Avtomobil savdosida yangi davr: Nega yirik brendlar dilerlardan voz kechmoqda?

·18·Avto
Avtomobil savdosida yangi davr: Nega yirik brendlar dilerlardan voz kechmoqda?

Global avtomobil bozorida anʼanaviy dilerlik tarmogʻidan voz kechib, mijozlarga toʻgʻridan-toʻgʻri sotish tizimiga oʻtish tendensiyasi kuchayib bormoqda. Koʻplab ishlab chiqaruvchilar uzoq yillar davomida shakllangan vositachilik modelini murakkab deb hisoblasa-da, ayrim brendlar ushbu "agentlik modeli" orqali yuqori koʻrsatkichlarga erishayotganini isbotlamoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Xususan, Shvetsiyaning Volvo brendi ushbu yoʻnalishda sezilarli muvaffaqiyatga erishdi. Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, joriy yilning birinchi olti oyi davomida Buyuk Britaniya bozorida xususiy mijozlarga sotuvlar hajmi 21 foizga oshgan. Bu koʻrsatkich brend uchun eng qimmatli segment hisoblanadi, chunki korporativ flotinga qaraganda xususiy xaridorlar kompaniyaga koʻproq foyda keltirishi bilan ajralib turadi.

Agentlik modelining afzalliklari va qiyinchiliklari

Agentlik modeli shuni anglatadiki, avtomobil ishlab chiqaruvchisi narxlarni oʻzi belgilaydi va avtomobilga boʻlgan mulk huquqini sotuv jarayonigacha oʻzida saqlab qoladi. Dilerlar esa avvalgidek mashinani sotib olib, ustiga pul qoʻyib sotuvchi tadbirkor emas, balki faqat xizmat koʻrsatuvchi va tranzaksiyani amalga oshiruvchi agentga aylanadi. Bu model mijozlar uchun narxlarning shaffofligini taʼminlaydi — endi turli salonlarda bir xil model uchun turlicha narx qidirishga hojat qolmaydi.

Biroq, bu tizimga oʻtish barcha brendlar uchun ham silliq kechayotgani yoʻq. Koʻplab ishlab chiqaruvchilar dilerlar bilan tuzilgan eski shartnomalar va huquqiy toʻsiqlar tufayli qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Shunga qaramay, Volvo misolida koʻrinib turibdiki, toʻgʻridan-toʻgʻri muloqot mijozlarning brendga boʻlgan ishonchini oshiradi va sotuvlar samaradorligini taʼminlaydi.

Oʻzbekiston bozori uchun ahamiyati

Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham soʻnggi yillarda savdo tizimini raqamlashtirish va shaffoflikni oshirish masalasi dolzarb boʻlib qolmoqda. Garchi mamlakatimizda anʼanaviy dilerlik tizimi hali ham ustun boʻlsa-da, global brendlarning, ayniqsa elektromobillar segmentidagi Tesla kabi kompaniyalarning tajribasi mahalliy bozordagi yondashuvlarga ham taʼsir oʻtkazishi tayin.

Mutaxassislarning fikricha, agentlik modelining muvaffaqiyati quyidagi omillarga bogʻliq:

  • Narxlarning barqarorligi va mijozlar orasida savdolashishga ehtiyoj qolmasligi;
  • Ishlab chiqaruvchining mijozlar bazasiga toʻgʻridan-toʻgʻri egalik qilishi;
  • Onlayn buyurtma berish jarayonining soddalashishi;
  • Dilerlarning faqat servis va mijozlar tajribasiga eʼtibor qaratishi.
Kelajakda koʻplab avtogigantlar, jumladan Mercedes-Benz va BMW ham bosqichma-bosqich ushbu modelga oʻtishni rejalashtirmoqda. Bu esa avtomobil sotib olish jarayonini oddiy gadjet xarid qilish kabi oson va tushunarli qilishga xizmat qiladi.

AvtomobilVolvoSavdoAgentlik ModeliBiznes
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Renault 4 va Renault 5: Fransuz brendining yangi elektromobillari oʻrtasida qanday farq bor?Renault 4 va Renault 5: Fransuz brendining yangi elektromobillari oʻrtasida qanday farq bor?Bugun, 08:25Suzuki arzon elektromobillar bozoriga kirmoqda: 2027-yilda yangi model taqdim etiladiSuzuki arzon elektromobillar bozoriga kirmoqda: 2027-yilda yangi model taqdim etiladiBugun, 08:25Genesis yangilangan eGV70 modelini taqdim etdi: Hashamatli krossoverning yangi imkoniyatlariGenesis yangilangan eGV70 modelini taqdim etdi: Hashamatli krossoverning yangi imkoniyatlariKecha, 22:26Goodwood festivali: V12 dvigatellari va sunʼiy ovozli elektromobillar toʻqnashuviGoodwood festivali: V12 dvigatellari va sunʼiy ovozli elektromobillar toʻqnashuviKecha, 16:24Lexus yangi elektr superkarida ichki yonuv dvigateli vibratsiyasini tiklamoqchiLexus yangi elektr superkarida ichki yonuv dvigateli vibratsiyasini tiklamoqchiKecha, 16:24Porsche kompaniyasi afsonaviy Macan krossoverini ishlab chiqarishni toʻxtatmoqdaPorsche kompaniyasi afsonaviy Macan krossoverini ishlab chiqarishni toʻxtatmoqdaKecha, 14:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlari
AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlari
BYD kompaniyasi 10 daqiqada quvvatlanadigan yangi Tang yoʻltanlamasini taqdim etdi
BYD kompaniyasi 10 daqiqada quvvatlanadigan yangi Tang yoʻltanlamasini taqdim etdi