AQSH -Eron urush olovida: Tramp kutilmagan buyruq berdi, ilk bor dronlar qo‘llandi

·48·Dunyo
AQSH -Eron urush olovida: Tramp kutilmagan buyruq berdi, ilk bor dronlar qo‘llandi

Yaqin Sharqda vaziyat yana keskinlashdi. AQSH Prezidenti Donald Trampning Eron hududiga bergan yashirin zarbalari va Ho‘rmuz bo‘g‘ozida boshlangan yangi harbiy amaliyotlar Oq uy va Kongress o‘rtasidagi siyosiy nizoni chigallashtirib yubordi. Shu bilan birga, harbiy to‘qnashuvlarda ilk bor insoniyat tarixida yangi qurol turi sinovdan o‘tkazildi.

Vaziyatning eng so‘nggi va shoshilinch tafsilotlari bilan Zamin.uz sharhida tanishing.

Tramp va Kongress o‘rtasidagi konstitutsiyaviy urush

The New York Times nashrining xabar berishicha, Donald Tramp 10 iyul kuni Kongress rahbarlariga yo‘llagan rasmiy maktubida AQSH harbiylari Eron hududidagi bir qator nishonlarga «mudofaa xususiyatiga ega» zarbalar berganini ma’lum qilgan. 13 iyul kuni jamoatchilikka oshkor bo‘lgan ushbu maktub Oq uy va qonun chiqaruvchi organ o‘rtasidagi eski nizoni qayta alangalatdi.

Nizoning mazmuni: AQSH Kongressining har ikki palatasi avvalroq prezidentdan harbiy harakatlarni boshlash yoki davom ettirish uchun rasmiy rozilik olishni talab qiluvchi qarorlarni qabul qilgan edi. Biroq Oq uy Tramp Qurolli kuchlar Oliy qo‘mondoni sifatida o‘z konstitutsiyaviy vakolatlari doirasida mustaqil harakat qilish huquqiga ega ekanini da’vo qilmoqda.

Harbiy amaliyotlar: Tarixda ilk bor dengiz dronlari qo‘llandi

AQSH Markaziy qo‘mondonligi (CENTCOM) Eronga qarshi keng ko‘lamli harbiy bosimni boshladi. So‘nggi kunlarda quyidagi favqulodda harbiy harakatlar amalga oshirildi:

  • Uchinchi kechki operatsiya: 13 iyul kuni Vashington vaqti bilan soat 16:45 da Trampning to‘g‘ridan to‘g‘ri buyrug‘i bilan Eron qurolli kuchlariga qarshi navbatdagi havo hujumlari boshlandi. Maqsad — Eronning Ho‘rmuz bo‘g‘ozidagi fuqarolik kemalariga tahdid solish imkoniyatlarini yo‘qotish.

  • Dengiz blokadasi tiklandi: 14 iyul kechqurundan boshlab Eron portlariga kirayotgan va u yerdan chiqayotgan barcha kemalar AQSH harbiy-dengiz kuchlari tomonidan qattiq nazoratga olinadi. Xalqaro qonunlarni buzmagan tinchliksevar kemalar uchun harakatlanish ochiq qoladi.

  • Tarixiy hujum: 12 iyul kuni Bandar-Abbosdagi Eron harbiy-dengiz bazasiga qilingan hujumda AQSH armiyasi ilk bor uchta uchuvchisiz dengiz dronidan (suv usti kater-dronlari) hujumkor maqsadlarda foydalandi. Bu AQSH harbiy tarixidagi ilk tajriba bo‘ldi.

Eronning javob zarbasi va singan tinchlik bitimi

Eron tomoni ham AQSH hujumlarini javobsiz qoldirmadi. Mamlakat davlat teleradiokompaniyasi (IRIB) bergan xabarga ko‘ra, Eron qurolli kuchlari uchuvchisiz uchish apparatlari (kamikadze dronlar) orqali Kuvayt hududida joylashgan AQSH harbiy bazalariga zarbalar yo‘llagan.

Vaholanki, shu yilning 17 iyun kuni ikki davlat o‘rtasida jangovar harakatlarni to‘xtatish va Ho‘rmuz bo‘g‘ozidagi blokadani bekor qilish bo‘yicha kelishuv imzolangan edi. Biroq ushbu tinchlik uzoqqa cho‘zilmadi:

Sana

Voqea rivoji va to‘qnashuvlar xronologiyasi

17 iyun

AQSH va Eron o‘rtasida vaqtinchalik tinchlik bitimi imzolandi.

25 iyun

Eron droni Ho‘rmuz bo‘g‘ozidagi tinch aholi tankeriga hujum qildi. Bitim buzildi.

7-8 iyul

AQSH havo zarbalarini boshladi. Tramp NATO sammitida Eron bilan memorandum bekor qilinganini va Tehron bilan shaxsan muzokara olib bormasligini e’lon qildi. Neft sanksiyalari qayta tiklandi.

11 iyul

Yopiq eshiklar ortida Eron rasmiylari aybni «nazoratdan chiqqan tuzilmalar»ga yukladi.

12-13 iyul

Bandar-Abbosga dengiz dronlari hujumi va AQSHning uchinchi yirik operatsiyasi boshlandi.

Orqa eshik ortidagi sirli so‘zlashuvlar: «Biz xato qildik»

Vaziyat qanchalik tarang bo‘lmasin, diplomatik kanallar butunlay yopilgani yo‘q. Reuters agentligining ishonchli manbalarga tayanib xabar berishicha, 11 iyul kuni bo‘lib o‘tgan maxfiy muzokaralarda Eron vakillari kutilmagan bayonot bilan chiqishgan.

Diplomatik sizib chiqish: Eronlik rasmiylar Ho‘rmuz bo‘g‘ozidagi tinch aholi kemalariga qilingan hujumlar rasmiy Tehronning buyrug‘i emasligini, balki «nazoratdan chiqqan ayrim ichki guruhlar» tomonidan amalga oshirilganini da’vo qilishgan. Muzokaralarda ishtirok etgan Eron vakili ochiqchasiga: «Biz xatoga yo‘l qo‘ydik. Endi muzokaralarni davom ettiraylik», deya AQSHdan kelishuvga qaytishni so‘ragan.

Hozircha Oq uy ushbu taklifga qat’iy rad javobini bergan va iqtisodiy hamda harbiy bosimni maksimal darajaga ko‘tarishda davom etmoqda. Sanoat va xalqaro savdo uchun eng muhim arteriya hisoblangan Ho‘rmuz bo‘g‘ozidagi urush olovi jahon bozorida neft narxlarining keskin ko‘tarilishiga olib kelishi mumkin.

Donald TrumpEronAQSHThe New York TimesCENTCOM
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyalik muxolifatchi siyosatchi Boris Nadejdin Moskvada qo‘lga olindiRossiyalik muxolifatchi siyosatchi Boris Nadejdin Moskvada qo‘lga olindiBugun, 09:15Belarusga boruvchilar uchun yengillik: 10 kunlik yangi tartibBelarusga boruvchilar uchun yengillik: 10 kunlik yangi tartibBugun, 08:49Vardavar — Armanistondagi eng quvnoq va yorqin bayramlardan biriVardavar — Armanistondagi eng quvnoq va yorqin bayramlardan biriBugun, 03:126 yoshli bola dam olish kunlarini tog‘ tozalashga bag‘ishladi6 yoshli bola dam olish kunlarini tog‘ tozalashga bag‘ishladiBugun, 02:00Tramp samolyoti uchun Turkiyada aeroport 120 million dollarga yangilandiTramp samolyoti uchun Turkiyada aeroport 120 million dollarga yangilandiBugun, 01:54Abu Dabida 11 milliard dollarlik orol qurilmoqdaAbu Dabida 11 milliard dollarlik orol qurilmoqdaBugun, 00:36
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi