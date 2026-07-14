JCH-2026. Angliya — Argentina o‘yinini qaysi hakam boshqarishi ma’lum bo‘ldi
JCH-2026 yarimfinalidagi eng kutilgan to‘qnashuvlardan biri — Angliya va Argentina o‘rtasidagi bahsni kim boshqarishi ma’lum bo‘ldi. FIFA ushbu o‘yin uchun amerikalik hakam Ismail Elfathni tanladi.
Katta o‘yin — katta bosim
Angliya va Argentina o‘rtasidagi yarimfinal nafaqat final yo‘llanmasi, balki tarixiy raqobat, Messi faktori va turnir atrofidagi bahslar sabab ham katta e’tibor markazida turibdi.
Shuning uchun bu uchrashuvda hakamlar brigadasiga tushadigan bosim juda yuqori bo‘ladi. Har bir fol, har bir ofsayd va har bir VAR qarori katta muhokamaga aylanishi mumkin.
Bosh hakam — Ismail Elfath
FIFA Angliya — Argentina bahsini boshqarishni AQSH vakili Ismail Elfathga ishonib topshirdi.
Maydonda unga qanotlarda hamyurtlari Kori Parker va Kayl Atkins yordam beradi.
To‘rtinchi hakam vazifasini italiyalik Mauritsio Mariani bajaradi. Zaxira yordamchi hakam sifatida esa yana bir Italiya vakili Daniele Bindoni ishlaydi.
Vazifa
Hakam
Bosh hakam
Ismail Elfath
1-yordamchi hakam
Kori Parker
2-yordamchi hakam
Kayl Atkins
To‘rtinchi hakam
Mauritsio Mariani
Zaxira yordamchi hakam
Daniele Bindoni
Elfath uchun katta sinov
Ismail Elfath uchun bu tayinlov faoliyatidagi eng muhim o‘yinlardan biriga aylanishi mumkin.
Jahon chempionati yarimfinalida Angliya va Argentina kabi jamoalar o‘rtasidagi bahsni boshqarish oson vazifa emas. Bu yerda faqat qoidani bilish yetarli bo‘lmaydi — o‘yin ruhini sezish, futbolchilar hissiyotini nazorat qilish va bosimga berilmaslik talab etiladi.
Bunday o‘yinlarda hakamning eng yaxshi ishi — o‘zi ko‘rinmay, futbolni ko‘rsatish. Lekin buni qilish oson emas, ayniqsa maydonda Messi, Keyn, Bellinghem kabi futbolchilar bo‘lsa.
O‘yin qachon boshlanadi?
Angliya va Argentina o‘rtasidagi yarimfinal 15 iyuldan 16 iyulga o‘tar kechasi bo‘lib o‘tadi.
Uchrashuv Toshkent vaqti bilan soat 00:00 da start oladi.
G‘olib jamoa JCH-2026 finaliga yo‘l oladi va hal qiluvchi bahsda Fransiya yoki Ispaniyaga qarshi maydonga tushadi.
Nega bu o‘yin atrofida bosim katta?
Argentina JCH-2026 davomida bir nechta bahsli epizodlar sabab muxlislar muhokamasida bo‘lib kelmoqda. Ayrimlar hakamlar qarorlarini tanqid qilgan, ijtimoiy tarmoqlarda esa turnir shaffofligi haqida turli fikrlar bildirilgan.
Angliya esa finalga chiqish uchun katta imkoniyatga ega deb baholanmoqda. Jamoa tarkibida Jud Bellinghem, Harri Keyn va boshqa yetakchi futbolchilar bor.
Shunday vaziyatda hakamlar brigadasi uchun asosiy vazifa — o‘yinni ortiqcha asabiylashtirmasdan, aniq va izchil boshqarish.
Yarimfinalda xato narxi juda qimmat
Jahon chempionati yarimfinalida hakam xatosining narxi oddiy o‘yindagidan ancha yuqori bo‘ladi. Bir noto‘g‘ri qaror final taqdirini hal qilib qo‘yishi mumkin.
Shuning uchun Elfath va uning jamoasiga katta mas’uliyat yuklanmoqda. Ayniqsa, VAR bilan bog‘liq qarorlar, penalti epizodlari va ikkinchi sariq kartochkalar o‘yinning eng nozik nuqtalari bo‘lishi mumkin.
Bu yerda hakamlar uchun “keyin ko‘rib chiqarmiz” rejimi yo‘q. Har bir qaror real vaqtda va maksimal bosim ostida qabul qilinadi.
Finalga bir qadam qoldi
Angliya — Argentina yarimfinali JCH-2026ning eng katta o‘yinlaridan biri bo‘lishi kutilmoqda. Hakamlar brigadasi e’lon qilingach, uchrashuv atrofidagi intriga yanada kuchaydi.
Endi asosiy savol shu: bu bahsni yulduzlar hal qiladimi yoki yarimfinaldan keyin eng ko‘p hakam qarorlari muhokama qilinadimi?
Javob 15 iyuldan 16 iyulga o‘tar kechasi maydonda ma’lum bo‘ladi.
…