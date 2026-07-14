Lamin Yamal Fransiyaga qarshi o‘yin haqida: “Bu eng muhim o‘yinim”

·35·Sport
Lamin Yamal Fransiyaga qarshi o‘yin haqida: “Bu eng muhim o‘yinim”

Ispaniya milliy jamoasi vingeri Lamin Yamal JCH-2026 yarimfinali oldidan katta ishonch bilan gapirdi. 13 iyul kuni 19 yoshini nishonlagan “Barselona” futbolchisi Fransiyaga qarshi bahsni faoliyatidagi eng muhim o‘yin deb atadi.

“Biz hech kimdan qo‘rqmaymiz”

Yamal o‘yin oldidan o‘tkazilgan matbuot anjumanida Ispaniya yarimfinalga qo‘rquv bilan emas, amaldagi Yevropa chempioni maqomi bilan chiqayotganini ta’kidladi.

“Shubhasiz, bu mening faoliyatimdagi eng muhim o‘yin. Biz hech qanday qo‘rquvni his qilmayapmiz. Ispaniya — amaldagi Yevropa chempioni. Shunday ekan, biz hech kimdan qo‘rqmaymiz”, — dedi Yamal.

Bu so‘zlar ispanlar lageridan kelayotgan umumiy kayfiyatni ham ko‘rsatadi: Fransiya kuchli, ammo Ispaniya o‘zini kam ko‘rmoqchi emas.

19 yoshda — Jahon chempionati yarimfinali

Lamin Yamal uchun bu uchrashuv nafaqat Ispaniya terma jamoasi, balki shaxsiy faoliyati nuqtayi nazaridan ham katta sinov.

U hali 19 yoshda, ammo allaqachon “Barselona” va Ispaniya milliy jamoasining muhim futbolchilaridan biriga aylangan. Fransiyaga qarshi yarimfinal esa uning yosh karyerasidagi eng baland sahna bo‘lishi mumkin.

Bu yerda faqat iqtidor yetarli emas. Bunday o‘yinlarda ruhiy barqarorlik, qaror qabul qilish tezligi va bosim ostida sovuqqonlik ham hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Fransiyaga qarshi asosiy intriga

Fransiya va Ispaniya o‘rtasidagi bahs JCH-2026ning birinchi finalchisini aniqlab beradi.

Bir tomonda Kilian Mbappe, Usmon Dembele va Maykl Olise kabi tezkor hujumchilarga ega Fransiya. Ikkinchi tomonda esa to‘p nazorati, jamoaviy o‘yin va Yamal kabi kutilmagan qaror chiqara oladigan futbolchilarga tayanadigan Ispaniya.

Jamoa

Asosiy kuch

Ispaniya

to‘p nazorati, yoshlik, jamoaviy mexanizm

Fransiya

tezlik, individual mahorat, qarshi hujum

Asosiy duel

Yamalning kreativligi va Fransiya himoyasi

Yarimfinalda mayda detallar hal qiladi. Bir tezkor yurish, bir aniq pas yoki bir standart vaziyat final yo‘llanmasini belgilab berishi mumkin.

Yamaldan katta o‘yin kutishmoqda

Yamal JCH-2026 davomida Ispaniyaning eng ko‘p muhokama qilinayotgan futbolchilaridan biri bo‘lib turibdi. Uning har bir harakati, har bir driblingi va har bir qarori katta e’tiborda.

Ammo yosh vingerning o‘zi bosimni ortiqcha dramalashtirmayapti. U uchun asosiy maqsad — jamoaga foyda keltirish va Ispaniyani finalga olib chiqish.

Bu yaxshi signal. Chunki ba’zan 19 yoshli futbolchidan “kelajak yulduzi” deb kutishadi, u esa maydonda “men hozir ham tayyorman” deb javob beradi.

O‘yin qachon boshlanadi?

Fransiya — Ispaniya yarimfinali 14 iyuldan 15 iyulga o‘tar kechasi bo‘lib o‘tadi.

Uchrashuv Toshkent vaqti bilan soat 00:00 da start oladi. G‘olib jamoa JCH-2026 finaliga yo‘l oladi.

Bu to‘qnashuv Ispaniya uchun Yevropa chempioni maqomini jahon sahnasida tasdiqlash imkoniyati bo‘lsa, Fransiya uchun yana bir finalga chiqish yo‘lidagi muhim qadamdir.

Qo‘rquvsiz yarimfinal

Lamin Yamalning “biz hech kimdan qo‘rqmaymiz” degan gapi yarimfinal oldidan Ispaniyaning ruhiyatini ochib berdi.

Fransiya kuchli. Ispaniya ham kuchli. Endi hammasi maydonda hal bo‘ladi.

Asosiy savol shu: Yamal o‘z faoliyatidagi eng muhim o‘yinda Ispaniyani finalga olib chiqadigan lahzani yarata oladimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026: Roy Kin sensatsion finalni bashorat qildi – Bosh favoritlar kim?JCH-2026: Roy Kin sensatsion finalni bashorat qildi – Bosh favoritlar kim?Bugun, 09:50Bugun Fransiya va Ispaniya final yo‘llanmasi uchun maydonga tushadiBugun Fransiya va Ispaniya final yo‘llanmasi uchun maydonga tushadiBugun, 09:35JCH-2026. Angliya — Argentina o‘yinini qaysi hakam boshqarishi ma’lum bo‘ldiJCH-2026. Angliya — Argentina o‘yinini qaysi hakam boshqarishi ma’lum bo‘ldiBugun, 09:12Ispaniya bosh murabbiyi tan oldi: Fransiya yanada kuchayganIspaniya bosh murabbiyi tan oldi: Fransiya yanada kuchayganBugun, 08:54Bogdan Guskov uchun katta shans: Magomed Ankalayev bilan asosiy jangBogdan Guskov uchun katta shans: Magomed Ankalayev bilan asosiy jangBugun, 08:42Jahon chempionati yarim finallari: Lionel Messi va Argentina Angliyaga qarshiJahon chempionati yarim finallari: Lionel Messi va Argentina Angliyaga qarshiBugun, 04:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi