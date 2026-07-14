Rossiyalik muxolifatchi siyosatchi Boris Nadejdin Moskvada qo‘lga olindi
Rossiyalik taniqli siyosatchi Boris Nadejdin 13 iyul kuni Moskvada politsiya tomonidan qo‘lga olindi va bo‘limga olib ketildi. Bu haqdagi ma’lumotni vaziyatdan xabardor manbalar va siyosatchining advokati Dmitriy Trunin tasdiqladi.
Qo‘lga olinishiga nima sabab bo‘ldi?
Siyosatchiga nisbatan Rossiya Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksining 20.3-moddasi (taqiqlangan ekstremistik ramzlarni ommaviy namoyish etish) bo‘yicha ish ochilgan.
Surishtiruvga quyidagi omillar sabab bo‘lgani aytilmoqda:
Eski postdagi havola: Nadejdinning 2023 yil noyabr oyida o‘z Telegram kanalida e’lon qilgan postida YouTube videosiga havola (link) bo‘lgan.
Navalniyning tilga olinishi: Ushbu havola faol Elvira Vixarevaning «Putinga qarshi nomzod 2024» nomli kanalidagi videoga olib borgan va unda marhum muxolifatchi Aleksey Navalniy tilga olingan.
Hozirda ushbu post siyosatchining kanalidan o‘chirib tashlangan.
Saylovlardan butunlay chetlatish rejasimi?
Ushbu hibs va ma’muriy ish Nadejdinning siyosiy faoliyatiga jiddiy zarba bo‘lishi mumkin. Bundan atigi bir necha kun oldin, 10 iyul kuni Rossiya Adliya vazirligi uni «xorijiy agentlar» ro‘yxatiga kiritgan edi.
Rossiya qonunchiligiga ko‘ra, «xorijiy agent» deb topilgan shaxslarga barcha darajadagi saylovlarda nomzod sifatida ishtirok etish taqiqlanadi.
Advokat Dmitriy Truninning ta’kidlashicha, Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksning 20.3-moddasi bo‘yicha jarimaga tortilgan yoki hibsga olingan nomzodlar ham katta ehtimol bilan saylovga qo‘yilmaydi. Bundan tashqari, ular uchun to‘plangan imzolar ham haqiqiy emas deb topiladi. Vaholanki, yaqindagina Nadejdin Davlat Dumasi saylovlarida o‘z nomzodini qo‘yishini e’lon qilib, uning shtabi bir nechta shaharlarda imzo to‘plashni boshlagan edi.
Boris Nadejdin kim o‘zi?
Boris Nadejdin Rossiya siyosiy sahnasida uzoq yillik tajribaga ega shaxs hisoblanadi:
1999–2003 yillarda «Soyuz pravix sil» (O‘ng kuchlar ittifoqi) harakatidan Rossiya Davlat Dumasi deputati bo‘lgan.
2024 yilda u urushga qarshi nomzod sifatida Rossiya prezidenti saylovida ishtirok etish uchun o‘z nomzodini ro‘yxatdan o‘tkazishga urindi.
O‘shanda butun Rossiya bo‘ylab uni qo‘llab-quvvatlab minglab odamlar navbatda turib imzo bergan edi, biroq Markaziy saylov komissiyasi imzolarning bir qismini «yaroqsiz» deb topib, uni nomzod sifatida ro‘yxatga olishni rad etgan.
Nadejdinning navbatdagi hibsga olinishi ekspertlar tomonidan Rossiyada qolgan oxirgi urushga qarshi siyosatchilardan birining faoliyatini butunlay cheklashga urinish sifatida baholanmoqda.
…