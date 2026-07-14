StepX Neo: Dunyodagi ilk oflayn sunʼiy intellekt agentiga ega smartfon taqdim etildi
Texnologiya olamida yangi davr boshlanmoqda: Xitoyning StepFun kompaniyasi dunyodagi ilk bor tizim darajasida integratsiya qilingan sunʼiy intellekt agentiga ega StepX Neo smartfonini namoyish etdi. Ushbu qurilmaning asosiy oʻziga xosligi shundaki, u koʻplab murakkab vazifalarni bajarish uchun internet aloqasini talab qilmaydi va foydalanuvchining buyruqlarini alohida ilovalarni ochmasdan turib, mustaqil ravishda amalga oshiradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
2023-yilda Microsoft sobiq xodimlari tomonidan asos solingan StepFun kompaniyasi anʼanaviy Android tizimidan voz kechib, Step AOS deb nomlangan mutlaqo yangi operatsion tizimni ishlab chiqdi. ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, ushbu tizim markazida Step Amoo deb nomlangan raqamli yordamchi turadi. U oddiy chat-botlardan farqli oʻlaroq, foydalanuvchining tabiiy tildagi bitta soʻrovi orqali bir nechta ilovalar va tizim vositalarini birlashtirib, yakuniy natijani taqdim eta oladi.
Tizim darajasidagi intellekt va oflayn imkoniyatlarStepX Neo smartfonining ichki arxitekturasi Android, Linux va RTOS elementlarini oʻz ichiga olgan boʻlib, u "atomik imkoniyatlar mexanizmi" asosida ishlaydi. Bu mexanizm aloqa, ilovalar, fayllar va tizim vositalarini yagona standart ostida birlashtiradi. Natijada, Step Edge deb nomlangan maxsus til modeli bevosita qurilmaning hisoblash quvvatidan foydalanadi va bulutli serverlarga bogʻlanmagan holda ishlaydi.
Qurilmaning kundalik hayotdagi foydasi juda yuqori. Masalan, u foydalanuvchining sayohat odatlarini oʻrganib boradi. Agar siz avval uy hayvonlari bilan uchishga ruxsat berilgan reyslarni tanlagan boʻlsangiz, tizim keyingi safar chipta qidirayotganda avtomatik ravishda ushbu ustuvorlikni hisobga oladi. Shuningdek, u siz yoqtirgan restoranlardan joy band qilish yoki bojxona shakllarini avtomatik toʻldirish kabi murakkab jarayonlarni oʻz zimmasiga oladi.
Sayohat va muloqot uchun universal yordamchiStepX Neo chet elga tez-tez chiqadigan foydalanuvchilar uchun ideal vositaga aylanishi kutilmoqda. Qurilma 32 ta tilda, jumladan, turli mintaqaviy dialektlarda jonli muloqotni, matnli xabarlarni va hatto telefon qoʻngʻiroqlarini tarjima qila oladi. Eng muhimi, koʻchada koʻringan yoʻl belgilari, restoran menyulari yoki muzeydagi maʼlumotnomalarni internet yoʻq joyda ham bir zumda oʻgirib beradi.
- Internetga ulanmasdan ishlaydigan Step Amoo sunʼiy intellekt agenti;
- 32 ta tilda oflayn vizual va ovozli tarjima imkoniyati;
- Foydalanuvchi odatlarini oʻrganuvchi NUI (Natural User Interface) qatlami;
- Ilovalararo murakkab vazifalarni avtonom bajarish funksiyasi;
- Jamoat transporti jadvallari va marshrutlarni oflayn rejimda koʻrsatish.
…