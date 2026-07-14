6 yoshli bola dam olish kunlarini tog‘ tozalashga bag‘ishladi

·21·Dunyo
6 yoshli bola dam olish kunlarini tog‘ tozalashga bag‘ishladi

Xitoyda ota va uning 6 yoshli o‘g‘lining ezgu tashabbusi ijtimoiy tarmoqlarda ko‘plab foydalanuvchilarning e’tiborini qozondi. Ular har dam olish kunlari sayyohlar tashlab ketgan plastik chiqindilarni yig‘ish uchun tog‘larga yo‘l oladi.

Ma’lum bo‘lishicha, bu odat dastlab bolaning telefondan ortiqcha foydalanishini kamaytirish maqsadida boshlangan. Biroq vaqt o‘tishi bilan oddiy mashg‘ulot tabiatni asrash, mehnatsevarlik va ekologik mas’uliyatni farzandga amalda singdiradigan oilaviy an’anaga aylangan.

Ota va o‘g‘il har safar tog‘ yo‘llari bo‘ylab sayr qilib, yo‘laklar va dam olish maskanlarida qoldirilgan plastik idish hamda boshqa chiqindilarni yig‘ib chiqadi. So‘nggi sayohatlaridan birida ular qariyb to‘rt soat davomida 166 ta bo‘sh plastik idishni to‘plashga muvaffaq bo‘lgan.

Yig‘ilgan chiqindilar esa sotib yuborilmagan. Aksincha, ular plastik chiqindilarni yig‘ish bilan shug‘ullanadigan tozalik xodimlariga bepul topshirilgan. Ushbu tashabbus internet foydalanuvchilari tomonidan iliq kutib olinib, ko‘pchilik ota-onalar uchun farzand tarbiyasida ibrat bo‘ladigan namuna sifatida e’tirof etilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tramp samolyoti uchun Turkiyada aeroport 120 million dollarga yangilandiTramp samolyoti uchun Turkiyada aeroport 120 million dollarga yangilandiBugun, 01:54Abu Dabida 11 milliard dollarlik orol qurilmoqdaAbu Dabida 11 milliard dollarlik orol qurilmoqdaBugun, 00:36Ko‘z yoshlarini tiya olmagan bolakay yuraklarni zabt etdiKo‘z yoshlarini tiya olmagan bolakay yuraklarni zabt etdiKecha, 22:09Kadr ortidan quvgan sayyoh bizonning hujumiga uchradiKadr ortidan quvgan sayyoh bizonning hujumiga uchradiKecha, 21:54Issiqda olti farzandini mashinada tashlab ketgan ota-ona ushlandiIssiqda olti farzandini mashinada tashlab ketgan ota-ona ushlandiKecha, 19:48Norvegiya dengizidan 300 yillik xazinaga to‘la kema topildiNorvegiya dengizidan 300 yillik xazinaga to‘la kema topildiKecha, 18:16
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi