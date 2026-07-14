Lamin Yamal Fransiyaga qarshi o‘yin haqida: “Bu eng muhim o‘yinim”
Ispaniya milliy jamoasi vingeri Lamin Yamal JCH-2026 yarimfinali oldidan katta ishonch bilan gapirdi. 13 iyul kuni 19 yoshini nishonlagan “Barselona” futbolchisi Fransiyaga qarshi bahsni faoliyatidagi eng muhim o‘yin deb atadi.
“Biz hech kimdan qo‘rqmaymiz”
Yamal o‘yin oldidan o‘tkazilgan matbuot anjumanida Ispaniya yarimfinalga qo‘rquv bilan emas, amaldagi Yevropa chempioni maqomi bilan chiqayotganini ta’kidladi.
“Shubhasiz, bu mening faoliyatimdagi eng muhim o‘yin. Biz hech qanday qo‘rquvni his qilmayapmiz. Ispaniya — amaldagi Yevropa chempioni. Shunday ekan, biz hech kimdan qo‘rqmaymiz”, — dedi Yamal.
Bu so‘zlar ispanlar lageridan kelayotgan umumiy kayfiyatni ham ko‘rsatadi: Fransiya kuchli, ammo Ispaniya o‘zini kam ko‘rmoqchi emas.
19 yoshda — Jahon chempionati yarimfinali
Lamin Yamal uchun bu uchrashuv nafaqat Ispaniya terma jamoasi, balki shaxsiy faoliyati nuqtayi nazaridan ham katta sinov.
U hali 19 yoshda, ammo allaqachon “Barselona” va Ispaniya milliy jamoasining muhim futbolchilaridan biriga aylangan. Fransiyaga qarshi yarimfinal esa uning yosh karyerasidagi eng baland sahna bo‘lishi mumkin.
Bu yerda faqat iqtidor yetarli emas. Bunday o‘yinlarda ruhiy barqarorlik, qaror qabul qilish tezligi va bosim ostida sovuqqonlik ham hal qiluvchi ahamiyatga ega.
Fransiyaga qarshi asosiy intriga
Fransiya va Ispaniya o‘rtasidagi bahs JCH-2026ning birinchi finalchisini aniqlab beradi.
Bir tomonda Kilian Mbappe, Usmon Dembele va Maykl Olise kabi tezkor hujumchilarga ega Fransiya. Ikkinchi tomonda esa to‘p nazorati, jamoaviy o‘yin va Yamal kabi kutilmagan qaror chiqara oladigan futbolchilarga tayanadigan Ispaniya.
Jamoa
Asosiy kuch
Ispaniya
to‘p nazorati, yoshlik, jamoaviy mexanizm
Fransiya
tezlik, individual mahorat, qarshi hujum
Asosiy duel
Yamalning kreativligi va Fransiya himoyasi
Yarimfinalda mayda detallar hal qiladi. Bir tezkor yurish, bir aniq pas yoki bir standart vaziyat final yo‘llanmasini belgilab berishi mumkin.
Yamaldan katta o‘yin kutishmoqda
Yamal JCH-2026 davomida Ispaniyaning eng ko‘p muhokama qilinayotgan futbolchilaridan biri bo‘lib turibdi. Uning har bir harakati, har bir driblingi va har bir qarori katta e’tiborda.
Ammo yosh vingerning o‘zi bosimni ortiqcha dramalashtirmayapti. U uchun asosiy maqsad — jamoaga foyda keltirish va Ispaniyani finalga olib chiqish.
Bu yaxshi signal. Chunki ba’zan 19 yoshli futbolchidan “kelajak yulduzi” deb kutishadi, u esa maydonda “men hozir ham tayyorman” deb javob beradi.
O‘yin qachon boshlanadi?
Fransiya — Ispaniya yarimfinali 14 iyuldan 15 iyulga o‘tar kechasi bo‘lib o‘tadi.
Uchrashuv Toshkent vaqti bilan soat 00:00 da start oladi. G‘olib jamoa JCH-2026 finaliga yo‘l oladi.
Bu to‘qnashuv Ispaniya uchun Yevropa chempioni maqomini jahon sahnasida tasdiqlash imkoniyati bo‘lsa, Fransiya uchun yana bir finalga chiqish yo‘lidagi muhim qadamdir.
Qo‘rquvsiz yarimfinal
Lamin Yamalning “biz hech kimdan qo‘rqmaymiz” degan gapi yarimfinal oldidan Ispaniyaning ruhiyatini ochib berdi.
Fransiya kuchli. Ispaniya ham kuchli. Endi hammasi maydonda hal bo‘ladi.
Asosiy savol shu: Yamal o‘z faoliyatidagi eng muhim o‘yinda Ispaniyani finalga olib chiqadigan lahzani yarata oladimi?
…