi noyob iqtidor ekanini darrov anglaganman»Xavi Lamine Yamal haqida: «U Messi darajasidagi noyob iqtidor ekanini darrov anglaganman»Bugun, 13:57Harry Kane Donald Trump bilan golf oʻynagani haqida: Bu gʻayritabiiy tajriba boʻldiHarry Kane Donald Trump bilan golf oʻynagani haqida: Bu gʻayritabiiy tajriba boʻldiBugun, 13:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi