StepX Neo: Dunyodagi ilk oflayn sunʼiy intellekt agentiga ega smartfon taqdim etildi

·20·Texno
StepX Neo: Dunyodagi ilk oflayn sunʼiy intellekt agentiga ega smartfon taqdim etildi

Texnologiya olamida yangi davr boshlanmoqda: Xitoyning StepFun kompaniyasi dunyodagi ilk bor tizim darajasida integratsiya qilingan sunʼiy intellekt agentiga ega StepX Neo smartfonini namoyish etdi. Ushbu qurilmaning asosiy oʻziga xosligi shundaki, u koʻplab murakkab vazifalarni bajarish uchun internet aloqasini talab qilmaydi va foydalanuvchining buyruqlarini alohida ilovalarni ochmasdan turib, mustaqil ravishda amalga oshiradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

2023-yilda Microsoft sobiq xodimlari tomonidan asos solingan StepFun kompaniyasi anʼanaviy Android tizimidan voz kechib, Step AOS deb nomlangan mutlaqo yangi operatsion tizimni ishlab chiqdi. ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, ushbu tizim markazida Step Amoo deb nomlangan raqamli yordamchi turadi. U oddiy chat-botlardan farqli oʻlaroq, foydalanuvchining tabiiy tildagi bitta soʻrovi orqali bir nechta ilovalar va tizim vositalarini birlashtirib, yakuniy natijani taqdim eta oladi.

Tizim darajasidagi intellekt va oflayn imkoniyatlar

StepX Neo smartfonining ichki arxitekturasi Android, Linux va RTOS elementlarini oʻz ichiga olgan boʻlib, u "atomik imkoniyatlar mexanizmi" asosida ishlaydi. Bu mexanizm aloqa, ilovalar, fayllar va tizim vositalarini yagona standart ostida birlashtiradi. Natijada, Step Edge deb nomlangan maxsus til modeli bevosita qurilmaning hisoblash quvvatidan foydalanadi va bulutli serverlarga bogʻlanmagan holda ishlaydi.

Qurilmaning kundalik hayotdagi foydasi juda yuqori. Masalan, u foydalanuvchining sayohat odatlarini oʻrganib boradi. Agar siz avval uy hayvonlari bilan uchishga ruxsat berilgan reyslarni tanlagan boʻlsangiz, tizim keyingi safar chipta qidirayotganda avtomatik ravishda ushbu ustuvorlikni hisobga oladi. Shuningdek, u siz yoqtirgan restoranlardan joy band qilish yoki bojxona shakllarini avtomatik toʻldirish kabi murakkab jarayonlarni oʻz zimmasiga oladi.

Sayohat va muloqot uchun universal yordamchi

StepX Neo chet elga tez-tez chiqadigan foydalanuvchilar uchun ideal vositaga aylanishi kutilmoqda. Qurilma 32 ta tilda, jumladan, turli mintaqaviy dialektlarda jonli muloqotni, matnli xabarlarni va hatto telefon qoʻngʻiroqlarini tarjima qila oladi. Eng muhimi, koʻchada koʻringan yoʻl belgilari, restoran menyulari yoki muzeydagi maʼlumotnomalarni internet yoʻq joyda ham bir zumda oʻgirib beradi.

  • Internetga ulanmasdan ishlaydigan Step Amoo sunʼiy intellekt agenti;
  • 32 ta tilda oflayn vizual va ovozli tarjima imkoniyati;
  • Foydalanuvchi odatlarini oʻrganuvchi NUI (Natural User Interface) qatlami;
  • Ilovalararo murakkab vazifalarni avtonom bajarish funksiyasi;
  • Jamoat transporti jadvallari va marshrutlarni oflayn rejimda koʻrsatish.
StepFun vakillarining taʼkidlashicha, ushbu texnologiya "inson tomonidan qurilmani boshqarish" bosqichidan "shunchaki istakni bildirish va natijani olish" bosqichiga oʻtishni anglatadi. Step AOS tizimi foydalanuvchining ovozli va vizual buyruqlarini tahlil qilib, vaqt oʻtishi bilan uning ehtiyojlarini yanada aniqroq bashorat qila boshlaydi. Bu esa smartfonni shunchaki aloqa vositasidan haqiqiy shaxsiy yordamchiga aylantiradi.

StepFunStepX NeoSunʼiy IntellektSmartfonTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Boy va muvaffaqiyatli: Nega texnologiya olami gigantlari yana AI sohasiga qaytmoqda?Boy va muvaffaqiyatli: Nega texnologiya olami gigantlari yana AI sohasiga qaytmoqda?Bugun, 07:58Uber strategiyasi: Kompaniya nima uchun "hamma narsa uchun ilova" boʻlishni istamaydi?Uber strategiyasi: Kompaniya nima uchun "hamma narsa uchun ilova" boʻlishni istamaydi?Bugun, 05:51Assassin's Creed Black Flag Resynced uchun qanday videokarta kerak? Test natijalariAssassin's Creed Black Flag Resynced uchun qanday videokarta kerak? Test natijalariBugun, 05:29PixVerse startapi 439 million dollar investitsiya jalb qilib, unicorn maqomiga erishdiPixVerse startapi 439 million dollar investitsiya jalb qilib, unicorn maqomiga erishdiBugun, 05:22X ijtimoiy tarmogʻi algoritmlarini oʻzgartirdi: Endi platforma kamroq “jang maydoni”ga aylanadiX ijtimoiy tarmogʻi algoritmlarini oʻzgartirdi: Endi platforma kamroq “jang maydoni”ga aylanadiBugun, 04:54Sunʼiy intellekt olamida yangi gigant: Nous Research 1,5 milliard dollarga baholanmoqdaSunʼiy intellekt olamida yangi gigant: Nous Research 1,5 milliard dollarga baholanmoqdaBugun, 04:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi