Gaitida samolyot majburiy dengizga qo‘ndi
Gaitida kichik yo‘lovchi samolyoti favqulodda holat tufayli dengiz yuzasiga majburiy qo‘nishni amalga oshirdi. Eng muhimi, bortda bo‘lgan uchuvchi va ikki nafar yo‘lovchi hodisadan omon qoldi.
Ma’lum qilinishicha, voqea 8 iyul kuni Ibo plyaji yaqinida sodir bo‘lgan. Kap-Ayten shahridan Port-o-Prens tomon parvoz qilayotgan ikki dvigatelli Cessna 402B samolyoti noma’lum sabablarga ko‘ra dengizga qo‘nishga majbur bo‘lgan.
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda samolyot suvga botib borayotgani, yo‘lovchilar esa qirg‘oq tomon mustaqil ravishda suzib harakatlanayotganini ko‘rish mumkin. Qisqa vaqt ichida havo kemasi deyarli to‘liq suv ostida qolgan.
Hodisadan so‘ng uchuvchi va ikki nafar yo‘lovchi yaqindagi plyajgacha yetib borishga muvaffaq bo‘lgan. Voqea joyiga yetib kelgan qutqaruvchilar va tibbiyot xodimlari ularni ko‘rikdan o‘tkazgan.
Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, samolyotda bo‘lganlarning barchasi tirik qolgan. Ularga zarur tibbiy yordam ko‘rsatilgan bo‘lib, salomatligi qoniqarli ekani bildirilmoqda. Ayni paytda samolyotning dengizga majburiy qo‘nishiga nima sabab bo‘lganiga aniqlik kiritish yuzasidan tekshiruv ishlari davom etmoqda.
…