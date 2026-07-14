Rossiyalik muxolifatchi siyosatchi Boris Nadejdin Moskvada qo‘lga olindi

·38·Dunyo
Rossiyalik muxolifatchi siyosatchi Boris Nadejdin Moskvada qo‘lga olindi

Rossiyalik taniqli siyosatchi Boris Nadejdin 13 iyul kuni Moskvada politsiya tomonidan qo‘lga olindi va bo‘limga olib ketildi. Bu haqdagi ma’lumotni vaziyatdan xabardor manbalar va siyosatchining advokati Dmitriy Trunin tasdiqladi.

Qo‘lga olinishiga nima sabab bo‘ldi?

Siyosatchiga nisbatan Rossiya Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksining 20.3-moddasi (taqiqlangan ekstremistik ramzlarni ommaviy namoyish etish) bo‘yicha ish ochilgan.

Surishtiruvga quyidagi omillar sabab bo‘lgani aytilmoqda:

  • Eski postdagi havola: Nadejdinning 2023 yil noyabr oyida o‘z Telegram kanalida e’lon qilgan postida YouTube videosiga havola (link) bo‘lgan.

  • Navalniyning tilga olinishi: Ushbu havola faol Elvira Vixarevaning «Putinga qarshi nomzod 2024» nomli kanalidagi videoga olib borgan va unda marhum muxolifatchi Aleksey Navalniy tilga olingan.

  • Hozirda ushbu post siyosatchining kanalidan o‘chirib tashlangan.

Saylovlardan butunlay chetlatish rejasimi?

Ushbu hibs va ma’muriy ish Nadejdinning siyosiy faoliyatiga jiddiy zarba bo‘lishi mumkin. Bundan atigi bir necha kun oldin, 10 iyul kuni Rossiya Adliya vazirligi uni «xorijiy agentlar» ro‘yxatiga kiritgan edi.

Rossiya qonunchiligiga ko‘ra, «xorijiy agent» deb topilgan shaxslarga barcha darajadagi saylovlarda nomzod sifatida ishtirok etish taqiqlanadi.

Advokat Dmitriy Truninning ta’kidlashicha, Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksning 20.3-moddasi bo‘yicha jarimaga tortilgan yoki hibsga olingan nomzodlar ham katta ehtimol bilan saylovga qo‘yilmaydi. Bundan tashqari, ular uchun to‘plangan imzolar ham haqiqiy emas deb topiladi. Vaholanki, yaqindagina Nadejdin Davlat Dumasi saylovlarida o‘z nomzodini qo‘yishini e’lon qilib, uning shtabi bir nechta shaharlarda imzo to‘plashni boshlagan edi.

Boris Nadejdin kim o‘zi?

Boris Nadejdin Rossiya siyosiy sahnasida uzoq yillik tajribaga ega shaxs hisoblanadi:

  • 1999–2003 yillarda «Soyuz pravix sil» (O‘ng kuchlar ittifoqi) harakatidan Rossiya Davlat Dumasi deputati bo‘lgan.

  • 2024 yilda u urushga qarshi nomzod sifatida Rossiya prezidenti saylovida ishtirok etish uchun o‘z nomzodini ro‘yxatdan o‘tkazishga urindi.

  • O‘shanda butun Rossiya bo‘ylab uni qo‘llab-quvvatlab minglab odamlar navbatda turib imzo bergan edi, biroq Markaziy saylov komissiyasi imzolarning bir qismini «yaroqsiz» deb topib, uni nomzod sifatida ro‘yxatga olishni rad etgan.

Nadejdinning navbatdagi hibsga olinishi ekspertlar tomonidan Rossiyada qolgan oxirgi urushga qarshi siyosatchilardan birining faoliyatini butunlay cheklashga urinish sifatida baholanmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH -Eron urush olovida: Tramp kutilmagan buyruq berdi, ilk bor dronlar qo‘llandiAQSH -Eron urush olovida: Tramp kutilmagan buyruq berdi, ilk bor dronlar qo‘llandiBugun, 09:23Belarusga boruvchilar uchun yengillik: 10 kunlik yangi tartibBelarusga boruvchilar uchun yengillik: 10 kunlik yangi tartibBugun, 08:49Vardavar — Armanistondagi eng quvnoq va yorqin bayramlardan biriVardavar — Armanistondagi eng quvnoq va yorqin bayramlardan biriBugun, 03:126 yoshli bola dam olish kunlarini tog‘ tozalashga bag‘ishladi6 yoshli bola dam olish kunlarini tog‘ tozalashga bag‘ishladiBugun, 02:00Tramp samolyoti uchun Turkiyada aeroport 120 million dollarga yangilandiTramp samolyoti uchun Turkiyada aeroport 120 million dollarga yangilandiBugun, 01:54Abu Dabida 11 milliard dollarlik orol qurilmoqdaAbu Dabida 11 milliard dollarlik orol qurilmoqdaBugun, 00:36
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi