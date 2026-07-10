Gaitida samolyot majburiy dengizga qo‘ndi

·0·Dunyo
Gaitida samolyot majburiy dengizga qo‘ndi

Gaitida kichik yo‘lovchi samolyoti favqulodda holat tufayli dengiz yuzasiga majburiy qo‘nishni amalga oshirdi. Eng muhimi, bortda bo‘lgan uchuvchi va ikki nafar yo‘lovchi hodisadan omon qoldi.

Ma’lum qilinishicha, voqea 8 iyul kuni Ibo plyaji yaqinida sodir bo‘lgan. Kap-Ayten shahridan Port-o-Prens tomon parvoz qilayotgan ikki dvigatelli Cessna 402B samolyoti noma’lum sabablarga ko‘ra dengizga qo‘nishga majbur bo‘lgan.

Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda samolyot suvga botib borayotgani, yo‘lovchilar esa qirg‘oq tomon mustaqil ravishda suzib harakatlanayotganini ko‘rish mumkin. Qisqa vaqt ichida havo kemasi deyarli to‘liq suv ostida qolgan.

Hodisadan so‘ng uchuvchi va ikki nafar yo‘lovchi yaqindagi plyajgacha yetib borishga muvaffaq bo‘lgan. Voqea joyiga yetib kelgan qutqaruvchilar va tibbiyot xodimlari ularni ko‘rikdan o‘tkazgan.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, samolyotda bo‘lganlarning barchasi tirik qolgan. Ularga zarur tibbiy yordam ko‘rsatilgan bo‘lib, salomatligi qoniqarli ekani bildirilmoqda. Ayni paytda samolyotning dengizga majburiy qo‘nishiga nima sabab bo‘lganiga aniqlik kiritish yuzasidan tekshiruv ishlari davom etmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

15 bemorni o‘ldirgan shifokorga sud umrbod qamoq jazosini berdi15 bemorni o‘ldirgan shifokorga sud umrbod qamoq jazosini berdiBugun, 18:39AQSHda o‘zbekistonlik haydovchi o‘lim bilan yakunlangan YTH bo‘yicha ayblanmoqdaAQSHda o‘zbekistonlik haydovchi o‘lim bilan yakunlangan YTH bo‘yicha ayblanmoqdaBugun, 17:03Xitoy tarixiy yutuqqa erishdi: uchirilgan raketani qayta qo‘ndirishga muvaffaq bo‘ldiXitoy tarixiy yutuqqa erishdi: uchirilgan raketani qayta qo‘ndirishga muvaffaq bo‘ldiBugun, 16:45Gretsiyada F-16 qiruvchi samolyoti yonib ketdi (video)Gretsiyada F-16 qiruvchi samolyoti yonib ketdi (video)Bugun, 15:26Telefoni uchun kurashgan ayol ijtimoiy tarmoqlarda qahramonga aylandi (video)Telefoni uchun kurashgan ayol ijtimoiy tarmoqlarda qahramonga aylandi (video)Bugun, 14:51Marokashning mag‘lubiyati London va Parijda tartibsizliklarga sabab bo‘ldiMarokashning mag‘lubiyati London va Parijda tartibsizliklarga sabab bo‘ldiBugun, 14:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi