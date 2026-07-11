AQSHga noqonuniy yo‘nalish orqali olib chiqishni taklif qilgan shaxs qo‘lga olindi

·34·Jamiyat
AQSHga noqonuniy yo‘nalish orqali olib chiqishni taklif qilgan shaxs qo‘lga olindi

DXX va Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xodimlari chet elga noqonuniy yuborishni va’da qilgan shaxslarga nisbatan tezkor tadbirlar o‘tkazdi.

Birinchi holatda Toshkent shahrida yashovchi ikki nafar shaxs fuqarolarni Janubiy Koreyaga ishga yuborishni va’da qilgan. Ular "G-1" vizasini tanishlari orqali rasmiylashtirib berishini, keyinchalik esa ushbu mamlakatda doimiy yashash huquqini olishga yordamlashishini aytgan.

Bu xizmatlar evaziga gumonlanuvchilar 55 ming AQSH dollari so‘ragan. Ular pulning 25 ming dollarini olgan vaqtida ushlangan.

Ikkinchi holatda Namangan viloyati Kosonsoy tumanida yashovchi, avval firibgarlik jinoyati uchun sudlangan shaxs fuqaroni AQSHga noqonuniy yo‘l bilan yuborishni taklif qilgan.

U fuqaroni avval O‘zbekistondan Turkiyaga, keyin Ispaniya va Meksika orqali AQSHga olib borishni rejalashtirgan. Buning uchun 50 ming AQSH dollari talab qilgan.

Toshkentda o‘tkazilgan tezkor tadbirda u kelishilgan mablag‘ning 20 ming dollarini olgan paytda qo‘lga olindi.

Mazkur holatlar yuzasidan jinoyat ishlari qo‘zg‘atildi. Hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda.

ТошкентO'zbekistonAQSHTurkiyaMeksika
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Termizda erto‘ladagi yashirin onlayn qimor bunkeri fosh etildiTermizda erto‘ladagi yashirin onlayn qimor bunkeri fosh etildiBugun, 15:26Jizzaxda qarzdor avtotransport vositalarini aniqlash bo‘yicha reyd davom etmoqdaJizzaxda qarzdor avtotransport vositalarini aniqlash bo‘yicha reyd davom etmoqdaBugun, 15:04Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)Bugun, 15:01Toshkent viloyatida 8 kunda 400 ga yaqin sovuq qurol musodara qilindiToshkent viloyatida 8 kunda 400 ga yaqin sovuq qurol musodara qilindiBugun, 13:11O‘zbek alifbosi o‘zgaradimi? Alisher Qodirov muhim tafsilotni aytdi...O‘zbek alifbosi o‘zgaradimi? Alisher Qodirov muhim tafsilotni aytdi...Bugun, 12:57Farg‘onada ko‘mir ombori menejeri 1,7 mlrd so‘mlik talon-torojda gumonlanmoqdaFarg‘onada ko‘mir ombori menejeri 1,7 mlrd so‘mlik talon-torojda gumonlanmoqdaBugun, 12:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi