Avtomobil savdosida yangi davr: Nega yirik brendlar dilerlardan voz kechmoqda?
Global avtomobil bozorida anʼanaviy dilerlik tarmogʻidan voz kechib, mijozlarga toʻgʻridan-toʻgʻri sotish tizimiga oʻtish tendensiyasi kuchayib bormoqda. Koʻplab ishlab chiqaruvchilar uzoq yillar davomida shakllangan vositachilik modelini murakkab deb hisoblasa-da, ayrim brendlar ushbu "agentlik modeli" orqali yuqori koʻrsatkichlarga erishayotganini isbotlamoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Xususan, Shvetsiyaning Volvo brendi ushbu yoʻnalishda sezilarli muvaffaqiyatga erishdi. Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, joriy yilning birinchi olti oyi davomida Buyuk Britaniya bozorida xususiy mijozlarga sotuvlar hajmi 21 foizga oshgan. Bu koʻrsatkich brend uchun eng qimmatli segment hisoblanadi, chunki korporativ flotinga qaraganda xususiy xaridorlar kompaniyaga koʻproq foyda keltirishi bilan ajralib turadi.
Agentlik modelining afzalliklari va qiyinchiliklariAgentlik modeli shuni anglatadiki, avtomobil ishlab chiqaruvchisi narxlarni oʻzi belgilaydi va avtomobilga boʻlgan mulk huquqini sotuv jarayonigacha oʻzida saqlab qoladi. Dilerlar esa avvalgidek mashinani sotib olib, ustiga pul qoʻyib sotuvchi tadbirkor emas, balki faqat xizmat koʻrsatuvchi va tranzaksiyani amalga oshiruvchi agentga aylanadi. Bu model mijozlar uchun narxlarning shaffofligini taʼminlaydi — endi turli salonlarda bir xil model uchun turlicha narx qidirishga hojat qolmaydi.
Biroq, bu tizimga oʻtish barcha brendlar uchun ham silliq kechayotgani yoʻq. Koʻplab ishlab chiqaruvchilar dilerlar bilan tuzilgan eski shartnomalar va huquqiy toʻsiqlar tufayli qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Shunga qaramay, Volvo misolida koʻrinib turibdiki, toʻgʻridan-toʻgʻri muloqot mijozlarning brendga boʻlgan ishonchini oshiradi va sotuvlar samaradorligini taʼminlaydi.
Oʻzbekiston bozori uchun ahamiyatiOʻzbekiston avtomobil bozorida ham soʻnggi yillarda savdo tizimini raqamlashtirish va shaffoflikni oshirish masalasi dolzarb boʻlib qolmoqda. Garchi mamlakatimizda anʼanaviy dilerlik tizimi hali ham ustun boʻlsa-da, global brendlarning, ayniqsa elektromobillar segmentidagi Tesla kabi kompaniyalarning tajribasi mahalliy bozordagi yondashuvlarga ham taʼsir oʻtkazishi tayin.
Mutaxassislarning fikricha, agentlik modelining muvaffaqiyati quyidagi omillarga bogʻliq:
- Narxlarning barqarorligi va mijozlar orasida savdolashishga ehtiyoj qolmasligi;
- Ishlab chiqaruvchining mijozlar bazasiga toʻgʻridan-toʻgʻri egalik qilishi;
- Onlayn buyurtma berish jarayonining soddalashishi;
- Dilerlarning faqat servis va mijozlar tajribasiga eʼtibor qaratishi.
…