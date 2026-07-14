Tramp samolyoti uchun Turkiyada aeroport 120 million dollarga yangilandi

·23·Dunyo
Tramp samolyoti uchun Turkiyada aeroport 120 million dollarga yangilandi

Turkiya NATO sammiti oldidan Anqaradagi sobiq Etimesgut harbiy aeroportini to‘liq rekonstruksiya qilish uchun 120 million dollardan ortiq mablag‘ sarfladi. Sakkiz oy davom etgan keng ko‘lamli qurilish va modernizatsiya ishlari Qatar tomonidan AQSHga sovg‘a qilingan Boeing 747-8 samolyotini qabul qilish imkoniyatini yaratish maqsadida amalga oshirildi. Bu haqda Luxurylaunches nashri xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, qiymati taxminan 400 million dollarga baholanadigan ushbu Boeing 747-8 kompaniya tomonidan ishlab chiqarilgan eng yirik yo‘lovchi samolyotlaridan biri hisoblanadi. Uning uzunligi 76 metrdan ortiq bo‘lib, maksimal uchish og‘irligi 442 tonnagacha yetadi. Ana shunday ulkan havo kemasini qabul qilish uchun mavjud infratuzilmani sezilarli darajada takomillashtirishga to‘g‘ri kelgan.

Shu munosabat bilan Anqaradagi Etimesgut harbiy aeroporti NATO sammiti arafasida diplomatik xab sifatida qayta ishga tushirildi va unda qator muhim o‘zgarishlar amalga oshirildi.

Xususan, uchish-qo‘nish yo‘lagi uzunligi 2450 metrdan 3000 metrgacha oshirildi, kengligi esa 42 metrdan 60 metrgacha kengaytirildi. Bu o‘zgarishlar tufayli aeroport Xalqaro fuqaro aviatsiyasi tashkiloti (ICAO)ning Boeing 747-8 hamda Airbus A380 kabi ulkan samolyotlar uchun talab qilinadigan eng yuqori — “F” toifasiga moslashtirildi.

Mutaxassislarning ta’kidlashicha, Anqaraning dengiz sathidan baland joylashgani va yoz faslidagi yuqori harorat samolyotlarning uchish xususiyatlariga ta’sir qiladi. Shu bois havo kemasining og‘irligi va o‘lchamlari hisobga olinib, aeroportni rekonstruksiya qilish zarur deb topilgan.

Loyiha doirasida yangi rulyoj yo‘laklari barpo etildi, navigatsiya hamda yoritish tizimlari to‘liq yangilandi. Shuningdek, protokol binolari kengaytirildi va bir vaqtning o‘zida 44 ta samolyotni qabul qila oladigan 160 ming kvadrat metrli perron qurildi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, mazkur Boeing 747-8 avval Qatar amirining shaxsiy samolyoti sifatida xizmat qilgan. Keyinchalik u AQSHga sovg‘a qilingan va hozirda eskirgan VC-25A o‘rniga AQSH prezidentining yangi Air Force One samolyoti sifatida qayta jihozlanishi rejalashtirilmoqda. NATO sammiti vaqtida aynan ushbu layner tadbirga kelgan eng yirik havo kemasi bo‘lgan.

Avvalroq Donald Trampga Turkiya safari chog‘ida ehtimoliy suiqasd tayyorlanayotgani haqida xabarlar tarqalgan edi. Ma’lumotlarga ko‘ra, razvedka ogohlantiruvidan keyin uning Anqaradan uchib ketadigan samolyoti almashtirilgan. Biroq qaytish yo‘lida Tramp o‘zining avvalgi samolyotidan foydalanib, bu qarorini «nostalgiya» bilan izohlagan. Keyin u Buyuk Britaniyadagi Mildenxoll aviabazasiga qo‘nib, u yerdan Qatar tomonidan taqdim etilgan Boeing 747-8 samolyotiga o‘tirib AQSHga parvoz qilgan.

TurkiyaAnqaraNATOBoeing 747-8Qatar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

6 yoshli bola dam olish kunlarini tog‘ tozalashga bag‘ishladi6 yoshli bola dam olish kunlarini tog‘ tozalashga bag‘ishladiBugun, 02:00Abu Dabida 11 milliard dollarlik orol qurilmoqdaAbu Dabida 11 milliard dollarlik orol qurilmoqdaBugun, 00:36Ko‘z yoshlarini tiya olmagan bolakay yuraklarni zabt etdiKo‘z yoshlarini tiya olmagan bolakay yuraklarni zabt etdiKecha, 22:09Kadr ortidan quvgan sayyoh bizonning hujumiga uchradiKadr ortidan quvgan sayyoh bizonning hujumiga uchradiKecha, 21:54Issiqda olti farzandini mashinada tashlab ketgan ota-ona ushlandiIssiqda olti farzandini mashinada tashlab ketgan ota-ona ushlandiKecha, 19:48Norvegiya dengizidan 300 yillik xazinaga to‘la kema topildiNorvegiya dengizidan 300 yillik xazinaga to‘la kema topildiKecha, 18:16
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi