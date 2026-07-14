JCH-2026. Angliya — Argentina o‘yinini qaysi hakam boshqarishi ma’lum bo‘ldi

·47·Sport
JCH-2026. Angliya — Argentina o‘yinini qaysi hakam boshqarishi ma’lum bo‘ldi

JCH-2026 yarimfinalidagi eng kutilgan to‘qnashuvlardan biri — Angliya va Argentina o‘rtasidagi bahsni kim boshqarishi ma’lum bo‘ldi. FIFA ushbu o‘yin uchun amerikalik hakam Ismail Elfathni tanladi.

Katta o‘yin — katta bosim

Angliya va Argentina o‘rtasidagi yarimfinal nafaqat final yo‘llanmasi, balki tarixiy raqobat, Messi faktori va turnir atrofidagi bahslar sabab ham katta e’tibor markazida turibdi.

Shuning uchun bu uchrashuvda hakamlar brigadasiga tushadigan bosim juda yuqori bo‘ladi. Har bir fol, har bir ofsayd va har bir VAR qarori katta muhokamaga aylanishi mumkin.

Bosh hakam — Ismail Elfath

FIFA Angliya — Argentina bahsini boshqarishni AQSH vakili Ismail Elfathga ishonib topshirdi.

Maydonda unga qanotlarda hamyurtlari Kori Parker va Kayl Atkins yordam beradi.

To‘rtinchi hakam vazifasini italiyalik Mauritsio Mariani bajaradi. Zaxira yordamchi hakam sifatida esa yana bir Italiya vakili Daniele Bindoni ishlaydi.

Vazifa

Hakam

Bosh hakam

Ismail Elfath

1-yordamchi hakam

Kori Parker

2-yordamchi hakam

Kayl Atkins

To‘rtinchi hakam

Mauritsio Mariani

Zaxira yordamchi hakam

Daniele Bindoni

Elfath uchun katta sinov

Ismail Elfath uchun bu tayinlov faoliyatidagi eng muhim o‘yinlardan biriga aylanishi mumkin.

Jahon chempionati yarimfinalida Angliya va Argentina kabi jamoalar o‘rtasidagi bahsni boshqarish oson vazifa emas. Bu yerda faqat qoidani bilish yetarli bo‘lmaydi — o‘yin ruhini sezish, futbolchilar hissiyotini nazorat qilish va bosimga berilmaslik talab etiladi.

Bunday o‘yinlarda hakamning eng yaxshi ishi — o‘zi ko‘rinmay, futbolni ko‘rsatish. Lekin buni qilish oson emas, ayniqsa maydonda Messi, Keyn, Bellinghem kabi futbolchilar bo‘lsa.

O‘yin qachon boshlanadi?

Angliya va Argentina o‘rtasidagi yarimfinal 15 iyuldan 16 iyulga o‘tar kechasi bo‘lib o‘tadi.

Uchrashuv Toshkent vaqti bilan soat 00:00 da start oladi.

G‘olib jamoa JCH-2026 finaliga yo‘l oladi va hal qiluvchi bahsda Fransiya yoki Ispaniyaga qarshi maydonga tushadi.

Nega bu o‘yin atrofida bosim katta?

Argentina JCH-2026 davomida bir nechta bahsli epizodlar sabab muxlislar muhokamasida bo‘lib kelmoqda. Ayrimlar hakamlar qarorlarini tanqid qilgan, ijtimoiy tarmoqlarda esa turnir shaffofligi haqida turli fikrlar bildirilgan.

Angliya esa finalga chiqish uchun katta imkoniyatga ega deb baholanmoqda. Jamoa tarkibida Jud Bellinghem, Harri Keyn va boshqa yetakchi futbolchilar bor.

Shunday vaziyatda hakamlar brigadasi uchun asosiy vazifa — o‘yinni ortiqcha asabiylashtirmasdan, aniq va izchil boshqarish.

Yarimfinalda xato narxi juda qimmat

Jahon chempionati yarimfinalida hakam xatosining narxi oddiy o‘yindagidan ancha yuqori bo‘ladi. Bir noto‘g‘ri qaror final taqdirini hal qilib qo‘yishi mumkin.

Shuning uchun Elfath va uning jamoasiga katta mas’uliyat yuklanmoqda. Ayniqsa, VAR bilan bog‘liq qarorlar, penalti epizodlari va ikkinchi sariq kartochkalar o‘yinning eng nozik nuqtalari bo‘lishi mumkin.

Bu yerda hakamlar uchun “keyin ko‘rib chiqarmiz” rejimi yo‘q. Har bir qaror real vaqtda va maksimal bosim ostida qabul qilinadi.

Finalga bir qadam qoldi

Angliya — Argentina yarimfinali JCH-2026ning eng katta o‘yinlaridan biri bo‘lishi kutilmoqda. Hakamlar brigadasi e’lon qilingach, uchrashuv atrofidagi intriga yanada kuchaydi.

Endi asosiy savol shu: bu bahsni yulduzlar hal qiladimi yoki yarimfinaldan keyin eng ko‘p hakam qarorlari muhokama qilinadimi?

Javob 15 iyuldan 16 iyulga o‘tar kechasi maydonda ma’lum bo‘ladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026: Roy Kin sensatsion finalni bashorat qildi – Bosh favoritlar kim?JCH-2026: Roy Kin sensatsion finalni bashorat qildi – Bosh favoritlar kim?Bugun, 09:50Bugun Fransiya va Ispaniya final yo‘llanmasi uchun maydonga tushadiBugun Fransiya va Ispaniya final yo‘llanmasi uchun maydonga tushadiBugun, 09:35Lamin Yamal Fransiyaga qarshi o‘yin haqida: “Bu eng muhim o‘yinim”Lamin Yamal Fransiyaga qarshi o‘yin haqida: “Bu eng muhim o‘yinim”Bugun, 09:18Ispaniya bosh murabbiyi tan oldi: Fransiya yanada kuchayganIspaniya bosh murabbiyi tan oldi: Fransiya yanada kuchayganBugun, 08:54Bogdan Guskov uchun katta shans: Magomed Ankalayev bilan asosiy jangBogdan Guskov uchun katta shans: Magomed Ankalayev bilan asosiy jangBugun, 08:42Jahon chempionati yarim finallari: Lionel Messi va Argentina Angliyaga qarshiJahon chempionati yarim finallari: Lionel Messi va Argentina Angliyaga qarshiBugun, 04:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi