Bog‘chada havoga ko‘tarib o‘ynatilgan bola miya jarohati oldi
AQSHda farzandi bog‘cha xodimining ehtiyotsiz harakati oqibatida og‘ir jarohat olgan oila yana bir fojiali xotira bilan jamoatchilik e’tiboriga tushdi. Ma’lum bo‘lishicha, ushbu juftlik bundan o‘n yil avval ilk farzandidan ham ayrilgan bo‘lib, chaqaloq tug‘ilganidan atigi 58 daqiqa o‘tib hayotdan ko‘z yumgan. Bu haqda xorij OAVlari xabar berdi.
Ma’lum qilinishicha, Yelena va Mett Kittl Kaliforniyaning El-Segundo shahrida joylashgan The Bay Club bolalar markaziga qarshi sudga murojaat qilgan. Da’voga sabab bo‘lgan kuzatuv kamerasi tasvirlarida bog‘cha xodimasi 23 oylik o‘g‘ilchasi C.K.ni havoga ko‘tarib o‘ynayotgani, ammo uni tutib qola olmay, bolani boshi bilan yerga tushirib yuborgani aks etgan.
Sud hujjatlariga ko‘ra, voqea oqibatida bola og‘ir bosh miya jarohati, eshitish qobiliyati bilan bog‘liq muammolar va boshqa jiddiy shikastlar olgan. Videoda bolaning xodima boshidan ancha balandga ko‘tarilgani, keyin esa uni tuta olmagani sabab ikkalasi ham yerga yiqilgani ko‘rinadi. Bolaning boshi qattiq urilganidan keyin u qattiq yig‘lay boshlagan.
Da’voda aytilishicha, bolaning o‘ng yuzi qattiq ko‘kargan, o‘ng ko‘zi shishib yopilib qolgan, og‘zi ham shishgan. Uyga olib kelinganidan keyin esa u juda holsiz, uyquchan va bezovta ahvolda bo‘lgan.
Shu bilan birga, ota Mett Kittlning ta’kidlashicha, bog‘cha xodimlaridan biri telefon orqali bola atigi yarim metrcha balandlikdan yiqilganini aytgan. Ammo kamera tasvirlari bu ma’lumotga zid ekani ta’kidlanmoqda.
Sud da’vosida yana The Bay Club Kaliforniya Ijtimoiy xizmatlar departamenti tomonidan rasman litsenziyalanmagani, biroq ota-onalar hududda bo‘lgani uchun litsenziya talab etilmaydi, degan asos bilan ish yuritayotgani ham qayd etilgan. Hodisa kuni Mett Kittl o‘g‘lini mazkur markazda qoldirib ketgan bo‘lgan.
Bu voqea oila uchun birinchi og‘ir sinov emas. Ma’lum bo‘lishicha, ularning ilk farzandi — Evelin Greys Kittl 2015 yil 4 aprel kuni tug‘ilgan va atigi 58 daqiqa yashagan.
Homiladorlik vaqtida o‘tkazilgan UZI tekshiruvida chaqaloqda ikki og‘ir tug‘ma nuqson — diafragma churrasi hamda yurakning chap qismi yaxshi rivojlanmagani aniqlangan. Shifokorlar har ikki kasallik alohida davolanishi mumkinligini, ammo ikkalasi birga uchraganda yashab qolish ehtimoli bir foizdan ham kam bo‘lishini aytgan.
«Qizli bo‘lishimizni eshitib juda quvongandik. Ammo ortidan uning hatto tug‘ilishgacha yetib kelish ehtimoli bir foizdan ham kamligi haqidagi xabarni eshitish juda og‘ir bo‘lgan», — degan edi Mett Kittl.
Ota-ona qizaloq tug‘ilgach uni cho‘qintirgan, yaqinlari bilan xayrlashishga ulgurgan va qisqa vaqt ichida unga butun mehrini bag‘ishlagan. Mettning aytishicha, qizini hayotida bir marta bo‘lsa ham toza havodan bahramand qilish uchun uni tashqariga olib chiqqan.
Evi hayotining o‘sha 58 daqiqasida tushirilgan suratlar hanuzgacha oilaning ijtimoiy tarmoqlarida saqlanadi. Keyinchalik Mett Kittl ushbu voqeani o‘zining Ogayo universiteti bilan bo‘lishib, organ donorligi haqida xabardorlikni oshirish hamda qizi nomi bilan stipendiya tashkil etish tashabbusini ilgari surgan.
Qizaloqning vafotidan keyin juftlik organ donorligini qo‘llab-quvvatlovchi faollarga aylangan. Keyinchalik ular yana farzandli bo‘lgan va hozirgi sud ishining markazida turgan C.K. ham shu farzandlardan biri hisoblanadi.
Hozirda mazkur voqea yuzasidan sud jarayoni davom etmoqda. Oila farzandiga yetkazilgan og‘ir jarohatlar uchun mas’ullar qonun oldida javob berishi kerakligini talab qilmoqda.
…