Bog‘chada havoga ko‘tarib o‘ynatilgan bola miya jarohati oldi

·1·Dunyo
Bog‘chada havoga ko‘tarib o‘ynatilgan bola miya jarohati oldi

AQSHda farzandi bog‘cha xodimining ehtiyotsiz harakati oqibatida og‘ir jarohat olgan oila yana bir fojiali xotira bilan jamoatchilik e’tiboriga tushdi. Ma’lum bo‘lishicha, ushbu juftlik bundan o‘n yil avval ilk farzandidan ham ayrilgan bo‘lib, chaqaloq tug‘ilganidan atigi 58 daqiqa o‘tib hayotdan ko‘z yumgan. Bu haqda xorij OAVlari xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, Yelena va Mett Kittl Kaliforniyaning El-Segundo shahrida joylashgan The Bay Club bolalar markaziga qarshi sudga murojaat qilgan. Da’voga sabab bo‘lgan kuzatuv kamerasi tasvirlarida bog‘cha xodimasi 23 oylik o‘g‘ilchasi C.K.ni havoga ko‘tarib o‘ynayotgani, ammo uni tutib qola olmay, bolani boshi bilan yerga tushirib yuborgani aks etgan.

Sud hujjatlariga ko‘ra, voqea oqibatida bola og‘ir bosh miya jarohati, eshitish qobiliyati bilan bog‘liq muammolar va boshqa jiddiy shikastlar olgan. Videoda bolaning xodima boshidan ancha balandga ko‘tarilgani, keyin esa uni tuta olmagani sabab ikkalasi ham yerga yiqilgani ko‘rinadi. Bolaning boshi qattiq urilganidan keyin u qattiq yig‘lay boshlagan.

Da’voda aytilishicha, bolaning o‘ng yuzi qattiq ko‘kargan, o‘ng ko‘zi shishib yopilib qolgan, og‘zi ham shishgan. Uyga olib kelinganidan keyin esa u juda holsiz, uyquchan va bezovta ahvolda bo‘lgan.

Shu bilan birga, ota Mett Kittlning ta’kidlashicha, bog‘cha xodimlaridan biri telefon orqali bola atigi yarim metrcha balandlikdan yiqilganini aytgan. Ammo kamera tasvirlari bu ma’lumotga zid ekani ta’kidlanmoqda.

Sud da’vosida yana The Bay Club Kaliforniya Ijtimoiy xizmatlar departamenti tomonidan rasman litsenziyalanmagani, biroq ota-onalar hududda bo‘lgani uchun litsenziya talab etilmaydi, degan asos bilan ish yuritayotgani ham qayd etilgan. Hodisa kuni Mett Kittl o‘g‘lini mazkur markazda qoldirib ketgan bo‘lgan.

Bu voqea oila uchun birinchi og‘ir sinov emas. Ma’lum bo‘lishicha, ularning ilk farzandi — Evelin Greys Kittl 2015 yil 4 aprel kuni tug‘ilgan va atigi 58 daqiqa yashagan.

Ota va ona o‘zlarining chaqalog‘ini quchoqlab

Homiladorlik vaqtida o‘tkazilgan UZI tekshiruvida chaqaloqda ikki og‘ir tug‘ma nuqson — diafragma churrasi hamda yurakning chap qismi yaxshi rivojlanmagani aniqlangan. Shifokorlar har ikki kasallik alohida davolanishi mumkinligini, ammo ikkalasi birga uchraganda yashab qolish ehtimoli bir foizdan ham kam bo‘lishini aytgan.

«Qizli bo‘lishimizni eshitib juda quvongandik. Ammo ortidan uning hatto tug‘ilishgacha yetib kelish ehtimoli bir foizdan ham kamligi haqidagi xabarni eshitish juda og‘ir bo‘lgan», — degan edi Mett Kittl.

Ota-ona qizaloq tug‘ilgach uni cho‘qintirgan, yaqinlari bilan xayrlashishga ulgurgan va qisqa vaqt ichida unga butun mehrini bag‘ishlagan. Mettning aytishicha, qizini hayotida bir marta bo‘lsa ham toza havodan bahramand qilish uchun uni tashqariga olib chiqqan.

Evi hayotining o‘sha 58 daqiqasida tushirilgan suratlar hanuzgacha oilaning ijtimoiy tarmoqlarida saqlanadi. Keyinchalik Mett Kittl ushbu voqeani o‘zining Ogayo universiteti bilan bo‘lishib, organ donorligi haqida xabardorlikni oshirish hamda qizi nomi bilan stipendiya tashkil etish tashabbusini ilgari surgan.

Qizaloqning vafotidan keyin juftlik organ donorligini qo‘llab-quvvatlovchi faollarga aylangan. Keyinchalik ular yana farzandli bo‘lgan va hozirgi sud ishining markazida turgan C.K. ham shu farzandlardan biri hisoblanadi.

Hozirda mazkur voqea yuzasidan sud jarayoni davom etmoqda. Oila farzandiga yetkazilgan og‘ir jarohatlar uchun mas’ullar qonun oldida javob berishi kerakligini talab qilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pitssadek ko‘zli ulkan kalmarga oid muhim topilma aniqlandiPitssadek ko‘zli ulkan kalmarga oid muhim topilma aniqlandiBugun, 02:25Samolyotdan sakragan instruktor talabasini osmonda yolg‘iz qoldirdiSamolyotdan sakragan instruktor talabasini osmonda yolg‘iz qoldirdiBugun, 01:57Britaniyada 1,3 million dollarlik ozdiruvchi dorilar sirli o‘g‘irlandiBritaniyada 1,3 million dollarlik ozdiruvchi dorilar sirli o‘g‘irlandiBugun, 01:33Kosmosda yashirin yadroviy qurollar bormi? Olimlar javob topdiKosmosda yashirin yadroviy qurollar bormi? Olimlar javob topdiBugun, 01:24Ukraina raketa sinoviga yaqinlashdi: bayonotda Moskva ham tilga olindi...Ukraina raketa sinoviga yaqinlashdi: bayonotda Moskva ham tilga olindi...Kecha, 23:48Dunyo poyabzallarining 20 foizi ishlab chiqariladigan shaharda fojiaDunyo poyabzallarining 20 foizi ishlab chiqariladigan shaharda fojiaKecha, 22:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda