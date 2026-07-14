Vardavar — Armanistondagi eng quvnoq va yorqin bayramlardan biri

·25·Dunyo
Vardavar — Armanistondagi eng quvnoq va yorqin bayramlardan biri

Armanistonda har yili yoz faslida nishonlanadigan Vardavar bayrami mamlakatning eng yorqin va quvnoq an’analaridan biri hisoblanadi. Ushbu kunda odamlar ko‘chalarda bir-birlarini suv bilan ho‘llab, bayramona kayfiyat ulashadi.

Vardavar Pasxa bayramidan 14 hafta o‘tib nishonlanadi va xristian an’analariga ko‘ra, Iso Masihning Qiyofasi o‘zgargan kuniga bag‘ishlangan diniy bayram bilan bog‘liq. Shu kuni Armanistonning deyarli barcha hududlarida katta-yu kichik bir-biriga suv sepib, ezgu tilaklar bildiradi.

Tarixchilarning ta’kidlashicha, Vardavarning ildizlari xristianlikdan ham oldingi davrlarga borib taqaladi. Ayrim manbalarga ko‘ra, bayram qadimgi ellinistik davrda muhabbat va go‘zallik ma’budasi Afrodita sharafiga o‘tkazilgan marosimlar bilan bog‘liq bo‘lgan. Keyinchalik u xristian an’analari bilan uyg‘unlashib, bugungi ko‘rinishini olgan.

Ochiq havoda odamlar bir-biriga chelaklarda suv sepib ko‘ngil ochmoqda.

Hozirgi kunda Vardavar nafaqat diniy, balki xalq sayli tusini olgan bayram sifatida ham nishonlanadi. Bu kunda ko‘chalar bayramona shovqinga to‘ladi, sayyohlar ham mahalliy aholi bilan birga suv sepish an’anasida ishtirok etadi. Shu tariqa Vardavar Armanistonda quvonch, hamjihatlik va yozgi kayfiyatni tarannum etuvchi eng sevimli bayramlardan biri sifatida e’tirof etiladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

6 yoshli bola dam olish kunlarini tog‘ tozalashga bag‘ishladi6 yoshli bola dam olish kunlarini tog‘ tozalashga bag‘ishladiBugun, 02:00Tramp samolyoti uchun Turkiyada aeroport 120 million dollarga yangilandiTramp samolyoti uchun Turkiyada aeroport 120 million dollarga yangilandiBugun, 01:54Abu Dabida 11 milliard dollarlik orol qurilmoqdaAbu Dabida 11 milliard dollarlik orol qurilmoqdaBugun, 00:36Ko‘z yoshlarini tiya olmagan bolakay yuraklarni zabt etdiKo‘z yoshlarini tiya olmagan bolakay yuraklarni zabt etdiKecha, 22:09Kadr ortidan quvgan sayyoh bizonning hujumiga uchradi (video)Kadr ortidan quvgan sayyoh bizonning hujumiga uchradi (video)Kecha, 21:54Issiqda olti farzandini mashinada tashlab ketgan ota-ona ushlandiIssiqda olti farzandini mashinada tashlab ketgan ota-ona ushlandiKecha, 19:48
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi